NHL: Při restartu zářil Kubalík s pěti body, rozhodl i Nečas | iSport.cz

Martin Nečas se raduje s lavičkou Caroliny z gólu do sítě New Yorku Rangers na startu rozšířeného play off NHL • Profimedia.cz

Parádní představení má za sebou v prvním zápase rozšířeného play off NHL Dominik Kubalík. I díky jeho pěti bodům za dva góly a tři asistence přestřílelo Chicago Edmonton 6:4 a český útčník vytvořil rekord debutanta v play off, byl také zvolen první hvězdou zápasu. Martin Nečas pak zařídil svým prvním gólem v play off výhru Caroliny nad New York Rangers 3:2, český brankář Hurricanes Petr Mrázek pochytal 24 střel.