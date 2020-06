Eliáš dál čeká - daň za Devils? V Síni slávy třeba až za deset let, říká Hašek | iSport.cz

Pořád platí, že v hokejové Síni slávy budou svítit české vlajky jenom u dvou jmen. Dominik Hašek se na legendární seznam dostal v roce 2014, Václav Nedomanský před rokem. Na Patrika Eliáše se podruhé nedostalo. „Měl kolem sebe zase velkou konkurenci. Opět to měl složité,“ mrzí Haška. Další česká jména? Může se otevřít historické okno, jak nabídl magazín The Hockey News. Nadhodil ještě další dvě jména, která nikdy nehrála NHL: Jiřího Holečka a Vladimíra Martince. Velké téma i rozhovor s Dominikem Haškem čtěte v textu pro iSport Premium.

Euforii z obrovské pocty si nyní užívá Slovensko. „My víme proč, vy víte proč,“ hlásily webové stránky Chicaga, protože do Síně slávy vstoupí Marián Hossa, trojnásobný vítěz Stanley Cupu s Blackhawks. „Gratuloval mi i Patrik Eliáš, moc si ho vážím. Má skvělé individuální statistiky, dvakrát vyhrál NHL, brzy tam bude patřit taky,“ pronesl slovenský útočník.

Eliáš se objevil v okruhu adeptů pro jmenování do Síně slávy podruhé a podruhé gratuloval ostatním. Finále Stanley Cupu hrál celkem čtyřikrát, dvacet let nastupoval za New Jersey Devils, nikdy nevyměnil klub. V něm má nejvíc zápasů (1 240), gólů (408), asistencí (617) i bodů (1025) plus nejlepší ofenzivní čísla v play off.

Hrál v organizaci, která ligu v 90. letech mučila nepříjemnou defenzivou. Taky v Síni slávy už jsou zapsáni Martin Brodeur, Scott Stevens a Scott Niedermayer, tedy brankář a dva obránci. Eliáš ale vždycky patřil k útočníkům, kteří i v sešněrovaném systému dokázali sbírat body. Vždycky. Kolem něj se střídali spoluhráči Jason Arnott, Petr Sýkora, Scott Gomez, Zach Parise... On zůstával.