NHL ONLINE: Flyers hrají o mečbol, Chicago a Capitals odvracejí konec | iSport.cz

ONLINE | V dalších bitvách play off NHL se již může rozhodnout o postupujících do dalšího kola. Na úvod hokejového večera se Philadelphia Flyers utkají s Montrealem o třetí výhru a tedy mečbol v sérii. Dallas proti Calgary se za stavu 2:2 na zápasy perou o totéž. Washington dělí jediná porážka od vyřazení s New York Islanders, s nepříznivým stavem ale Capitals chtějí ještě něco udělat. Nůž na krku má také Chicago s Dominikem Kubalíkem v sestavě proti Las Vegas. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.