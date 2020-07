Rytíř Patera. Piplá ho německý mistr, mluvil o smlouvě i vzoru Fleurym | iSport.cz

Na sklonku března hodil Jiří Patera na svůj instagramový účet sérii fotek z posledního utkání týmu Brandon Wheat Kings. "Stále nemůžu uvěřit, že sezona končí takovýmto způsobem," přidal smutný komentář a poděkoval celé organizaci za výtečné dva roky.

COVID-19 neušetřil ani juniorskou WHA, liga byla zastavena a Kings rozpustili kádr z pozice desátého týmu 22 členné tabulky. Škoda, ve druhém nejlidnatějším městě kanadské provincie Manitoba se po roční odmlce těšili na play off. Zlatočerný dres, který svého času oblékaly i brankářské legendy Chris Osgood a Trevor Kidd, tak musel vysvléci i Patera, který zamířil do Česka.

V Praze ho zastihla skvělá zpráva, nabídka od vedení Golden Knights, aby společně utužili svazek vzniklý v šestém kole draftu 2017. Nebylo o čem, taková příležitost se neodmítá. "Mám obrovskou radost, je to splnění dětského snu. Doufal jsem, že by nabídka smlouvy ze strany Vegas mohla přijít, ačkoliv jsem se k tomu nechtěl upínat," citovala slova talentovaného brankáře agentura Sport Invest, do jejíhož portfolia spadá.

What a great feeling to have signed my first NHL contract with the @vegasgoldenknights I’d like to thank everyone who supported me along the way pic.twitter.com/k6kvxgPVEP