Hrdina, nebo lhář? Příběh vzestupu a pádu nejmladšího GM historie NHL | iSport.cz

V poušti je pořádné dusno. V Arizoně nic zvláštního? Optikou dnešních dnů jde o hodně překvapivé klima... Coyotes kopnul model rozšířeného play off poprvé od roku 2012 do bojů o Stanley Cup, fanoušci nedočkavě vyhlíží 2. srpen, kdy v Edmontonu začne série předkola proti Nashvillu. "Strůjce" vzestupu slaboučkého mančaftu John Chayka u toho ale nebude, generální manažer v neděli na svou funkci překvapivě rezignoval. A zámoří si klade otázku: Proboha proč?

„Klub je zklamán jeho krokem i načasováním. Přišlo v nejméně vhodnou chvíli, Chayka se rozhodl opustit silný a konkurenceschopný tým, odhodlaný personál a fanoušky, kteří jsou těmi nejlepšími v NHL. To vše před příjezdem našeho týmu do Edmontonu,“ spílala Arizona v nedělním prohlášení.

Obě strany spolu přitom napsaly pohádkovou story. Pamatujete na květen 2016? Tehdy Chayka zaplnil titulky novin, ve věku 26 let stal nejmladším GM v historii NHL. Majitelům nevadilo, že tehdejší kapitán týmu Shane Doan byl o 13 let starší a dříve než nový boss přišlo na svět tucet hráčů širšího kádru.

Pro zajímavost, druhým nejmladším generálním manažerem v soutěži je torontský Kyle Dubas, kterému je 32 let.

A v Glendale začala éra tzv. cifršpióna. Chayka, který rok nasával atmosféru coby asistent bývalého GM Dona Maloneyho, byl totiž spoluzakladatelem firmy Stathletes analyzující hokejová data. Aby impulsů nebylo málo, klub o pár měsíců později angažoval i první trenérku na plný úvazek, Dawn Braidovou. Zkušená metodička, která řadu let piplá Johna Tavarese, dostala na starosti vylepšení bruslařských schopností prvního týmu.

Efekt se v prvním roce Chaykova působení nedostavil. Arizona skončila základní část na třetím místě od konce, méně než 70 bodů nasbíral jen Vancouver a Ottawa. A nový GM sáhl k radikálnímu řezu, pakoval se oblíbený kouč Dave Tippett, jenž tým vedl od roku 2009, kapitán Doan i Češi Martin Hanzal s Radimem Vrbatou. Betony si do tašky hodila i jednička Mike Smith, olympijský vítěz a mistr světa.

John Chayka náhle opustil pozici GM Arizony • Foto Profimedia.cz

Na 29. místě skončili Coyotes i v ročníku 2017/18, Chayka dlouhé léto využil k prodloužení smlouvy s elitním zadákem Oliver Ekman-Larssonem o osm let za astronomických 66 milionů dolarů. O sezonu později se už jeho mančaft vybičoval k rekordnímu zisku 86 bodů, což byla v samostatné historii Arizony po přesunu z Phoenixu o parník nejvyšší cifra. Colorado ale udělalo o čtyři bodíky více a uzmulo druhou divokou kartu na Západě.

A letošek? 74 bodů za 70 utkání a optikou celé NHL 22. místo a možnost vyzvat v předkole Nashville. Velké investice do příchodu Philla Kessela z Pittsburghu a prosincového zlanaření nespokojeného „ďáblíka“ Taylora Halla se zrentovaly. Pré ale hrála hlavně defenziva, brankáři Darcy Kuemper s Antti Raantou platí za jeden z nejlepších tandemů v soutěži a 187 inkasovaných branek je zařadilo za třetí místo za Boston a Dallas. Pro srovnání v první sezoně Chaykova působení obdržela Arizona branek 260.

Týmové pojetí, to je to, oč v omlazené Arizoně (věkový průměr 27.2 roku) běží. Nejproduktivnějším hráčem soupisky v základní části byl se 45 body 24letý Nick Schmaltz, až 101. hráč tabulky produktivity NHL. Druhý byl 21letý Clayton Keller se 44 body a třetí další mladá puška Conor Garland. Budoucností týmu jsou střední útočník Barrett Hayton a obránce Jakob Chychrun, které Chayka ulovil na draftech 2016 a 2018.

Přesun do Buffala, k Devils nebo k hamburgerům

Bohužel, závěrečnou kapitolu už tým napíše bez svého stvořitele. „Poslední čtyři roky mého života jsem si užíval. V Arizoně jsem se stal manželem a otcem a mezitím jsem pracoval na tom, abych udělal z Coyotes tým bojující o Stanley Cup. To se mi podařilo. Mám rád naše hráče, trenéry a fanoušky a velmi si přeji, abych mohl být s týmem v Edmontonu. Situace vytvořená majiteli mi to ale bohužel znemožnila,“ citovala Chayku zámořská média.

John Chayka hrdě hlásí podpis smlouvy s Taylorem Hallem • Foto Profimedia.cz

„To je vše, co teď v této věci chci říci. V blízké budoucnosti dodám podrobnější vysvětlení. Do té doby přeji Kojotům hodně štěstí v Edmontonu a děkuji všem členům za podporu, kterou Kathryn, naší dceři a mně v průběhu let poskytli. Chci také poblahopřát Steveovi Sullivanovi, který mě nahradí. Pracovali jsme bok po boku roky. Je to skvělý člověk s úžasným citem pro hokej,“ dodal v rozhovoru pro AZCoyotesInsider.com.

Média nečekaný konec přisuzují rozporům s majitelem. Alex Meruelo přitom platil za obrovského fanouška Chaykovy práce a vize, i proto smlouva do roku 2024, jejíž novou verzi společně podepsali v listopadu 2019. Místo toho 56letý kubánsko-kanadský miliardář podnikající v bankovnictví a realitách podal v neděli na vedení soutěže podnět, aby Chaykovo rozvázání paktu přezkoumalo.

Co se tedy mezi oběma muži událo? Před více než měsícem dle Sportsnet.ca Meruelo obdržel žádost od jiné organizace, která chtěla s Chaykou začít jednání. Spekulovalo se o zájmu Buffala, které ve stejné době propustilo Jasona Botterilla, a také New Jersey, byť tam funkci GM zastává Tom Fitzgerald. Meruelo jednání nejprve nepovolil, ale posléze souhlasil. Co se dělo dál, je předmětem spekulací. Craig Morgan z azcoyotesinsider citoval ve svém článku zdroj, který si myslí, že Chayka se s novým uchazečem o své služby domluvil. “Je to lhář a zbabělec,„ píše se v textu doslova.

Meruelo se cítil podveden, protože mu prý jeho chráněnec slíbil, že se nechystá odejít. Zdroje ale naznačují, replikou slavného snímku Kmotr, že dostal „nabídku, kterou nelze odmítnout“. Chayka by měl mít jistou novou roli v majitelské skupině zainteresované v blíže nespecifikovaném týmu.

Pro Coyotes je každopádně klíčové, že na začátku diskuzí jasně určili, že mu nesmí být nabídnuta ta samá pozice, tedy generální manažer ani prezident hokejových operací. Nesmělo tedy jít o tzv. lateral move, tedy situaci, kdy je pracovník namísto povýšení přesunut do jiného oddělení či jiné firmy, ale na pozici na stejné úrovni. Dalším problémem mělo být to, že si Coyotes za Chayku údajně řekli finanční kompenzaci, což NHL nepovoluje (ačkoli toto pravidlo před několika lety neúspěšně zkoušela zavést).

Minulý týden se navíc Chayka nezúčastnil večeře, kde se diskutovala budoucnost Taylora Halla. Jednička draftu 2010 se v létě může stát nechráněným volným hráčem, momentálně si vydělá ročně šest milionů dolarů. GM na ni ale nebyl přizván, byť právě on vedl jednání s mladými prospekty Coytes, o jejichž prodloužení Hall enormně stál.

Co bude s progresivním manažerem dál? Možná si dá na chvilku od hokeje oddych, s manželkou Kathryn skrz společnost Compass Restaurant Group vlastní 12 poboček fastfoodového řetězce Wendy's. Pachuť tak možná zkusí zajíst jejich vyhlášenými hamburgery.