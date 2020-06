Chci se zabít! A lékař? Řekl, ať si dám pár piv, popsal hrůzy Polákův parťák | iSport.cz

Brousil svůj strop, byl na vrcholu kariéry. Ale dvě nešťastné srážky ho srazily do tmy. Totální! Obránce Dallasu Stephen Johns kvůli otřesům mozku a následným krutým postraumatickým bolestem hlavy dva roky nehrál hokej a nechybělo moc, aby celý příběh skončil tragicky. "Uvažoval jsem o sebevraždě," přiznal 28letý americký zadák v mrazivé zpovědi pro The Athletic.

Pamatujete na 3. únor? Ten den se v NHL odehrála jen trojička utkání, Philadelphia vynulovala marný Detroit, Florida v osmigólové přestřelce udolala Toronto a Dallas si ve venkovním utkání poradil s Rangers. A právě poslední duel zaplnil na druhý den novinové titulky po celé Americe.

Jedním ze střelců Stars byl totiž právě Johns, který před zraky maminky Noreen a tatínka Raye, kteří do New Yorku vážili z jejich bydliště ve Wampumu v Pensylvánii cestu dlouho 644 kilometrů, vstřelil jednu branku, kterou pomohl k výhře 5:3. Pokořeným brankářem byla gólmanská star Henrik Lundqvist. A Johns, který ve třetí obraně s Andrejem Sekerou odehrál 14 minut a také nasbíral nejvíce hitů (8) ze všech hráčů na ledě, se po utkání v kabině rozbrečel...

"I waited a long time, thought a lot about possibly never doing that again."



"I waited a long time, thought a lot about possibly never doing that again."

An emotional Stephen Johns talks after scoring his first goal since returning from post-traumatic headaches.

Nač tolik emocí? Bez sedmi centimetrů dvoumetrový obr, který tehdy v Madison Square Garden naskočil do svého čtvrtého utkání v sezoně, předchozích 142 (kompletní ročník 2018/19 včetně 13 utkání Dallasu v play off + prvních 47 duelů v letošní sezoně) nuceně vynechal. Pulzující bolest hlavy, nevolnost a deprese mu neumožnily navléci výstroj.

„Myslel jsem, že už to nikdy nezažiju. Snažil jsem se udržet své emoce na uzdě, ale po celý zápas jsem jen koukal na své rodiče na tribuně. Kdybyste věděli, kolik úsilí a vášně při cestování na moje zápasy za posledních 20 let vynaložili, chápali byste to,“ dojímal se v slzách americký obránce a prozradil novinářům, že když hrál univerzitní hokej za Notre Dame, rodiče nevynechali ani jedno střetnutí.

„Ve čtvrtém utkání po dvouleté pauze první gól a druhý bod. Myslím si, že v NHL není v těchto dnech lepší příběh,“ napsal na svůj Twitter renomovaný hokejový dopisovatel Sportsnet Erik Engels. „I pro mě bylo extrémně emotivní s ním dnes mluvit,“ přidal svůj pohled jeho kolega Sean Shapiro.

Stephen Johns kvůli posttraumatickým bolestem hlavy skoro dva roky nehrál hokej, trpěl a hledal spásu u doktorů. Ale dokázal se vrátit. • Foto profimedia.cz

Jenže ke krásnému a dojemnému konci málem vůbec nedošlo."Během dvou let jsem jezdil snad po celých Státech, navštívil jsem řadu lékařů a odborníků. Jenomže veškerá snaha byla marná. Všem, s nimiž jsem byl v kontaktu, došly nápady, co se mnou udělat, aby bolesti hlavy ustoupily. Byl jsem úplně bezradný. Spadl jsem do hluboké osobní krize, kterou jsem chtěl řešit sebevraždou. V noci jsem se neustále probouzel a polykal antidepresiva," přiznal spoluhráč Radka Faksy a Romana Poláka a popsal i smutný zážitek z jedné ordinace.

Nemohla jsem ho nechat o samotě, přiznala přítelkyně

„Otřesy mozku u hokejistů se bohužel stále podceňují. Jeden z odborníků mi například řekl: Dej si pár piv, pokecej s přáteli a buď v klidu. Uvidíš, bolesti pominou. Ale nestalo se."

Jeho přítelkyně Taylor Zakarinová tehdy skoro neopouštěla společný byt. „Bála jsem se ho nechat o samotě. Měla jsem velký strach, aby nedošlo k něčemu strašnému." Utrpení jejího milého navíc umocňoval fakt, že posttraumatická bolest hlavy eskalovala po rekordním ročníku 2017/18, během kterého nemusel poprvé v kariéře ani jednou na farmu do Texasu a za 75 utkání si připsal 15 bodů (8+7) a 10 kladných bodů v statistice pravdy. Navíc si s vedením Dallasu plácl nad novou tříletou smlouvou na 2 350 000 dolarů.

"Během dvou let jsme si všichni prošli peklem. Bez podpory své přítelkyně a rodiny bych tu už nebyl. Snad milionkrát jsem si v duchu říkal, že už žádný zápas v NHL neodehraju, ale povedlo se," dodal Johns, který do přerušení NHL kvůli pandemii koronaviru naskočil ještě do 13 utkání, během kterých přidal jednu branku a dvě přihrávky.

„Nikdo z nás si nedokáže představit, čím si Stephen musel projít. Má za sebou hodně osamělých nocí, temné časy. Vidět ho, jak se tehdy na ledě Ranges raduje, bylo pro nás všechny něco naprosto mimořádného, nikdy na to nezapomenu,“ zavzpomínal Johnsův spoluhráč Blake Comeau, který byl zkraje února proti Rangers autorem vítězné trefy.

A jak to vypadá dnes? Johns už bolestmi hlavy netrpí, skrytý nepřítel pomalu, a snad navždy, ustoupil „Hodně lidí se mě ptá, co mi pomohlo. Odpovídám, že nevím. Opravdu ne. Jde pouze o otázku času. Vím, není to moc příznivá odpověď pro někoho, kdo potřebuje pomoc. Ale tak to prostě je."

Pokud se NHL rozběhne, Dallas coby čtvrtý tým Západní konference předkolo rozšířeného play off vynechá a bude čekat na svého soupeře.