Vancouver hlásí: Budoucnost je teď! Mladý vyzyvatel šokuje obhájce | iSport.cz

Jádro Canucks je pořád ohromně mladé. Šikovní forvardi Elias Pettersson, Brock Boeser, J.T. Miller, nebo Bo Horvat doplnění o fenomenálního zadáka Quinna Hughese. Nejstarší ze jmenovaných je Miller, kterému je 27 let. Tady se rodí organizace schopná hrát na výsluní několik dalších ročníků.

K mladému věku však patří i výkyvy, a hlavně menší psychická odolnost. Nic takového pro Canucks neplatí. „Od nás to byla fantastická odpověď,“ pokyvoval hlavou útočník Tanner Pearson. Na co narážel? Útočník Blues Jaden Schwartz získal pro svůj tým prodloužení 6 vteřin před koncem. Gól navíc museli přezkoumávat rozhodčí na videu, kvůli podezření ze hry vysokou holí, než ho uznali. „Dostat takhle pozdní gól, to nám taky mohlo vzít vítr z plachet. Jenže my se v šatně stmelili, vrátili se silnější a dokončili práci,“ vysvětlil Pearson pro web nhl.com.

Jen si to představte. Bojujete v zápase, kde se proti obhájci trofeje můžete dostat do dvouzápasového vedení a těsně před konce obdržíte branku, která se uzná až po dlouhém přezkoumávání. Tohle dovede zvládnout jenom zatraceně odolná skupina hráčů. Hrdinou závěru byl kapitán Canucks Bo Horvat. Nejenže vůdčími schopnostmi celý tým uklidnil, ale hlavně šel příkladem na ledě. To on utkání v prodloužení rozhodl.

„Byla to především skvostná práce od Hughese. Byla tam skrumáž za naší brankou a já si všiml, že jeden z jejích obránců se do ní zapojil. Pak jsem viděl, jak ze souboje vyjíždí s pukem Quinn, tak jsem se okamžitě snažil ujet,“ popsal vteřiny před vítěznou brankou kapitán, který je se čtyřmi brankami nejlepším snajprem svého týmu.

Zároveň se zdá, že Vancouver si vzal k srdci svou osobní křížovou výpravu proti starým pořádkům. Nejdříve si Horvat a spol. vyšlápli v předkole na Minnesotu. Wild je organizace postavená vyloženě na zkušenosti a starších hráčích. Borci jako Eric Staal, Zach Parise, nebo Ryan Suter mají všichni odehráno přes 1000 zápasů, přesto to proti mladému elánu nebylo nic platné. To platí i o sérii proti Blues. Klíčovou skupinu hráčů St. Louis lze mezi starší zařadit. Ani tady prozatím není výsledek jiný.

První zkušenost s play off pro tým ze západního pobřeží Kanady po pěti letech zatím musí fandům dělat radost. Hokejová bašta strádala. Po prohře ve finále s Bostonem v roce 2011 se dlouho čekalo, až se znovu vybuduje konkurenceschopný tým. Trvalo to. Vzalo to několik sezon v ligovém suterénu, ale díky kvalitním volbám v draftu se tým zdá být připraven daleko dříve, než se očekávalo.

Ne náhodou se může poprvé v historii stát, že by trofej pro nejlepšího nováčka ligy vyhráli dvakrát za sebou hráči z jednoho týmu. V minulém ročníku ovládl kategorii nováčků švédský zázrak Elias Pettersson. Letos se to může povést Quinnu Hughesovi, který je v konečné nominaci. Obhájení trofeje se naposledy povedlo na konci šedesátých let Bostonu, když vyhráli Bobby Orr a Derek Sanderson. To ale bylo v éře, kdy bylo v lize šest klubů. Dokázat něco podobného v systému s 31 organizacemi, to už chce kumšt. Zároveň je to předzvěst dobrých časů. Ale ani to už vlastně neplatí. Dobré časy ve Vancouveru už nastávají. Budoucnost je teď.

Nejproduktivnější hráči Canucks v play off:

Quinn Hughes 1+6

Bo Horvat 4+2

J.T. Miller 2+3

Elias Pettersson 2+3

Brock Boeser 2+3

Nominovaní na trofej pro nejlepšího nováčka v sezoně 19/20:

Quinn Hughes (o) Vancouver Canucks

Cale Makar (o) Colorado Avalanche

Dominik Kubalík (ú) Chicago Blackhawks