Luxus ve zlaté kleci. Marchand je skeptický, NHL je na bubliny pyšná | iSport.cz

Boston už se valí, nejlepší tým základní části využil charterový tryskáč a během neděle přistane v Torontu. Stejně tak dalších 23 klubů, které nedočkavě vyhlíží restart sezony. Invazi zažívá i Edmonton, druhé město, které bude hostit rozšířené play off. Co na hráče v obou hokejových mekkách čeká? Komfort se spoustou bezpečnostních omezení, NHL si tradičně dala záležet. Na druhou stranu sportovní kvalita bude pokulhávat, alespoň si to myslí Brad Marchand.

Snahu o dohrání soutěže a udělení Stanley Cupu sešněrují výrazné bezpečnostní opatření. Hokejisté budou izolování od svých rodin, utkání budou bez fanoušků, denním chlebem budou pravidelné testy na COVID-19.

„Bude to přinejmenším neobvyklé,“ souhlasí komisař NHL Gary Bettman. „Občas to bude náročné, ale ujišťuji vás, že společně s Hráčskou asociací neustále pracujeme na tom, aby to byla zkušenost, na kterou se v dobrém slova smyslu nezapomíná.“

V Edmontonu se bude zabezpečená zóna skládat ze čtyř luxusních hotelů, kde budou kluby ubytované. Všechny jsou v docházkové vzdálenosti od Rogers Place, nechybí rozmanitá škála restaurací, barů a kaváren, kde si budete moci dát vše od donutů Tim Hortons až po klasické tacos.

Do bubliny je také zahrnuto osm kinosálů a divadel, bazén, hřiště na basketbal, fotbal, stolní tenis a atletický ovál. Nechybí i třináct speciálně vyhrazených fitness center a tréninková ledová plocha. V útrobách Rogers Place bude mít každá organizace vlastní kabinu a hráčskou loži, ze které bude moci sledovat ostatní zápasy, koukat na televizi nebo jen mastit karty.

A look at the NHL's „secure zone“ in Edmonton. pic.twitter.com/FxOEmK3cDv — Chris Johnston (@reporterchris) July 24, 2020

V Torontu utvoří bezpečnou zónu dvě oblasti. Hráči, trenéři a kustodi budou ubytováni v Hotel X, kde budou mít týmy své zázemí, zasedačky, prostory ke stravování i volnočasové aktivity, jako jsou bazén a kino. Součástí je i fotbalový stadion BMO Field, kde hraje fotbalové zápasy Major League Soccer FC Toronto, který bude sloužit zejména pro venkovní aktivity. Druhou oblastí je pak Fairmont Royal York Hotel a pěší stezka spojující Fairmont a Scotiabank Arenu, po které se budou moci pohybovat jen oprávnění lidé.

A look at the NHL's „secure zone“ in Toronto. pic.twitter.com/MB1yP1opPb — Chris Johnston (@reporterchris) July 24, 2020

NHL také zajistila více než 1000 balení nápoje Gatorade, tisícovku tréninkových puků a 12 tisíc ručníků pro potřeby hráčů v kvalifikačním kole. „Záměrem bylo mít vše na místě, takže týmy, které zde budou hrát, se mohou soustředit jen na hokej a boje o Stanley Cup,“ řekl Kris King, viceprezident NHL pro hokejové operace.

Liga bude denně testovat každou osobu – hráče, kustody i personál hotelů. Výsledky testů budou vždy známy do 24 hodin, na vyhodnocování dohlédnou společnosti LifeLabs v Torontu a DynaLIFE v Edmontonu. Firma CLEAR vyvinula aplikaci pro screening, díky níž se usnadní kontroly teploty a příznaků.

Karanténní bublina bude ohraničena ploty, v Torontu bude bezpečnost zajišťovat 97 pracovníků ostrahy, v Edmontonu 125. Vedení NHL také prozradilo, že ve spolupráci s místními doručovateli zřídí donáškovou službu, která hokejistům na pokoj zajistí vše od zboží z lékáren až po oblíbenou pizzu.

„Posvátnost ochranné zóny, této bubliny v hracím městě, je životně důležitá, aby bylo dobře postaráno o zdraví a pohodu všech,“ řekl Bettman. „Opuštění bezpečné zóny je něco, co nemůžeme tolerovat.“

Here's a rendering of what the arena will look like during the NHL restart. The league is promising a unique look and feel to every game played, including the local goal horns and songs of each team participating. pic.twitter.com/dwMAocHe2c — Chris Johnston (@reporterchris) July 24, 2020

A jak budou vypadat televizní přenosy? Zápasy před prázdnými ochozy bude v předkole snímat standardních 20 kamer, v play off pak 32. Celky budou mít své vlastní gólové songy. Každý hrací den také bude někomu tematicky věnován, úvodní zápasy Chicago vs. Edmonton a Montreal vs. Pittsburgh budou hrané na počest lidí z tzv. první linie boje s koronavirem. Od 1. srpna také pojede kampaň #WeSkateFor, v jejíž první fázi se můžeme těšit třeba na hashtagy #WeSkateForBlackLivesMatter a #WeSkateForEquality.

Oilers na svém tréninku začali kampaň vzpomínkou na spoluhráče Colbyho Cavea, který podlehl před několika měsíci krvácení do mozku.

Number 12 on our backs today.



Number 12 in our hearts forever. #WeSkateFor Colby. 🧡💙 pic.twitter.com/B3m4llQTQf — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) July 25, 2020

Společnost EA Sports poskytne ze svých her zvuky, které budou připomínat ruch v aréně plné diváků. Liga taktéž využije videa od fanoušků, kterými vytvoří povzbuzování pro každý jednotlivý tým. Národní hymny bude zpívat slavný kanadský interpret Michael Bublé, čtyřnásobný vítěz Grammy a známý fanoušek Vancouver Canucks.

Dohrání sezony začne 1. srpna smrští pěti zápasů předkola, jako první se popasují Rangers s Carolinou. A jak to bude na ledových plochách vypadat po sportovní stránce?

„Abych byl upřímný, tak si myslím, že to bude hodně, skutečně hodně ledabylý hokej,“ má jasno Brad Marchand. „Byli jsme mimo čtyři nebo pět měsíců a potrvá pár týdnů, než se znovu dostaneme na naši nejlepší úroveň. A kondice ledu uprostřed léta taky nebude nejlepší,“ dodal 32letý Kanaďan.

Bruins se v Torontu utkají s Tampou Bay, Washingtonem a Philadelphií o co nejlepší pozici pro první kolo play off.