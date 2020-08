Monster lapačka, konec pochybám. Mrázek řádí a kabina skoro spadla | iSport.cz

„Mám plán, jak své kluky budu do branky nasazovat. S Rangers nás čeká série na tři vítězné duely, utkání jdou po sobě v rychlém sledu, hrát se bude určitě v sobotu, v pondělí a úterý. Myslím, že se vám ukážou oba,“ řekl Rod Brind'Amour lačným novinářům, kteří se z něj před startem předkola snažili vytáhnout jména jedničky.

Pro zajímavost Mrázek se v základní části dostal na 2.69 brankový průměr a 90.5% úspěšnost zákroků, jeho rival James Reimer na 2.66 a 91.4%. 28letý rodák z Ostravy zapsal 40 startů, o čtyři roky zkušenější Kanaďan 25.

No, realita je zatím jiná. A srdce českého fanouška plesá. Reimer zatím neodchytal proti Rangers ani vteřinu, puky lape jen při rozbruslení, brankoviště si spolehlivou prací „zabookoval“ Petr Mrázek. V sobotu předvedl 24 zákroků a Canes vyhráli 3:2, v pondělí dovolil Jezdcům jedinou radost, když zastavil 23 střel.

Nejlepší zákrok předvedl už v osmé minutě, kdy neuvěřitelným švihem lapačkou ukradl jistý gól Brettu Howdenovi. „Viděl jsem ho periferně, jak tam najíždí, snažil jsem se vyjet co nejvýše, odrazil jsem se a pak už to bylo trochu o štěstí,“ popsal důležitý moment v audiozprávě na svém oficiálním facebookovém profilu Mrázek.

V té době už Carolina vedla 1:0, když se v 5. minutě prosadil po úniku Andrej Svěčnikov. A tím show 20letého Rusa teprve začala...

Po 61 vteřinách druhé části se radoval podruhé, když dělovkou potrestal vyloučení Brendana Smitha. Za dalších 71 vteřin už Carolina vedla o dvě branky. Morgan Geekie po úspěšném souboji s Filipem Chytilem u branky Rangers předložil puk Jordanu Martinookovi, který jej poslal nad přesouvajícího se Henrika Lundqvista.

„Rozhodla druhá třetina, jednoznačně, a naše dva rychlé góly. Pak už jsme utkání myslím kontrolovali,“ nechala se slyšet třetí hvězda duelu Mrázek.

A zatímco sám už do závěrečného hvizdu v Rogers Place neinkasoval, po Ahově akci v 55. minutě dovršil svůj hattrick Svěčnikov. Odchovanec Kazaně a dvojka draftu 2018 se tak stal teprve osmým hráčem historie, který zaznamenal v play off NHL hattrick před 21. narozeninami. A rozšířil tak VIP společnost, kde už trůní třeba Wayne Gretzky (stihl hned dva hattricky), Filip Forsberg, Sean Couturier nebo Patrick Kane.

Andrei Svechnikov of the @Canes is the eighth different player in NHL history to score a hat trick in the postseason before age 21. #NHLStats #StanleyCup pic.twitter.com/rqEyQ2amUA