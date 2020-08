Nejlepší za 41 let! Francouz předčil i všechny Čechy. Proč byl vystrašený? | iSport.cz

Francouz se stal prvním brankářem ve společné klubové historii Québecu a Colorada (píše se od roku 1979, kdy Nordiques začali hrát NHL, aby se v roce 1995 přesunuli do Denveru) a prvním Čechem, který premiéru v play off ozdobil nulou. Oba maskovaní muži navíc byli vyhlášeni nejlepšími hráči zápasu.

Pro zajímavost v základní části posbírali 30letý rodák z Plzně i jeho o dva roky mladší německý rival takřka totožný icetime, Francouz zapsal 34 startů (2.41, 92.3%), Grubauer, kterého načas vyřadilo ze hry listopadové zranění, o dva více (2.63, 91.6%). 21 výher, kterých Francouz dosáhl, je optikou nováčka také novým rekordem Avalanche.

„Nejsme překvapení. Ale čisté konto a 27 zákroků? Jsme moc pyšní,“ tweetovali bezprostředně po utkání kluboví zástupci. S gratulací okamžitě přispěchal také extraligový Litvínov, v jehož dresu slavil Francouz v roce 2015 extraligový titul.

NHL si musí zvykat na parádní výkony Pavla Francouze! Ve své premiéře ve vyřazovacích bojích vychytal proti Dallasu čisté konto! Stal se tak prvním brankářem Colorada a zároveň prvním českým brankářem, který při své premiéře v play off vychytal nulu! 👏👏👏 https://t.co/pft2ddgpnL

Avalanche v základní části za 70 utkání inkasovali jen 191 branek a měli pátou nejlepší defenzivu v soutěži. Ve skupině o umístění se ještě zlepšili, za 120 minut je soupeř překonal jedinkrát...

„Myslím, že jsme byli dominantní celý zápas, vytvářeli jsme si spoustu šancí. A pak přidávali gól za gólem. Proto jsem se v brance cítil zákrok od zákroku lépe, kluci mi ohromně pomohli. Je mi strašným potěšením chytat za takovýto tým,“ řekl na tiskové konferenci po utkání Francouz.

„Nebyl jsem před duelem vůbec nervózní, což mě trochu vystrašilo, obvykle totiž na nervozitu trpím. Proto jsem z toho měl trošku strach. Ale můj výkon to asi neovlivnilo. Ani nevím proč, ale cítil jsem se dnes hodně pohodlně,“ dodal český fantom, který celý zápas odchytal poprvé od 11. března. V přípravě nastoupil jen na půlku utkání proti Minnesotě a ze 14 střel neinkasoval.

Kromě Francouze měli na výhře lví podíl také André Burakovsky a Joonas Donskoi, oba pobrali gól a asistenci. O nulu mohl Francouze připravit v závěru zápasu ze sólového úniku Corey Perry, ale český gólman jeho střelu vyrazil.

V sezoně Francouz vychytal jedinou nulu v den, kdy prodloužil s Coloradem koncem února smlouvu, teď přidal svou druhou v NHL. „Máme dva schopné gólmany, tým oběma věří. Když se podíváte na jejich statistiky, mají podobná čísla. Frankie (Francouz) si zaslouží uznání za odvedenou práci i za to, jak rychle zapadl do týmu,“ ocenil Bednar.

Další utkání čeká Colorado v noci ze soboty na neděli proti Vegas. Do branky by se měl vrátit Grubauer...

Save by Francouz.

Save by Francouz!

SAVE BY FRANCOUZ!#GoAvsGo pic.twitter.com/sQl84z3it6