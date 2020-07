Hvězdy NHL na podzim v extralize? Zájem jeví Třinec, Hronek chce domů | iSport.cz

Opona nad restartem NHL se pomalu roztahuje. Stále však není jisté, zda se přerušená sezona slavné soutěže vůbec dohraje. Otazníků je spousta. Sedm klubů už má navíc teď dohráno. Co bude s hráči, kterým nový ročník začne až v prosinci či lednu? „Určitě budou chtít hrát hokej jinde. Třeba Filip Hronek by rád začal v září v extralize,“ říká agent obránce Detroitu Michal Sivek. Stejně smýšlí i další čeští hokejisté ze zámoří. Do jakých týmů by mohli zamířit například Radko Gudas či Filip Zadina? A co na neobvyklou situaci říkají ve Spartě či Třinci?

V Severní Americe pokračuje druhá fáze programu NHL Návrat ke hře. Týmy trénují po skupinkách dvanácti hráčů. Vyhlíží fázi číslo tři. Ta by znamenala uvolnění dalších opatření a regulérní začátky kempů kompletních mužstev. Stát by se tak mělo 11. července, hokejisté však z návrhu na dohrání ročníku v několika městech, mimo domov a izolovaní od rodin, nejsou nadšení. Sami se tento termín snaží posunout, oddálit.

„Prakticky denně komunikuji s lidmi z vedení NHL i hráčskou asociací. Nezodpovězených otázek je spousta. Nejčastější odpověď, kterou dostávám, je ‚nevím‘. Tak to bohužel je,“ popisuje hráčský agent Jiří Hamal.

Obřím otazníkem je, co bude s hráči, kteří do 24členného play off vůbec nepostoupili. Poslední zápasy hráli v březnu, už teď to budou čtyři měsíce. Podle zákulisních informací by měl příští ročník NHL začít až v prosinci či dokonce v lednu. To by pro spoustu hráčů znamenalo až deset strastiplných měsíců bez hokeje!

„Každý hokejista bude chtít hrát. Pokud to nepůjde v NHL, všichni budou