Kdo bude hrát za nový tým NHL? Žádný Čech, hvězda v masce i obraně | iSport.cz

Brankáři:

Antti Raanta, Finsko, 31 let, Arizona Coyotes

Matt Murray, Kanada, 26 let, Pittsburgh Penguins

Thatcher Demko, USA, 24 let, Vancouver Canucks

Obránci:

Brandon Montour, Kanada, 26 let, Buffalo Sabres

Jake Bean, Kanada, 22 let, Charlotte Checkers (AHL)

Markus Nutivaara, Finsko, 26 let, Columbus Blue Jackets

Julius Honka, Finsko, 24 let, JYP Jyväskylä (patří Dallasu)

Gustav Lindström, Švédsko, 21 let, Detroit Red Wings

Mackenzie Weegar, Kanada, 26 let, Florida Panthers

Jonas Brodin, Švédsko, 26 let, Minnesota Wild

Ben Chiarot, Kanada, 29 let, Montreal Canadiens

Mirco Mueller, Švýcarsko, 25 let, New Jersey Devils

Maxime Lajoie, Kanada, 22 let, Ottawa Senators

Brent Burns, Kanada, 35 let, San Jose Sharks

Útočníci:

Nick Ritchie, Kanada, 24 let, Boston Bruins

Sam Bennett, Kanada, 24 let, Calgary Flames

Alexander Nylander, Švédsko, 22 let, Chicago Blackhawks

Tyson Jost, Kanada, 22 let, Colorado Avalanche

Jesse Puljujärvi, Finsko, 22 let, Kärpät Oulu (patří Edmontonu) Austin Wagner, Kanada, 23 let, Los Angeles Kings

Colton Sissons, Kanada, 26 let, Nashville Predators

Josh Bailey, Kanada, 30 let, New York Islanders

Lias Andersson, Švédsko, 21 let, HV71 (patří New York Rangers) James van Riemsdyk, USA, 31 let, Philadelphia Flyers

Sammy Blais, Kanada, 24 let, St. Louis Blues

Alexander Volkov, Rusko, 22 let, Tampa Bay Lightning

Pierre Engvall, Švédsko, 24 let, Toronto Maple Leafs

T. J. Oshie, USA, 33 let, Washington Capitals

Adam Lowry, USA, 27 let, Winnipeg Jets