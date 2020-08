Vegas vymetlo Kubalíka s Kämpfem. Dominancí fyzické síly i Lehnerem

Corey Crawford se snažil, ale dostat sérii proti Vegas do šestého zápasu nedokázal. • Profimedia.cz

Mark Stone se raduje ze své trefy do sítě Chicaga. • Profimedia.cz

Po vítězství 4:3 z noci z úterý na středu můžou Golden Knigts vyhlížet soupeře pro druhé kolo. Play off tak končí pro Dominika Kubalíka a Davida Kämpfa. Potřetí v kariéře si naopak zahraje druhé kolo Tomáš Nosek. • Reuters

Ztratili jen jeden zápas z osmi. Styl, jakým sbírají výhry, bere dech. Nejdominantnějším týmem znovu rozjeté NHL je jednoznačně Vegas. Díky fyzické převaze a ofenzivní kvalitě si prodloužili sérii s Blackhawks jen o jeden zápas. Po vítězství 4:3 z noci z úterý na středu můžou Golden Knigts vyhlížet soupeře pro druhé kolo. Play off tak končí pro Dominika Kubalíka a Davida Kämpfa. Potřetí v kariéře si naopak zahraje druhé kolo Tomáš Nosek.

Když 25. února získalo Vegas z Chicaga výměnou brankáře Robina Lehnera, málokdo tehdy tušil, že se Švéd znovu postaví Patricku Kaneovi, ale místo tréninků to bude zápas o všechno v prvním kole play off. Pandemie však píše zvláštní sportovní příběhy a tenhle je jeden z nich. Lehner nakonec vychytal tři ze čtyř postupových výher a byl základním stavebním kamenem postupu.

„Hráli jsme dobře, ale proti nám stál excelentní tým, který má strašně silnou hloubku sestavy. Neustále na vás vytvářejí tlak,“ uznal sportovně po vyřazení kouč Chicaga Jeremy Colliton.

Právě široká paleta možností, kterou má šéf lavičky Vegas Peter DeBoer, nahání hrůzu. Všechny čtyři formace svého soupeře celý zápas tlačí ke zdi. Nejde jen o fyzickou sílu drtičů ze třetí, nebo čtvrté formace. Ne, poctivý fyzický hokej hrají i lídři z prvních dvou útoků.

Max Pacioretty, nebo Mark Stone, to jsou hráči, kteří srážky spíše vyhledávají. A k tomu přidají pohledné akce a klíčové branky. Na unaveného soupeře pak vletí vysloveně hory svalů Ryan Reaves, nebo Will Carrier a protivník je rád, že má vůbec možnost vystřídat. Právě s těmito dvěma jmenovanými forvardy si skvěle porozuměl centr Tomáš Nosek.

„Držíme se herního plánu a jsme velmi odolná skupina,“ potvrdil příčiny postupu forvard Vegas Alex Tuch. Odolnost. To je další vlastnost, kterou potřebujete pro úspěch v tak náročném cirkusu, jakým je play off NHL. „Nepanikaříme. To je dobré znamení. Držíme se plánu, i když se nedaří,“ pochvaloval si pro web nhl.com Peter DeBoer. Jeho družina v posledním duelu dvakrát prohrávala, přesto patřil závěr jí.

I při letmém pohledu na složení jeho družiny člověka napadne, že tady slabinu najdete těžko. Robina Lehnera už jsme zmínili, ale jeho sekundant by z fleku mohl brankovišti vládnout sám. Marc-André Fleury, držitel tří Stanley Cupů. Mezi třemi tyčemi mají Vegas pravděpodobně největší kvalitu v lize.

Obraně kraluje Shea Theodore, objev posledních ročníků. Aby vítězných tipů nebylo málo, při uzávěrce přestupů přišel z Los Angeles Alec Martinéz, dvojnásobný vítěz poháru. Ne, ani tady nelze slabinu. O tvrdém a talentovaném útoku už byla řeč. „Jsme moc rádi za postup. Před nedávnem tu bylo 24 týmů a my teď víme, že jsme v nejlepší osmičce. Navíc máme minimálně týden na přípravu a doléčení všech malých šrámů,“ dodal kouč Golden Knights.

Sezona naopak končí pro jedno z nejpříjemnějších překvapení vyřazovací fáze, Dominika Kubalíka. Ten zakončil play off s osmi body v devíti zápasech a řádně si tak vylepšil vyjednávací pozici pro licitování o novém kontraktu. Zato Tomáš Nosek může jásat. Vegas jsou očividně jeho zaslíbenou destinací. Třikrát se v dresu Golden Knights podíval do play off a podruhé si zahraje minimálně druhé kolo.

„Važme si postupu. Mnoho hráčů se za kariéru do play off ani nedostane, natož aby vyhráli sérii. Není to samozřejmost,“ dodal na závěr Mark Stone, hvězda Vegas. Přesto, úspěch se v prvním kole očekával. S Vegas se počítá výš. Nyní se dokonce zdá, že téhle skládačce z Nevady nechybí vůbec nic.

