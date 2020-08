ONLINE: Boston padl potřetí, Pastrňák bez bodu. V play off vyzve Carolinu | iSport.cz

ONLINE | Do play off nepůjdou v ideálním rozpoložení. Hokejisté Bostonu prohráli i ve třetím zápase skupiny o umístění, tentokrát s Washingtonem 1:2 a bez zisku jediného bodu vkročí do bojů o Stanley Cup z nejhorší pozice. O vítěznou branku Capitals se postaral útočník Tom Wilson, kterému přihrával český bek Michal Kempný. Střelec Bruins David Pastrňák nebodoval. David Krejčí a Ondřej Kaše si připsali jednu asistenci. Od 21.00 hraje o lepší pozici v play off Dallas s úřadujícími šampiony ze St. Louis. ONLINE přenos utkání sledujte na iSport.cz.