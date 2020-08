Vykopněte ho z města! Byl psanec, teď je hrdina. A šampioni Stanley Cupu žijí | iSport.cz

Všechno přitom mohlo být jinak, úplně. Jednou trefou nabuzený J.T. Miller v 10. minutě prodloužení třetího zápasu nabruslil mezi kruhy, zvedl hlavu a zápěstím vyslal z ideální pozice jedovku do horní části branky. Kdyby puk vypnul síť, Canucks by vedli v sérii 3:0, takový vývoj už se v hokeji zpravidla nepouští. Nestalo se, vzduchem švihla Allenova lapačka a drama v 76. minutě rozhodl ze sólového úniku Brayden Schenn.

Nový muž v brankovišti Blues lapil v utkání 39 střel, v prodloužení rovných deset, a dal svému mančaftu naději. „Byl jednoduše excelentní, dlouho jste na výhru nedosáhli, proto jsem se rozhodl ho nasadit. Je připravený extrémně dobře, tvrdě trénoval, chodil na všechny videorozhovory, dokonce ty, kde jsme ladili naši přesilovku, i dobrovolné tréninky. A základní část měl výbornou, přišel jeho čas a využil ho, je to neskutečný profesionál,“ smekl kouč Craig Berube.

Bylo na čase. Poslední výhra jeho svěřenců byla notně vousatá, datovala se na 11. březen, kdy Blues šmikli 4:2 Anaheim. Od té doby ani ťuk. Během děsivé série padli v přípravě s Chicagem (0:4), pak následovaly tři porážky ve skupině o umístění. Smolných 1:2 s Coloradem (rozhodující gól padl v čase 59:59), 4:6 proti Vegas a 1:2 po nájezdech s Dallasem.

Ve vyřazovací části poslední šampioni inkasovali za pět zápasů devatenáct gólů, z čehož devět v prvních dvou utkáních proti Canucks. Všechny ze své sítě lovil Jordan Binnington, přízrak minulé sezony, který premiérový ročník přetavil v zisk Stanley Cupu a 16 výhrami ve vyřazovací části vytvořil nováčkovský rekord soutěže. Svého rivala Allena pustila původně zamýšlená čtyřka do branky za 26 utkání play off na 25 minut a během sedmého finále v Bostonu předvedla 32 zákroků, což žádný jiný gólman v rozhodujícím utkání sezony při nováčkovské sezoně nedokázal.

Ale to už je minulost. Po pauze způsobené COVIDEM-19 se Binnington souží. Po čtyřech odchytaných duelech je na mizerné úspěšnosti zákroků (86,2%) a průměru 4,27 inkasovaných branek na zápas. Nikdo ze 34 brankářů, kteří do letošního play off naskočili, není horší. Za jeho záda spadlo 17 puků ze 123, kterým čelil. I proto do duelu číslo 4 vyjel opět Allen, chytil 22 střel a spolu s Ryanem O'Reillym (2+1) byl klíčovou postavou při výhře 3:1 a srovnání série na 2:2.

„Jsem už starší hráč, čeká se ode mne, že pomůžu v těch nejdůležitějších situacích. Dnes se mi to povedlo, ale musím být konzistentní, jinak přes Vancouver nepřejdeme,“ řekl novinářům loňský držitel Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off.

„Je to zvláštní sezona, ale s tím nic neuděláme. Nechceme končit hned v prvním kole, jsem rád, že jsme to vzali za správný konec. Teď se může stát cokoliv. Já jsem připravený vždycky, dostal jsem šanci a snažím se ji nepustit. Ale dnes konkrétně musím smeknout před chlapci, strašně mi to ulehčili,“ přidal svůj postřeh Allen a na tiskové konferenci předal slovo svému trenérovi.

„Máme dva výborné gólmany. Znovu byl vynikající, mám z jeho hry velmi dobrý pocit,“ řekl Berube.

Jake Allen chytil ve čtvrtém utkání 22 střel a spolu s Ryanem O'Reillym (2+1) byl klíčovou postavou při výhře 3:1 a srovnání série na 2:2. • Foto Profimedia.cz

Nikdo si Stanley Cup nezasloužil víc!

Allen je se St. Louis spjatý od draftu v roce 2008. Roli jedničky zastával od roku 2015 do začátku turbulentního ledna 2019. Pamatujete? St. Louis se nacházelo na posledním místě NHL, na roli hlavního kouče už si pár měsíců zvykal Berube, a Allen okupoval až 43. místo mezi 57 gólmany, kteří do té doby nastoupili alespoň do patnácti zápasů. A tehdy nastalo v brankovišti brutální zemětřesení.

Carter Hutton dostal padáka a zamířil za štěstím do Buffala, Fin Ville Husso se zranil, a tak 7. ledna zaplul do branky farmář ze San Antonio Rampage Binnington. 25 zákroky hned vynuloval Philadelphii a stal se 35. brankářem historie NHL, který v prvním startu neinkasoval. A zbytek? Ten znáte, do konce základní části odchytal 30 utkání z 38, 24x vyhrál a neuvěřitelnou fazonu si přenesl i do play off.

Allen ale nezatrpknul, svému kanadskému krajanovi úspěch přál. Ba co víc, mohutně ho servisoval... „Jestli si někdo prsten letos opravdu zasloužil, byl to právě Allen. Po každém tréninku zůstával na ledě, aby si spoluhráči mohli střílet. S Binningtonem zase piloval hru s hokejkou a rozehrávku, která byla jeho velkou slabinou. Snížil se k tomu, aby byl pouhý náhradník, a zvládl to. Klobouk dolů,“ ocenil pár hodin po závěrečném klaksonu sezony na Twitteru Allenovu „výši“ uznávaný expert Pierre LeBrun.

Jordan Binnington v červnu vychytal pro St. Louis coby nováček po 52 letech existence první Stanley Cup a v sedmém finále v Bostonu kryl 32 střel. • Foto profimedia.cz

„Nevím, čemu se divíte. Jsem týmový hráč! Musel jsem přijmout novou roli. Skautoval jsem útočníky soupeře, s Jordanem jsme měli před zápasy dlouhé debaty. Je neuvěřitelné, k jakým výkonům se dokázal vybičovat. Nedal mi žádnou šanci se dostat do branky, vůbec žádnou. Neudělal ani jednu chybu,“ smekl před uzurpátorem svých výsostných pozic Allen.

Po zlaté sezoně, první od vstupu St. Louis do soutěže v roce 1967, ale stejně média rozebírala palčivou otázku: Nejsou dny Jakea Allena v St. Louis sečteny? Potřebujeme ho vůbec? Binnington za dechberoucí výkony dostal od vedení novou dvouletou smlouvu na 8,8 milionu dolarů a platit ještě rok „druhému“ brankáři 4,3 milionu byla pro rozpočet citelná položka.

„Allen out of town.“ Vyhoďte Allena z města. Na sociálních sítích to vřelo a fanouškovská obec žádala odchod kdysi velebeného brankáře. Vedení St. Louis ale mělo jasno. „Jakea neodepisujeme, jsem rád, že u nás zůstal. Je to prověřený veterán. Máme dva dobré gólmany, což byla naše priorita. Budeme je potřebovat oba,“ nechal se v srpnu slyšet čerstvý majitel Jack Adams Award Berube.

A dobře udělal. V základní části Binnington a Allen dovedli Blues k 94 bodům, což byl druhý nejlepší výsledek za Bostonem. Méně než 193 branek pak inkasovalo jen pět organizací. A po šestizápasovém období temna jsou fanoušci z druhého nejlidnatějšího města ve státě Missouri znovu ve varu.

Pátý zápas série proti Vancouveru je na programu v edmontonském Rogers Place v noci ze středy na čtvrtek. A v brance bude zřejmě opět Allen.

VIDEO: Podívejte se na sestřih čtvrté bitvy mezi Vancouverem a St. Louis