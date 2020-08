Carolina krok od postupu, Mrázek opět výborný. Kubalík bez bodu u prohry | iSport.cz

Martin Nečas se raduje s lavičkou Caroliny z gólu do sítě New Yorku Rangers na startu rozšířeného play off NHL • Profimedia.cz

Hokejisté Caroliny porazili v předkole play off 4:1 New York Rangers a jediná výhra je dělí od postupu do čtvrtfinále Východní konference. Největší podíl na vítězství měl autor hattricku Andrej Svěčnikov. Petr Mrázek inkasoval jedinkrát a předvedl 23 úspěšných zákroků. Winnipeg porazil Calgary bez Davida Ritticha 3:2 a srovnal sérii na 1:1. Útočník Dominik Kubalík v dresu Chicaga tentokrát nebodoval a jeho tým podlehl Edmontonu 3:6. Oilers i díky hattricku Connora McDavida srovnali sérii na 1:1. Ve skupině o nasazení do play off pomohl Radko Gudas asistencí k zisku jednoho bodu Washingtonu v duelu s Tampou, která vyhrála 3:2 po nájezdech.