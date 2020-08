Jednička Tampy má klubový rekord. Jmenovec kapitána vyhrál dostih | iSport.cz

Už je to jasné. Skupiny o umístění znají své vítěze. Západní konferenci ovládl celek Vegas Golden Knights, který zdolal Colorado Avalanche v prodloužení. Kapitán Colorada Gabriel Landeskog tak sice výhru neslavil, za to slavit mohl kůň jménem Landeskog, který vyhrál dostih v Kentucky, a kterého vlastní spoluhráč Erik Johnson. Východní skupinu vyhrála Philadelphia Flyers bez útočníka Jakuba Voráčka v sestavě. Brankář Tampy Andrej Vasilevskij vyrovnal klubový rekord Bena Bishopa v počtu odchytaných duelů v play-off.

Hokejisté Colorada tahali celý duel za kratší konec. V utkání ani jednou nevedli, a v prodloužení se celek českého gólmana Pavla Francouze, který tentokrát zůstal na střídačce, zmohl na jedinou střelu. Zápas zahájil na úvodním buly český útočník Tomáš Nosek, který se v polovině třetí třetiny zastal během potyčky parťáka z lajny a známého bijce Ryana Reavese. Hnacím motorem Golden Knights byl vzrůstem nejmenší hráč sestavy Jonathan Marchessault, který skóroval hned dvakrát. Nejdřív v přesilovce a pak proměnil trestné střílení.

„Šli jsme do vyřazovacích bojů s tím, že jsme připraveni na jakoukoliv výzvu,“ vysvětloval Marchessault po utkání pro web TSN. „Chtěli jsme první místo ve skupině, a to se nám taky podařilo. Tohle nás psychicky nakopne. Aktuálně jsme opravdu rádi za to, jak vypadá naše hra jako týmu.“ Golden Knights nastoupí v osmifinále proti Chicago Blackhawks s Dominikem Kubalíkem a Davidem Kämpfem v sestavě. Pokud do série nastoupí brankář Las Vegas Robin Lehner, bude to pro něj speciální zážitek, jelikož ve „Windy City“ zahajoval ročník.

Kapitán Avalanche Gabriel Landeskog svůj celek k první příčce ve skupině nedotáhl. Malý úsměv na tváři mu mohl vyčarovat aspoň fakt, že kůň jeho spoluhráče Erika Johnsona, který se příznačně jmenuje Landeskog, vyhrál první dostih v tomto kalendářním roce. Triumfoval v Hendersonu v Kentucky. Mužstvo zpod Skalistých hor poměří v dalším kole play-off síly s Arizonou.

I na Východě už je rozhodnuto o prvních dvou místech. Skupinu ovládli hráči Philadelphie Flyers, kteří porazili Tampu Bay Lightning výsledkem 4:1, a v osmifinále se střetnou s Montreal Canadiens. Gólmanská jednička Bolts Andrej Vasilevskij zažil hořkosladký večer. I přes prohru měl důvod k radosti. Vyrovnal totiž klubový rekord Bena Bishopa v počtu odchytaných duelů v play-off (36). „Jsem si jistý, že je dnešní porážka ku prospěchu. Nechceme jít do play-off pohodlně jako vloni,“ nechal se slyšet Vasilevskij pro nhl.com.

Výhru Flyers řídil dvěma góly nováček v ofenzivních řadách Nicolas Aube-Kubel. Čtyřiadvacetileté pravé křídlo se stalo prvním zelenáčem od roku 2012, který v barvách Philadephie vstřelil dvě branky během vyřazovacích bojů. Naposledy se to povedlo křídelníkovi Mattu Readovi.

