U Mrázka a Olivové v kuchyni. Kdo vaří a proč nejí maso? | iSport.cz

Pravidelný trénink a správná výživa jde v profesionálním sportu ruku v ruce. To potvrzuje i beachvolejbalistka Sára Olivová se svým partnerem hokejistou Petrem Mrázkem. Aby byl jejich výkon co nejlepší, rozhodli se před časem dokonce nejíst maso. „Zjistili jsme, že se tak cítíme lépe a máme daleko více energie.“ Jak vypadá jídelníček hvězdného sportovního páru?

Česká reprezentantka v plážovém volejbale Sára Olivová se svým partnerem, brankářem Caroliny Huricanes Petrem Mrázkem žijí část roku v Česku a část v Americe. Jejich domov se mění podle toho, kde právě probíhá sezona jednoho z nich. I přes časté cesty se však dvojice snaží stravovat především doma.

„Ne vždy je to samozřejmě možné, ale pokud to podmínky dovolí, jíme doma. Díky tomu máme přehled o surovinách a všem, co náš jídelníček obsahuje. Obzvláště v Americe je stravování v restauracích pro člověka, který chce jíst zdravě, složité. Jsou tu zbytečně obrovské porce a spousta věcí se tu dělá na přepáleném oleji. V USA proto do restaurace chodíváme většinou jen na sushi, což je jídlo, které si sami doma neuděláme,“ jmenuje Sára Olivová důvody, proč se snaží vařit převážně sami.

Domácí příprava jídla je pro sportovce nejen zdravější variantou, ale díky rozmanitému výběru v amerických obchodech, také příjemným zpestřením času mezi tréninky. „V USA si nákupy a vaření doslova užívám. V obchodě tady koupím naprosto všechno, a to v té nejlepší kvalitě. V Česku mám ale někdy trochu problém. Často tady neseženu třeba měkké avokádo a pro kvalitní maso, které jsem dřív pro Petra často připravovala, musím do jiného obchodu.“

Maso, které bylo dříve běžnou součástí jejich výživových plánů, se ale nyní oba snaží co nejvíce omezit. Důvod? Cítí se prý zkrátka lépe. „Nikdy jsem nebyla úplný masožrout a proto jsem se před dvěma lety rozhodla vyzkoušet, jaké to bude, když z jídelníčku maso vyřadím úplně. Najednou se mi zlepšilo zažívání, měla jsem strašně moc energie a lépe se mi spalo. Když ze svého jídelníčku pak vyřadil maso i můj přítel, viděl stejné benefity. Jídlo je, ale hodně individuální věc a věřím, že někomu by tento způsob stravování nemusel vyhovovat vůbec.“

Kromě masa se Sára Olivová při přípravě jídla snaží vyhýbat také mléčným produktům a lepku. Její jídelníček tvoří převážně čerstvá zelenina, ovoce, ryby a bezlepkové obilniny. Občas se tam najde ale i něco, co není zcela v souladu s pravidly zdravého stravování.

„Nikdy jsem si nic nezakazovala. Když mám na něco chuť prostě si to dám. Čokolády a další sladkosti se snažím domů vůbec nekupovat, protože bychom je s Petrem s velkou pravděpodobností hned snědli,“ směje se.

O svůj jídelníček se stará Sára výhradně sama. Na vysoké škole studovala obor se zaměřením na výživu. Ve stravování jí důvěřuje i její partner, jehož jídelníček má částečně také na starosti. A jak to vypadá v hokejově-volejbalové domácnosti, když se chystá jídlo? Hádka o místo v kuchyni rozhodně neprobíhá.

„Petr se mě vždycky ptá: Co si uděláme na jídlo? Pokaždé to ale dopadne stejně a to tak, že vařím jen já. (smích) Jíme ale téměř to stejné, takže s tím nemám žádné chystání navíc.“