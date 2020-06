Pytlík o draftu: Ať není online! Sleduje Pastrňáka a chce táhnout repre | iSport.cz

Otec Jaromíra Pytlíka vede projekt Hockey Talent Academy, který je zaměřený na hráče od 14 do 18 let a má rozvíjet jejich dovednosti, přes léto pořádá kempy, kam jezdí profesionálové • Profimedia.cz

I když do OHL odešel Jaromír Pytlík až v průběhu sezony, ihned se zařadil do prvního útoku vedle Barretta Haytona a Morgana Frosta, oba hráče draftované v prvním kole NHL • Sault Ste. Marie

Výkony z poslední sezony zavazují Jaromíra Pytlíka i k větší zodpovědnosti na dalším juniorském šampionátu v národním dresu. „Nezříkám se jí,“ přikyvoval forvard na stadionu v Rokycanech, kde měla minulý týden kemp reprezentace do dvaceti let.

Vzhledem k pandemii koronaviru je to teď nezvyklá doba na to, aby byl člověk draftován, že?

„Rozhodně je to nezvyk. Měli jsme mít Scouting Combine, což je setkání v zámoří, kde proběhnou fyzické testy a kluby s hráči hodně komunikují. To nebylo. Taky jsme měli na draft letět přímo do Kanady (měl původně proběhnout 26.-27. června) a být v Montrealu společně s celou rodinou. Teď je to kvůli koronaviru horší v tom, že setkání, která se běžně dělají při Combine, se jedou v online módu. Ale to není to nejhorší. Já hlavně doufám v jinou věc.“

V jakou?

„Že celý draft neproběhne jen po internetu. Hrozně rád bych zažil celou atmosféru. Chtěl bych být osobně u toho. Byl by to zážitek do konce života.“

Co se týče online setkání se zástupci jednotlivých klubů, měl jste už rozhovory se všemi organizacemi?

„Už jsem mluvil se všemi. Vždycky si sjednáme přesný čas přes aplikaci Zoom a jde to celkem v pohodě. Ty rozhovory jsou pravděpodobně stejné, jako v rámci Combine, jen v online režimu.“

Nechci se ptát, kam byste si přál zamířit, protože je mi jasné, že člověk si přeje hlavně být draftovaný. Je však organizace, které obecně přejete nejvíce?

„Nemůžu říct, že bych vyloženě fandil jednomu týmu. A máte pravdu, opravdu si netroufnu říct, kam bych si přál zamířit. Obecně spíše sleduji jednotlivé hráče. To je mi bližší. Z nich se mi nejvíce líbí Alexandr Ovečkin. A posledními výkony rozhodně David Pastrňák nebo Connor McDavid.“

A sledujete třeba situaci v jednotlivých klubech? Jestli jsou například v přestavbě a mladší hráči tam spíše dostanou větší šanci?

„Abych řekl pravdu, tak to neřeším vůbec. Snažím se prostě jen trénovat a zlepšovat se. Až nastane draft, tak budu čekat, že si mě snad někdo vybere. A až se to stane, tak je jasné, že konečně tedy budu mít tým, kterému budu přát nejvíce.“ (usměje se)

Ročník v kanadské juniorce se vám hodně povedl. Vy a další útočník Jan Myšák jste v různých žebříčcích před draftem postaveni nejvýše ze všech českých hráčů. Cítíte, že pro další šampionát byste měl patřit k tahounům reprezentace?

„Začnu jinak. Musím říct, že minulý šampionát byl pro mě první takovou akcí a trochu jsem se rozkoukával. Trvalo mi, než jsem se srovnal. Roli hrálo i to, že se akce odehrála v Česku, takže to určitě zapříčinilo zvýšenou nervozitu. I díky této zkušenosti se budu snažit stát se pro tenhle rok jedním z lídrů týmu. Už budu víc v klidu a snadněji bych mohl prodat to, co umím. Chci pomoct týmu k co největšímu úspěchu.“

Sraz v Rokycanech byla první větší akce pod novým vedením dvacítky, kde byly zase nové tváře i mezi hráči. Máte z týmu dobrý dojem?

„Dojem mi trochu kazilo to šílené vedro, které bylo v hale, takže se člověk strašně potil. (směje se) Byla tam super nálada a zároveň bylo fajn, že jsem mohl poznat nové kluky. Některé z nich jsem opravdu předtím vůbec neznal, takže to byla svým způsobem i taková seznamovačka. Samozřejmě to bylo hlavně spojené s makačkou. Odpoledne jsme vždycky hráli proti sobě, takže se to občas i trochu vyhrotilo, což bylo jedině dobře. Užil jsem si to.“

Co nová podoba trenérského štábu?

„Já už trenéry Bruka a Trnku znám, takže spolupráce s nimi pro mě novinkou není. Pana Mlejnka jsem poznal až na kempu a nemůžu si na nic stěžovat. To, co jsme dělali, mělo hlavu a patu a dává to smysl. Cítím, že nám to pomůže.“