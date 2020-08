Patnáct minut hrůzy! Modlíme se za tebe, zní z NHL po pádu válečníka | iSport.cz

„Modlím se za tebe, brácho,“ nechal se okamžitě po utkání slyšet Muzzinův spoluhráč Mitchell Marner, který byl pár metrů od nešťastné kolize. „Viděl jsem, jak leží na ledě, okamžitě jsem k němu dobruslil a ptal se ho, zda je v pořádku. Opáčil, že asi potřebuje dát chvilku oddych. A pak řekl další věci, které jsou ale jen mezi námi,“ dodal hvězdný útočník, který v sérii proti Columbusu ještě nebodoval.

Ve druhém vzájemném utkání, první vyhráli Blue Jackets v pondělí 2:0, ho zastoupili skórující Auston Matthews, John Tavares a Morgan Rielly. A Toronto si odfrklo, po mizerném prvním vystoupení je stav série srovnaný 1:1. Vítězný gól vstřelil ve 36. minutě nejproduktivnější hráč Toronta v základní části (47+33) Matthews, za záda finského fantoma Joonase Korpisala prošla až 53. střela, kterou na něj Maple Leafs vyslali.

Bez gólu vydržel Korpisalo 96 minut, což jej zařadilo na čtvrtou pozici v délce neprůstřelnosti noviců v play off v historii NHL. Rekord drží Normie Smith z Detroitu a jeho výkon z roku 1936, když neinkasoval dokonce 248 minut a 32 vteřin.

Ale zpět k Muzzinovi. K hrozivému okamžiku došlo 112 vteřin před koncem utkání. Pierre-Luc Dubois krosčekoval záda mistra světa a vítěze Světového poháru, bek ztratil rovnováhu, v pádu se udeřil hlavou do kolena Olivera Bjorkstranda a po patnáct minut dlouhém ošetření opustil led na nosítkách. Hokejkami okamžitě na vzdání úcty poklepali o led i soupeři z Columbusu.

Přitom první vteřiny nevypadaly na nic děsivého. Muzzin se posadil, protřepal si ruce, oddechoval. Ale pak se znovu skácel na led...

„Muzzin byl při vědomí a hýbe všemi končetinami,“ přinesl úlevnou zprávu oficiální Twitter Toronta. Další informace se ale hned tak nedozvíme, týmy v play off zprávy o zdravotním stavu svých hráčů neventilují.

Maple Leafs defenceman Jake Muzzin was transported to hospital following an on-ice collision in the third period tonight. He is alert and able to move all limbs. Further updates will be provided once available.