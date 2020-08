Carolina jako první slaví postup, Nečas přihrával. Rittich nemá důvěru | iSport.cz

Hokejisté Caroliny i díky 23 úspěšným zákrokům českého brankáře Petra Mrázka vyhráli ve druhém utkání kvalifikace play off NHL v Torontu nad New York Rangers 4:1 a za stavu 2:0 je dělí jediné vítězství od postupu do 1. kola. • twitter.com

Hokejisté Caroliny porazili New York Rangers 4:1, sérii uzavřeli 3:0 na zápasy a postoupili do 1. kola play off NHL. • profimedia.cz

SOUHRN | Hokejisté Caroliny porazili New York Rangers 4:1, sérii uzavřeli 3:0 na zápasy a postoupili do 1. kola play off NHL. U vítězného gólu asistoval Martin Nečas. Předchozí dvě výhry Hurricanes vychytal Petr Mrázek, který tentokrát do utkání nezasáhl. V podvečerním duelu se postupu po druhé výhře 4:2 nad Floridou přiblížili i New York Islanders. Nashville srovnal stav série s Arizonou na 1:1, když v úterý slavil výhru 4:2.