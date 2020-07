Seattle Kraken: Nový tým NHL odtajnil název, logo i dresy | iSport.cz

Jméno Kraken bylo od začátku jasným favoritem fanoušků. Od roku 2018, kdy byl Seattle přijat do NHL, se spekulovalo také o názvech Sockeyes (druh lososa), Evergreens nebo Metropolitans. Nakonec ale zvítězilo přízvisko podle mořské příšery ze severské mytologie.

„Kraken je jméno, jež se zrodilo díky fanouškům. Navrhli ho a bojovali za něj,“ řekl Tod Leiweke, výkonný šéf Seattlu, jenž příští rok rozšíří NHL jako 32. klub.

Logo mužstva je písmeno „S“ stylizované jako chapadla chobotnice s rudě červeným okem. Písmeno „S“ je také narážkou na logo mužstva Seattle Metropolitans, jež v roce 1917 ještě před vznikem NHL získalo jako první americký klub Stanley Cup.

V souladu s mořskou tematikou budou hlavními barvami mužstva čtyři odstíny modré od nejtmavší, jež má symbolizovat hlubinu oceánu, po nejsvětlejší „ledovou“. Pátou barvou je výrazná červená z loga.

Díky hokejistům bude mít město na severozápadě USA třetí klub v elitních severoamerických ligách po fotbalistech Seahawks v NFL a baseballistech Mariners v MLB. Dosud posledním nováčkem v NHL byl v roce 2017 tým Vegas Golden Knights, jenž v debutové sezoně senzačně došel až do finále Stanley Cupu.

