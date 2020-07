Calder Trophy? Šanci mám, věří Kubalík. Klímův rekord ho mrzí | iSport.cz

Jen dva Češi zažili v první sezoně takový střelecký hodokvas. Petr Průcha a Petr Klíma, který dal ještě dvě branky navrch. Dominik Kubalík přitom začínal ve třetím zápřahu Blackhawks, po prvních 34 startech byl na devíti trefách. Ve stejném počtu zbytku základní části jich nastřílel jednadvacet. Ostatním novicům utekl nejmíň o deset gólů. Už je zase zpátky v Chicagu a chystá se, až vypukne dohrávané play off .

V reakci na nominaci na Calder Trophy jste uvedl, že sám sebe byste nevybral. K čemu ta přílišná skromnost?

„Víte co: kdybych měl říct, jak to cítím, samozřejmě bych řekl, že ji chci vyhrát. To je jasný, to by si přál každý. Ale už jenom to, že jsem mezi třemi kandidáty, je parádní. Na začátku sezony jsem se do toho dostával, nebylo to ono. Nahoru dolů, párkrát jsem seděl. Od zhruba pětadvacátého zápasu jsem začal nějak hrát, dostával víc času. Začalo se to otáčet, víc jsem bodoval. Takže jsem to bral tak, že ti kluci (Quinn Hughes a Cale Makar) projeli celou sezonu na fakt vysoké úrovni. Taky jsou mladší a ještě k tomu obránci. Prosadit se v NHL jako bek je těžké a ještě musíte jiného, který je třeba dobře zaplacený, vyndat z první přesilovky. Najednou ji vede devatenáctiletý bažant.“

Vnímáte to tedy tak, že si Hughes nebo Makar ocenění zaslouží víc?

„Ano, protože ji odehráli celou od začátku tak dobře. Já, dejme tomu, něco kolem půlky, protože jsme ještě hráli jen sedmdesát zápasů.“

Říkáte to i z toho důvodu, že nejste zvyklý vynášet okázalé soudy?

„Tak. Vím, že nějakou šanci mám, jsem v trojici jediný útočník a lidé si gólů všímají. Z rozhovorů se zámořskými kluky je znát, jak si věří. Já se taky nepodceňuju, ale pojímám to tak, že nemám úplně potřebu něco vyhlašovat.“

Na druhou stranu jste po šesti letech prvním Čechem a celkově teprve pátým, který se v trojici nominovaných objevil. Už to taky není málo, že?

„Samozřejmě je super, že se moje jméno vůbec v této souvislosti skloňuje. Ohromně si toho vážím, je to ta třešnička a zadostiučinění za sezonu, která nebyla ze začátku ideální. Jsem rád, že se to povedlo. A teď na to chci v play off navázat.“

Základní část NHL se nedohrála, přesto jste vůbec poprvé v kariéře dal třicet gólů. Nicméně nemrzí vás, že jste musel přestat, když jste se dostal do laufu a mohlo toho být ještě víc?

„Nebudu lhát, že ne. Pořád se psalo, že Petr Klíma nastřílel jako nováček 32 gólů a mně do něj dvě trefy chybí. Říkal jsem si, že kdyby se mi povedlo ho dostihnout, bylo by to úžasný. Ale sezona skončila a člověk se tím dál už nezabývá. Že bych se tím nějak trápil, to určitě ne.“

Na druhou stranu situace nahrála Blackhawks jako týmu. O play off byste za normálních okolností museli ještě zabojovat, nyní však bude zahrnovat čtyřiadvacet týmů, včetně Chicaga. Pořád je šance něco vyhrát?

„Na konci základní části jsme se nadechovali. Cítili jsme, že bychom to mohli zvládnout a ještě se do play off dostat. Začali jsme předvádět to, co jsme chtěli. Ze začátku panovala nejistota, jestli se ročník vůbec bude dohrávat, potom ano s tím, že se rovnou půjde do rozšířeného play off . Pro nás jen dobře. Najednou tam jsme, je velká šance zachránit sezonu. Máme zkušené hráče, ale zároveň mladý tým. Skvělé je už jen to, že si zkusíme play off hokej. Věřím, že to bude zajímavé, mladí se staršími, kteří si tím prošli a několikrát to vyhráli. Těšíme se, je to velká šance.“

Často se píše, jak bude vyřazovací část otevřená, zvítězit může vlastně každý. Je to tím, že po tak dlouhé přestávce nebudou mezi týmy výraznější rozdíly?

„Nějaké výhody či nevýhody se mažou. Myslím, že ze začátku nebude hokej velká hitparáda. Každý se musí rozehrát. V tréninku se dá něco nacvičit, ale nejvíc si věci zažijete v utkáních, v plném nasazení. Zápasová vytíženost nám bude zpočátku trošku chybět, další mužstva na tom však jsou stejně. Myslím, že to bude trošku hurá hokej, ale čím víc se do toho týmy budou dostávat, tím to bude lepší. Teď jsou na stejné startovní čáře.“