Legenda o Islanders ožívá. Defenzivní psi válí, poklad vykopal starý pán Lou | iSport.cz

Nemají hvězdy. Nechodí na ně lidi. Šéfem klubu je muž, který se narodil ještě během druhé světové války. Při sledování jejich hokeje si často povzdechnete. Tohle jsou New York Islanders. Ale víte co? Jsou úspěšní. Na svoje podmínky jsou super úspěšní. Postoupili do čtvrtfinále play off NHL a s novou halou z nich může časem klidně vyrůst kolos. Jednou už lize vládli, ale to bylo ještě předtím, než se objevil Wayne Gretzky v Edmontonu.

Mají hodně divokou hokejovou historii. New York Isladners vytvořili v první půlce 80. slavnou dynastii. Jména jako Mike Bossy, Brian Trotier, John Tonelli, Clark Gillies, Denis Potvin a Billy Smith jsou dnes legendami. Klub vyhrál čtyřikrát v řadě Stanley Cup, ve finále byl i popáté za sebou v roce 1985, ale tam začala vláda Edmontonu. A pak přišly i katastrofy, když v 90. letech vládl Islanders generální manažer Mike Milbury, který měnil, až špatně vyměnil. Prakticky vždycky a každého.

Jen si vzpomeňte, že do týmu patřily hvězdy Zdeno Chára, Roberto Luongo nebo Todd Bertuzzi. Milbury jim nevěřil. Neměl na hráče čich, rozprášil, co se dalo. Jakoby tenhle duch přežíval v organizace i dál. Většinou nacpaní u dna NHL, to je novodobá historie klubu. Plus připočtěte nevyhovující halu Nassau Veterans Memorial Coliseum, ze které se odstěhoval do nepohodlné Barclays Center. Spíš nic, než moc. Co?

A když přičtete, že před dvěma roky odešel John Tavares, prakticky jediná superhvězda týmu, do Toronta, aby si konečně zahrál o Stanley Cup? Možná se vám bude chtít nad údělem kdysi slavné značky i brečet. Jenže se povedl jeden zásadní krok. Toronto si taky usmyslelo, že je generální manažer Lou Lamoriello pro už příliš starý, málo pokrokový. Jeho vyhazov můžete číst i tak, že není moc sexy, když moderní a mladý klub NHL vede stařec, který má v občance sedm křížků. Plácnul si v roce 2018 s Islanders a tím najednou vykopali truhlu s pokladem.

Lamoriello je pořád TOP

Dva roky, dva postupy v play off. Když teď porovnáte v téhle disciplíně klub z New Yorku s Torontem, vedou Islanders 2:0. „Hrozně se mi líbilo naše soustředění. Všichni jsme měli jeden jediný konečný cíl a tím bylo vyhrát tenhle zápas,“ spokojeně vykládal v pátek trenér Barry Trotz. Jeho soubor vyhrál nad Floridou 5:1 a postoupil do čtvrtfinále Stanley Cupu.

Právě kouč byl prvním velkým tahem Lamoriella, když se objevil v klubu. Přitáhl do New Yorku muže, který zrovna vyhrál Stanley Cup s Washingtonem. Byl šok, že Trotz jde od vítězné mašiny zrovna sem. Ale to je právě síla sedmasedmdesátiletého generála. Dovede najít schopné lidi a přesvědčit je, že pracovat s ním má smysl.

Schválně, proč vyhrál Washington Stanley Cup v roce 2018? Jako první vás napadne, že kvůli Alexandru Ovečkinovi. Ale to je spíš taková tvrdá střela bez přípravy těsně vedle. Správná odpověď zní, že přišel Barry Trotz a naučil, nebo spíš přinutil tým bránit. Bláznivě ofenzivní Capitals najednou utáhli defenzivní hru. Ten samý mustr rozjel taky u Islanders.

Vždy záleží na obou stranách, jak si kouč u týmu povede. Trenér si může něco malovat, vykládat a hartusit. Ale pokud jeho plánu tým nevěří, nikdy neklapne. Washington i s Ovečkinem uvěřil, protože ukrutně chtěl po marných letech v play off uspět. Proto měl i Trotz v Islanders lepší pozici.

Podepsal kontrakt na 4 miliony ročně do konce sezony 2022-2023. O systému nemusel nikoho dlouho přesvědčovat. Tady ho máte, funguje, budete se jím řídit. Konec diskuze. „Puk nám musí chodit rychle od hokejky a všichni musí být v pohybu. Pokud kotouč nemáme, přijde na řadu napadání ve více hráčích, abychom ho hned získali,“ popisoval obránce Ryan Pulock.

Obrana je základ

Islanders jsou hlavně defenzivní psi. Hvězd mají méně než ostatní týmy, o to víc jim funguje systém. Často hrají bez puku systémem 1-1-3, tedy rozhodně žádná divočina. Jejich umístění v Corsi ze základní části na 29. místě hovoří spíš o jejich střelecké neaktivitě než aktivitě.

Na druhou stranu, je to tým, který dovede bleskově vyletět do útoku. Sebere puk a rychle zakončí, jednoduše se dostane k bráně, nekomplikuje si život. Když si seřadíte týmy podle procentuálního zisku bodů za poslední dvě základní části, New York Islanders skončí sedmí. Překvapeni? Ano jsou hodně nahoře. V jejich kapse skončilo 61 % možných bodů, jsou úspěšnější než Montreal, Dallas, San Jose, New York Rangers i Toronto, kam odešel jejich bývalý kapitán John Tavares, aby měl větší šanci vyhrát Stanley Cup, to si připomeňme klidně ještě pětkrát.

V posledním zápase s Floridou měl před sebou Aleksander Barkov, lídr Panthers, prázdnou bránu, mohl snížit na 2:3. Jenže oslavu zničil skok obránce Ryana Pulocka, který se natáhl do střely. „A přesně tohle bylo pro nás v zápase určující, extra věci navíc, které rozhodují,“ lebedil si Trotz.

Lamorielo udělal víc dobrých rozhodnutí, pořád je silný manažer, osobnost, která klubu chyběla. Třeba v minulé sezoně správně vsadil na Robina Lehnera, brankáře, kterého drtily psychické problémy, tady se stal znovu hvězdou NHL. Věčně zraněný gólman Semjon Varlamov? Zase dobrá volba pro aktuální ročník. Navíc před uzávěrkou přestupů přivedl jednoho z dlouhodobě nejpodceňovanějších hráčů ligy J.G. Pageaua z Ottawy a následně s ním podepsal dlouhodobý kontrakt. Cena? První dvě volby draftu. A kdyby klub vyhrál teď Stanley Cup, ještě jedna navíc. „Lou udělal skvělou výměnu, draftové volby jsou k ničemu, to vám s klidem můžu říct. Většina z nich si nikdy nezahraje NHL,“ chválil trenér Trotz.

Šéf nepřivedl superhvězdu, ale útočníka, který přesně zapadne do systému, dovede být produktivní, i silný dozadu. Dobrý krok starého pána, jeden z mnoha.

Brzy půjdou do ráje

Blíží se navíc hodně slibná blízká budoucnost. Už žádné dvanáctitisícové návštěvy a pozice chudého chlapce, který mlsně kouká za plotem na bohaté rodiny, které se koupou v bazénu. Islanders by se měli v roce 2021 stěhovat do nové arény v Belmont Parku, kam se vejde 17 100 diváků. V zámoří se píše o tom, že název UBS si zaplatila švýcarská banka na 20 let a klubu bude přispívat podle výkonnosti. Někde najdete, že má jít o částku minimálně 275 milionů dolarů (6,1 miliardy Kč). Jinde, že se suma pohybuje v rozmezí 350-400 milionů dolarů za celou dobu smlouvy (7,7-8,9 miliardy Kč). Podle Sports Businees Daily má jít každopádně ale o největší kontrakt svého druhu. „Podle mě budou lidi nadšení, mají se na co těšit, celé to bude skvělé dílo,“ láká je už teď Lou Lamoriello. „Hlavní je, že to bude opravdu hokejová hala. Sedadla jsou blíž u sebe, architektura odpovídá tomu, abyste si užili zápas. Když se bavíte o starých stadionech, tak vám každý řekne, že atmosféru měla třeba Boston Garden a že když přijdete do nové arény, kouzlo je pryč. Ale tady to platit nebude, hokej si v hale vážně užijete,“ dodává. Třeba se právě tady se zrodí znovu silný stroj, jakým byli Bossy a spol.