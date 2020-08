Odpornost! Špína, běsnil kouč a vinil z úmyslu. Má jeho hvězda po sezoně? | iSport.cz

Jets vstoupili do předkola play off hladkou porážkou s Calgary 1:4 (18:33 na střely) a navíc hned zkraje utkání přišli o své ofenzivní eso Marka Scheifeleho. • koláž iSport.cz

Sobotní noc? Kéž by raději neproběhla, mají jasno ve Winnipegu... Jets vstoupili do předkola play off NHL hladkou porážkou s Calgary 1:4 (18:33 na střely) a navíc hned zkraje utkání přišli o své ofenzivní eso. Mark Scheifele zmizel po zákroku Matthewa Tkachuka v bolestech do kabiny, následovala bitka, zranění Patrika Laineho a pořádné dusno bylo i na tiskové konferenci.

"Byl to úmysl, jednoznačný, zákeřnost mířená na lýtko. Mohl mu přeříznout achillovku. Mohl mu ukončit kariéru. Byl to absolutně špinavý zákrok. Nechutnost, když se podíváte na detailní opakované záběry, budete v tom mít také jasno," láteřil na tiskové konferenci po utkání šéf střídačky Winnipegu Paul Maurice.

“He could have cut his achilles. He could have ended the man’s career. It’s an absolutely filthy, disgusting hit.”



Paul Maurice did not hold back when talking about the Matthew Tkachuk-Mark Scheifele incident: pic.twitter.com/vRbmiv9u57 — Sportsnet (@Sportsnet) August 2, 2020

Kroutil hlavou, těžce hledal slova. K incidentu došlo už v 6. minutě. Mark Scheifele nahodil puk do útočné třetiny, zasekl a chystal se pustit na led další formaci. Na střídačku už bohužel nedojel, místo toho se o pár vteřinek později svíjel na ledě.

Matthew Tkachuk ho dohrál u mantinelu a nožem brusle trefil asistenta kapitána Jets do levé nohy. Úmysl? Těžko soudit, zpomalené záběry ukázaly, jak Tkachukova brusle na ledové ploše Scotiabank Areny povyskočila a zasáhla Scheifeleho do nechráněného místa. Autor 73 bodů (29+44) v 71 utkáních základní části po více než čtyřměsíční pauze způsobené pandemií koronaviru stihl odbruslit jen 179 vteřin, načež zamířil v doprovodu spoluhráče Nathana Beaulieua a zdravotníka do kabiny.

Mark Scheifele goes down after Matthew Tkachuk finishes his check along the boards. Hoping for the best for Scheif. pic.twitter.com/U1zOs8GQ7a — JetsNation (@NHLJetsNation) August 2, 2020

"Nechtěl jsem ho zranit, v žádném případě! Cítím se hrozně, Mark je skvělý kluk. Pro hokej není dobré, když takto skvělý hokejista nemůžu utkání dohrát. Byla to nehoda, žádný úmysl, měl jsem velkou rychlost a ztratil jsem stabilitu. Každopádně se cítím příšerně," komentoval situaci po utkání Tkachuk.

S jeho tvrzením už ale tolik nekorespondovaly úsměvy, kterými své okolí na tiskovce častoval…

Matthew Tkachuk vs. Paul Maurice post-game on the Mark Scheifele injury. Quite the contradiction pic.twitter.com/AGrHdqypEq — Brady Trettenero (@BradyTrett) August 2, 2020

Názory expertů se různí, za Tkachuka ale mluví jeho reputace. Kromě výborného forvarda (235 bodů za čtyři sezony v Calgary) platí za zákeřného hráče, provokatéra. Za poslední čtyři ročníky posbíral 302 trestných minut, letos 74.

Stačí vzpomenout vyhecované bitvy o Albertu, kde ho za jeho nečisté zákroky trestal edmontonský Zack Kassian „Pokud chce rozdávat takovéto hity, musíte mu jednou za čas drsně odpovědět. Je to dobrý hokejista, ale zároveň grázl. Abych byl upřímný, je to taková kun*a, takhle bych ho definoval," řekl v lednu po porážce 3:4 novinářům 28letý Kassian a hodil do placu i vzájemnou minulost.

“Už dříve jsem ho vyzýval na bitku. Ale on před dvěma lety odmítl s odůvodněním, že se nebude rvát s nějakým „no namem“ ze čtvrté formace. Aktuálně mám na kontě v tomto ročníku 13 branek a on se stále se neodvážil do bitky jít. Tak kde je problém?“

Tkachuka následně v deváté minutě vyzval na bitku Blake Wheeler. Kapitán Winnipegu ale bleskový pěstní souboj prohrál a padl na ledovou plochu jako první. O 31 vteřin později skóre utkání načal Andrew Copp, ale byla to poslední radost Jets v utkání.

Role mstitele se ujal Blake Wheeler, který Tkachuka okamžitě vyzval na bitku. • Foto profimedia.cz

Calgary skóre otočilo třemi kusy v druhé periodě při dominanci 18:6 na střely. Flames pomohly speciální formace: Johnny Gaudreau a Mikael Backlund využili přesilovou hru, Tobias Rieder udeřil v oslabení. Výhru pojistil Andrew Mangiapane při hře Winnipegu bez gólmana.

Winnipeg navíc ve 46. minutě přišel i Patricka Laineho, který utrpěl zranění v horní části těla po střetu s Markem Giordanem. "Laine i Scheifele půjdou za našimi specialisty, uvidíme, co jim řeknou. Více vám zatím říci nemohu," prohlásil trenér Maurice.

"Zranění nás provází celý rok, umíme s nimi pracovat. Je to jen další překážka na naší cestě. Vrátíme se a bude psychicky silnější," slíbil autor jediné branky Andrew Copp.

Další utkání série hrané na tři vítězné duely je na programu v pondělí. Uvidíme, zda trenéři Flames pošlou do branky Davida Ritticha, nebo opět vsadí na Cama Talbota, který sobotní výhru podpořil 17 úspěšnými zákroky.