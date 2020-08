Nejtěsnější gól! Desetina do sirény, dlouhé zkoumání, střelec nic neslyšel | iSport.cz

Už se zdálo, že bitva půjde do prodloužení. Nejeden hokejista už byl pomalu myšlenkami v kabině. Jenže to by nesměli být hráči Colorada proti St. Louis tak zarputilí. Početní výhodu v závěru utkání skupiny o umístění play off NHL se rozhodli proměnit stůj co stůj. A v tom úplně posledním momentu se jim to podařilo. Kapitán Gabriel Landeskog vystřelil na branku soupeře, a jeho střelu přesně tečoval centr Nazem Kadri. Čas? 59 minut a 59 vteřin. Do konce zbývala desetina sekundy! Avalanche tak s českým gólmanem Pavlem Francouzem, který byl zatím na střídačce, začali ve skupině o umístění v play off vítězstvím 2:1.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 45:33. Graves, 59:59. Kadri Hosté: 16:46. Perron Sestavy Domácí: Grubauer (Francouz) – Makar, Graves, E. Johnson (A), Girard, Cole, Zadorov – Rantanen, MacKinnon (A), Burakovsky – Ničuškin, Kadri, Landeskog (C) – Donskoi, Compher, Naměstnikov – Calvert, Bellemare, Jost. Hlavní trenér: Jared Bednar. Hosté: Binnington (Allen) – Pietrangelo (C), Gunnarsson, Parayko, Scandella, Faulk, Dunn – Tarasenko (A), B. Schenn, Schwartz – Perron, R. O'Reilly, Sanford – Bozak, Thomas, Blais – Steen (A), Sundqvist, Barbašev. Hlavní trenér: Craig Berube. Rozhodčí Marc Joannette, Dan O'Rourke. Čároví: Brad Kovachik, Libor Suchánek Stadion Rogers Place, Edmonton

Nezbývaly ani dvě minuty do konce, když rozhodčí poslal útočníka Blues Alexandera Steena ven na dvě minuty za hákování. Hráči Avalanche se ne a ne prosadit, když v tom na branku vypálil kapitán Gabriel Landeskoga z dorážky ze vzduchu se prosadil správně postavený spoluhráč Nazem Kadri.

Světelná tabule i televizní grafika v tu chvíli ukazovali čas :00.0, tedy konec utkání. Následné přezkoumání nicméně potvrdilo, že puk přešel čáru ještě před vypršením hrací doby.

„Věděl jsem, že už nezbývá moc času,“ prozradil šťastný střelec po utkání. Těsný moment museli rozhodčí hned několik minut zkoumat u videa. „Neslyšel jsem ale sirénu. Snažil jsem se trefit střed puku a naštěstí to vyšlo,“ dodal Kadri.

Kadriho trefa pouhou desetinu před koncem základní hrací doby se stala nejtěsnějším rozhodujícím gólem v historii play off NHL. Do nedělního večera v Edmontonu držel tento skalp Jussi Jokinen, který v roce 2009 rozhodl o výhře Caroliny dvě desetiny před koncem.

„Naše přesilovková formace byla na ledě déle, než bylo v plánu. Přesto jsme ale kontrolovali puk, vyvíjeli jsme na soupeře tlak,“ popsal střelec vítězného gólu závěrečnou situaci.

Zajímavostí je, že podobná branka už v historii denverského mužstva padla. Před pěti lety vstřelil dnes už bývalý útočník Daniel Briere svůj jubilejní 300. gól v čase 59:59, kdy do úplného konce zbývalo 0,5 vteřin. A kdo přihrával? Český bek Jan Hejda. Dalším příkladem z té doby může být i asistence forvarda Tampy Bay Ondřeje Paláta, který zahájil akci, po které spoluhráč Tyler Johnson skóroval na vítězných 2:1 proti Montrealu, a to 0,8 vteřin před koncem. Setinu před závěrečnou sirénou se z gólu v minulosti radoval také například brankář Mike Smith, který se trefil do prázdné branky v duelu proti Detroit Red Wings.

Souboj mezi dvěma nejlepšími celky Západní konference začal lépe pro obhájce Stanley Cupu. V 17. minutě poslal St.Louis do vedení útočník David Perron, který dostal přihrávku od spoluhráče Braydena Schenna do prostoru levého kruhu. Dvaatřicetiletý křídelník na nic nečekal, a pohotovou ranou otevřel skóre zápasu. „První třetina byla zvláštní. Padlo v ní hodně střel,“ okomentoval duel brankář Colorada a Francouzův parťák Philipp Grubauer pro oficiální web NHL.

Hlavní kouč Avalanche Jared Bednar se nechal slyšet, že hodlá ve skupině o umístění dát šanci jak Grubauerovi, tak i Pavlu Francouzovi. Debut českého gólmana ve vyřazovacích bojích NHL by tak měl přijít již v příštím utkání Colorada proti Dallasu.

Pět a půl minuty po začátku závěrečné třetiny vyrovnal zadák Ryan Graves. Vytáhlý bek tak během svého debutu v play off slavil také premiérovou branku. Nejlepší hráč NHL v bodování +/- (+40) za uplynulou základní část chtěl původně vrátit nahrávku Mikku Rantanenovi. Puk mu ale sjel, na nic tedy nečekal, a z opakovaného pokusu už mířil přesně za záda Jordana Binningtona. „Snažil jsem se přihrát Mikkovi, ale kotouč mi sklouzl,“ popisoval Graves. „Nakonec to ale vyšlo, byla z toho ukázková střela. Krásně si to sedlo.“