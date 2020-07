Hvězdy z NHL na OH 2022 a 2026? Dohoda o návratu na Hry je blízko | iSport.cz

Nejen vzhledem k okolnostem by šlo o pořádně velké překvapení. Ještě než v zámoří naplno propukla pandemie koronaviru a NHL přerušila ročník, vedení klubů i s komisařem Garym Bettmanem tvrdošíjně a dlouhou dobu odmítalo jenom uvažovat o tom, že by se hokejisté z Národní hokejové ligy vrátili na Zimní olympijské hry.

Po turnaji v Jižní Koreji (2018), který se musel poprvé od roku 1998 obejít bez zámořských hvězd, byl šéf NHL ochoten „pouze“ přijmout radikální kompromis, že by se hokej konal na letní olympiádě a hokejisté by tak měli čas reprezentovat své země. „Myslím si, že by to uvítali i samotní hráči. Zmizet na tři týdny z povrchu Země během sezony, to rozhodně NHL nijak nepomáhá,“ řekl Bettman.

Jak se však nyní zdá, NHL by zřejmě byla ochotna otočit a pustit hráče na příští dvě akce pod olympijskými kruhy. Účast hráčů na ZOH by měla být jedním z předmětů jednání mezi NHL a NHLPA. Na svém twitteru o tom s radostí informoval Pierre LeBrun, kanadský hokejový expert pracující pro TSN a RDS Hockey. Záleží už jen na doladění všech náležitostí, podpisech hráčů a vyjednávání s Mezinárodním olympijským výborem (MOV).

If the NHL/NHLPA finalize things, if the players ratify it, and subject to negotiation with IOC, sounds like proposed CBA extension includes the NHL’s return to Olympic participation covering both 2022 and 2026. Which is 👌 — Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) July 1, 2020

Více informací by se mělo objevit během následujících dní, pro vedení soutěže ale nadále zůstává prioritním cílem dohrání ročníku, na který by se zúčastněné týmy měly připravovat od 10. července. Hráči z Evropy se tak již vrátili, nebo se brzy vrátí do svých klubů. Mezi Čechy, kteří už odcestovali zpět do zámoří, je například střelec Chicaga Dominik Kubalík či osadníci české kolonie ve Washingtonu ( Jakub Vrána , Michal Kempný a Radko Gudas ).