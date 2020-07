Nejlepší hokejista mimo NHL. Ruský bombarďák konečně míří za oceán | iSport.cz

Ruský útočník Kirill Kaprizov je aktuálně nejproduktivnějším mladým hráčem do 22 let v Evropě, v únoru vítězným gólem vystřelil zlaté medaile na olympiádě v Pchjongčchangu • Michal Beránek (Sport)

Byl nejžádanějším zbožím na trhu. Po žádném jiném hráči z Evropy netoužily kluby NHL tak moc. Ruský kanonýr Kirill Kaprizov (23) se nakonec na smlouvě dohodl s Minnesotou, která ho před pěti lety draftovala. Do dohrávky letošní sezony se však bývalý útočník CSKA Moskva zapojit nemůže. „Je to velká škoda, jsme ale nadšení, že ho máme,“ říká manažer Wild Bill Guerin.

Je mu teprve 23 let, přesto toho má za sebou spoustu. Kirill Kaprizov se dvakrát stal nejlepším střelcem KHL, loni vyhrál Gagarin Cup. Je nejmladším hráčem, který v historii ligy pokořil metu stovky nastřílených gólů. S ruskou reprezentací má bronz z mistrovství světa a zlato z olympijských her v Pchjongčchangu před dvěma lety. Ve finále proti Německu tam dokonce v prodloužení vstřelil zlatý gól.

U jeho jména se díky posledním fantastickým sezonám vžilo označení – nejlepší hokejista mimo mantinely NHL. Po právu.

Několik měsíců se vlekla jednání. Po Kaprizovovi toužilo mnoho klubů, on však od začátku jednal hlavně s Minnesotou, která ho v roce 2015 draftovala jako 135. v pořadí. V té době působil ve svém mateřském Novokuzněcku. Rok si pak střihnul v Ufě, aby ve dvaceti letech přesídlil do Moskvy. V armádních barvách CSKA se stala z mladíka klíčová ofenzivní zbraň.

NEJPRODUKTIVNĚJŠÍ HRÁČI KHL ZA POSLEDNÍCH PĚT SEZON 1. Vadim Šipačov 248 zápasů 294 bodů (89+205) 2. Nigel Dawes 279 290 (150+140) 3. Sergej Mozjakin 277 290 (137+153) 4. Linus Omark 285 271 (70+201) 5. Nikita Gusev 229 264 (83+181) 6. Kirill Kaprizov 262 222 (109+113)

„Od draftu se zlepšil ve všech směrech. Je to chytrý a dynamický útočník. Je kreativní, zároveň taky skvělý střelec. Jsme nadšení, že jsme Kirilla podepsali a můžeme jej přivítat v naší organizaci,“ raduje se generální manažer Minnesoty Bill Guerin po čerstvém podpisu dvouleté smlouvy.

Platnosti nabude okamžitě, tedy od sezony 2019/20. Do dohrávky play off však naskočit nesmí. Wild se snažili u vedení ligy vyjednat výjimku, to ji však zamítlo. „Z verdiktu jsme zklamaní, naštěstí jsme se i tak s hráčem dohodli,“ dodává Guerin s tím, že sám hráč toužil do vyřazovacích bojů naskočit.

Kontrakt tak Kaprizovovi skončí po odehrání příštího ročníku, pak bude moct jednat o nové, výrazně lukrativnější smlouvě. Ta současná nováčkovská mu vynese 925 tisíc dolarů, se všemi bonusy by se mohl dostat až na 2,8 milionu dolarů.

V KHL byl svou gáží přibližně desátým nejlépe placeným hráčem. Podle ruských médií bral 100 milionů rublů (asi 33 milionů korun) ročně. Posledního dubna mu však kontrakt skončil. CSKA se ho snažilo udržet za každou cenu. Doslova. Svou nabídku mělo ve finále šponovat až k dvěma stům milionů rublů, ani na to však Kaprizova nezlomilo. „Toužím po NHL. Zahrát si tam je odjakživa můj velký sen,“ opáčil útočník, který je schopný hrát na obou křídlech.

Skauti ho srovnávají s dalšími ruskými hvězdami největší velikosti. Například s Vladimirem Tarasenkem či dokonce Alexandrem Ovečkinem. Vyzdvihují jeho výběr místa na ledě, rychlost, techniku, přihrávku i raketovou střelu. Prestižní magazín The Hockey News v něm pak nejvíc vidí Artěmije Panarina, který prožil životní ročník v dresu NY Rangers.

„Kirill má všechno, aby se dokázal adaptovat na zámořský styl. Nebojím se, že by se neprosadil. Mnoho hráčů má ve své hře výjimečný jen jeden aspekt, on jich má několik,“ tasí další slova chvály Guerin. Rovněž vyzdvihuje Kaprizovovu povahu, která často bývá v adaptaci ruských hráčů za oceánem tou největší překážkou. „Nebojí se říct svůj názor, je to osobnost. Taky je vtipný, opravdu si ho velmi cením,“ doplňuje manažer Minnesoty.

Aktuálně je největším otazníkem, kdy se poprvé ruský bombarďák navleče do zápasového dresu s tornádem na hrudi. Tréninkový trikot si přes hlavu přetáhne již nyní, bude se totiž účastnit týmového kempu před startem play off, do utkání ale nenaskočí. Získá aspoň pracovní vízum, pozná se s novými spoluhráči, přičichne k prostředí. První duel by však sehrál až 1. prosince, kdy je v plánu start příští sezony NHL. To by pro Kaprizova znamenalo devět měsíců bez ostrého zápasu! Proto Wild zvažují, že svůj nový klenot uvolní do Evropy na krátké hostování, aby se rozehrál.

V posledních dnech podepsali v NHL hned čtyři Rusové. A všichni čtyři pláchli z CSKA, které tak přišlo o výraznou část kostry mančaftu. Odešel brankář Ilja Sorokin (NY Islanders), obránce Alexander Romanov (Montreal) a spolu s Kaprizovem také další forvard Michail Grigorenko (Columbus).