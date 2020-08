Fiasko Rangers. Chytil selhal, rozhodla i chyba s holí. S Králem už se loučí | iSport.cz

Martin Nečas se raduje s lavičkou Caroliny z gólu do sítě New Yorku Rangers na startu rozšířeného play off NHL • Profimedia.cz

Po takřka pětiměsíční pauze odbruslili hokejisté New York Rangers 180 minut a... Konec, další nepřidají, mají padla. Carolina je ve všech třech utkáních přehrála, postup stvrdila v noci po výhře 4:1 a postoupila z předkola do čtvrtfinále Východní konference. Filip Chytil odmítl sérii v obrovské šanci zdramatizovat a na sociálních sítích už svým životem žije palčivá otázka: Šlo o poslední vystoupení Henrika Lundqvista v manhattanském klubu?

Na kostce ve Scotiabank Areně v Torontu sice svítil po první periodě vyrovnaný stav 1:1, postarali se o něj Chris Kreider a Teuvo Teräväinen, ale Rangers si lebedili. Šlapali, byli lepším týmem. Jamese Reimera, který naskočil za Petra Mrázka, jenž v předchozích dvou utkáních kryl 47 z 50 střel, zasypali 14 ranami.

„Poprvé jsme hráli skutečný hokej, zase jsme se profilovali jako Rangers,“ poznamenal k úvodní dvacetiminutovce autor úvodní branky Kreider. Úsměv na jeho tváři ale absentoval, rozhovor probíhal po utkání na tiskovce a americký forvard už věděl, že se svou partou selhal.

Po dvou letech, kdy play off slavný klub Original Six neudělal, si představoval jistě delší štaci. „Jsem úplně prázdný, víc vám k tomu neřeknu,“ utrhl se na novináře Mika Zibanejad, kterých v základní části vytěžil z 57 utkání fantastických 75 bodů, Carolina ho ale udržela jen na jedné brance a asistenci. Stejný bodový výčet najdeme i u Artěmije Panarina (32+63 v základní části).

Třetí třetinu ovládl soupeř. Martin Nečas, který si připsal v úvodním duelu vítěznou trefu, asistoval u gólu na 2:1. Přihrál z rohu kluziště na modrou čáru Bradymu Skjeiovi, jehož střelu tečoval Warren Foegele. Po individuální akci přidal třetí branku Sebastian Aho a v poslední minutě i zpečetil výhru při power play Rangers.

Kdo ví, co by se dělo, kdyby na konci druhé periody Filip Chytil zamířil lépe. Puk po jeho obrovské šanci zastavil tygřím skokem a nastavenou vyrážečkou Reimer. Do druhého klaksonu chybělo 119 vteřin. Gól do šatny, infuze sebevědomí. Však to znáte, ale nestalo se.

„V takové situaci jen skočíte, natáhnete ruku s hokejkou a doufáte, že vás puk trefí. Měl jsem štěstí,“ řekl Reimer, který kryl 37 střel a stal se první hvězdou zápasu. „Reim byl fenomenální, udržel nás v utkání. Díky tomuto zákroku jsme se probrali,“ smekl před svým maskovaným mužem Rod Brind'Amour.

Carolina vyhrála sérii 3:0, Aho pobral senzačních osm bodů (3+5), a její soupeř pro čtvrtfinále vzejde ze čtveřice Boston, Philadelphia, Tampa a Washington, kteří aktuálně šturmují mezi sebou o nasazení. Canes vyzvou tým na třetí či čtvrté pozici. Vloni došli senzačně až do konferenčního finále.

„Bolí to, a moc! Všichni jsme obrovsky zklamaní tím, co jsme předvedli. Přijeli jsme do Toronta a věřili, že jsme na startu něčeho velkého. Mojí optikou jsme odehráli dvě dobré třetiny z devíti, obě až v posledním duelu, to je ostuda. Není to nic, co jsme si představovali, a na co bychom mohli být hrdí. Ale jedno je jisté, postoupil lepší tým,“ těžce ze sebe soukal slova kouč Rangers David Quinn a vyjádřil se i k úvodní inkasované brance, hodně kuriózní.

Obránce Marc Staal přišel o hůl a během 65 vteřin mu nikdo z útočníků na ledě nepodal náhradní, jak je v NHL běžnou rutinou. Teräväinen situace využil a vyrovnal na 1:1. „Byla to obrovská chyba, nechápu to. Někdo měl Marcovi okamžitě podat hokejku, nestalo se, a oni z ničeho vyrovnali na 1:1. Pracně vydřený náskok jsme hodili do koše,“ lamentoval Quinn.

Sázka na Šesťorkina s Georgievem

Na střídačce v tu chvíli nevěřícně zakroutil hlavou i Henrik Lundqvist, Quinn pro třetí bitvu upřednostnil ne úplně zdravého Igora Šesťorkina. 24letý Rus při svém debutu v play off předvedl 27 zákroků a přerušil úžasnou Lundqvistovu sérii 129 utkání v nadstavbě v řadě. A co víc, možná i uzavřel jeho éru na Manhattanu.

„Zasloužil bys něco lepšího, Hanku.“

„Milujeme tě a děkujeme za úžasných 15 let!“

„To, že jsi nemohl s Rangers vyhrát Stanley Cup, mě bude pronásledovat do konce mých dnů.“

To jest jen zlomek toho, co bezprostředně po utkání zaplavilo Twitter. Fanoušci mají jasno, švédský mistr světa, olympijský vítěz a držitel jedné Vezina Trophy v Rangers skončí. Rozšířit svých 887 startů v základní části už nebude moci.

Klub prý vsadí na Šesťorkina a Alexandara Georgieva, kteří společnými silami několikrát umístili Krále Henrika v základní části na tribunu. Tento scénář navrhl už během třetí třetiny na Twitteru uznávaný novinář z NY Post Larry Brooks. „Zase se pro nás obětoval a my ho zase nechali ve štychu. Je mi to moc líto, zasloužil si od nás mnohem víc,“ sypal si popel na hlavu Kreider. I z jeho slov se dalo vycítit, že pokračování oblíbeného spoluhráče moc nepředpokládá.

Ale bude to skutečně tak snadné? Lundqvist, jehož maximem s Rangers je finále Stanley Cupu z roku 2014 proti Los Angeles (1:4), má ještě rok platnou smlouvu, v ní je navíc zakotvena klauzule o nevyměnitelnosti. Rangers mají dvě možnosti, buď ho vyplatit, nebo ho přimět, aby se klauzule zřekl.

Otázkou ale je, který z klubů by byl ochotný 38letému rodáku z Åre platit ještě rok 8,5 milionu dolarů. Pro zajímavost Šesťorkin a Georgiev dohromady zatěžují rozpočet Rangers jen necelými dvěma miliony dolarů (925 000 + 792 500 dolarů). V zámoří si myslí, že by novou Lundqvistovou štací mohli být třeba Devils.

Jezdce čeká zajímavý konec léta, to je jisté. Možná si pachuť z hořkého play off spraví už na draftu 10. srpna, kde budou mít 12.5 % šanci volit jako první. A že by sáhli po Alexisi Lafreniérovi, asi netřeba dodávat.