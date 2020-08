Majitel 1188 startů v nejlepší soutěži světa a autor 1409 bodů se zákeřnou nemocí bojoval rok. V srpnu loňského roku nakráčel do nemocnice, kde si vyslechl skličující diagnózu: Pane Hawerchuku, máte rakovinu žaludku. Musíte okamžitě nastoupit na chemoterapie! Poslední z nich absolvoval rodák z Toronta letos v dubnu, zdálo se, že je z nejhoršího venku. Bohužel, nebylo to tak, rakovina se vrátila a zasadila poslední úder.

„Po neuvěřitelně obtížné a statečné bitvě s rakovinou náš otec zemřel. Nejen za způsob, jakým bojoval, je na něj moje rodina hrdá,“ poslal do světa smutnou zvěst Eric Hawerchuk.

A moment of silence for Dale Hawerchuk before the start of today's Canadiens-Flyers game. pic.twitter.com/dmmgOuxdy3 — Sportsnet (@Sportsnet) August 18, 2020

„Daleův stav byl poslední dny vážný, věděl jsem to, tak jsem v pondělí zvedl telefon a zavolal mu. Samozřejmě jsme probírali hokej, co jiného,“ přiznal Wayne Gretzky, velký to Hawerchukův rival z 80. a 90. let. Dres stejné organizace v NHL nikdy nenavlékli, těsně se minuli v roce 1996 v St. Louis, kam Gretzky zamířil z Los Angeles, bok po boku ale váleli v národním týmu. Třeba na Kanadském poháru v roce 1987, kdy společně vykombinovali rozhodující branku ve finále proti Sovětskému svazu.

Do konce utkání zbývaly necelé dvě minuty, na světelné kostce Copps Colisea v Hamiltonu blikal stav 5:5. Vhazovalo se v obranném pásmu Kanady. A trenér Mike Keenan rozhodl, že na klíčový okamžik pošle právě Hawerchuka, byť měl k dispozici elitní bulaře Brenta Suttera a Marka Messiera. „Vidím to, jako by to bylo včera. Mike poslal na led mě, Hawerchuka a Lemieuxe. Přelezli jsme mantinel a začali řešit, kdo půjde zkusit vyhrát to vhazování. Mně se nechtělo, Mario řekl, že se také necítí, ať prý jde Dale. Ten se jen usmál. A zbytek je historie,“ vzpomínal Gretzky.

Hawerchuk (v utkání 1+2) buly skutečně vyhrál, puk si následně dojel Lemieux, narazil si s Gretzkym a následně propálil brankáře Mylnikova. Do konce duelu zbývalo 86 vteřin, sborná vyrovnat nestačila a 17 tisíc fanoušků se mohlo zbláznit štěstím. Kanada vyhrála neskutečnou sérii 2:1 na utkání (5:6 v prodloužení, 6:5 v druhém prodloužení, 6:5).

An iconic Hawerchuk memory ❤️



At the 1987 Canada Cup, it was Dale Hawerchuk that won the faceoff that led to the Gretzky-to-Lemieux game winner 🇨🇦



🎥: via @cspotweetpic.twitter.com/XoGSz4c3JP — Hockey Night in Canada (@hockeynight) August 18, 2020

„Krásně jsme na to s Dalem a jeho synem Ericem zavzpomínali. Během koronavirové výluky to několikrát dávali v televizi, bylo úžasné to zase vidět. Byl to jeden z okamžiků, na které kanadští fanoušci a hráči nikdy nezapomenou, měli jsme tehdy úžasnou partu,“ řekl Gretzky.

Společně s Hawerchukem vyhráli Kanadský pohár i o čtyři roky později, kdy ve finálové sérii dvakrát porazili USA. Hawerchuk také třikrát startoval s výběrem javorových listů na mistrovství světa, pomohl získat jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile.

Hull se ho zastal a jako kapitán skončil

Hawerchuk byl do NHL draftován v roce 1981 jako první hráč celkově, když si ho osvojil Winnipeg. A trefil neuvěřitelný jackpot, už v úvodní sezoně v 19 letech udělala jejich nová posila za 80 utkání 103 bodů (nikdo mladší to nikdy nedokázal) a získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka. „Nemohl jsem si přát lepší klub, hned jak jsem tam dorazil, pochopil jsem, jak tam všichni hokej milují. Atmosféra a lidé byli úplně šílení, věděl jsem, že tady budu šťatsný,“ vyznal se Hawerchuk v roce 2017 v rozhovoru pro CBS. V následujících osmi sezonách u Jets, kde od ročníku 1984/85 nosil kapitánské céčko, pokořil stobodovou ještě pětkrát. Nejhorším výsledkem byl „jen“ 81 bodů!

„Vždycky se smál, nikdy si nestěžoval, byla radost mít ho po boku. Byl to jeden z těch hráčů, kteří dokázali rozhodnout utkání úplně sami. Často jsme se na něj připravovali, ale stejně nám dokázal dát dva nebo tři góly,“ smekl Gretzky, jehož Edmonton se s Winnipegem pravidelně pasoval v tehdejší Smytheově divizi i následném play off. Třeba dodat, že Oilers dominovali, naprosto. Mezi lety 1983 a 1990 porazili ve Stanley Cupu Jets šestkrát, přičemž s nimi ztratili jen čtyři utkání, hned pětkrát pak juchali se Stanley Cupem.

Svazek Hawerchuka a Winnipegu skončil po sezoně 1989/90, kdy největší hvězda týmu zamířila do Buffala. Jeho odkaz je ale ve státu Manitoba a u současných Jets stále živý. Velká plaketa s dresem a typickým číslem deset byla v úterý okamžitě svěšena ze stropu Bell MTS Place a umístěna na náměstí True North Square, aby mu mohli fanoušci chodit kondolovat a přinést květiny.

Během pár hodin jich tam byly stovky. „Rady, které jsi mi dal během našich setkání, jsou nedocenitelné, budu z nich těžit celý život,“ napsal na Twitter současný kápo Winnipegu Blake Wheeler. „Dale byl úžasný člověk a skvělý hokejista, jsem neuvěřitelně smutný a soucítím s jeho rodinou. Odpočívej v pokoji, Ducky, budeš mi strašně chybět,“ dodal na stejné sociální síti legendární forvard Eric Lindros a přidal společnou fotku z Utkání hvězd.

„Když mě Winnipeg v roce 1995 draftoval, hned mi blesklo hlavou, jak za ně Dale válel. Cítíl jsem obrovský respekt, že bude navlékat stejný dres. A také pýchu, byl můj vzor,“ přidal svůj pohled Shane Doan, pozdější dlouholetý kapitán Phoenixu, kam se Jets přesunuli v roce 1996.

Na svém twitterovém účtu se k Hawerchukově úmrtí vyjádřil i Dominik Hašek, který s ním sdílel dva roky kabinu v Buffalu. „Vynikající spoluhráč a kluk odešel. Člen HHOF, dvojnásobný vítěz Kanadského poháru (87 a 91), výjimečný střední útočník s neskutečně šikovnýma rukama,“ napsal šestinásobný držitel Vezina Trophy.

Vynikající spoluhráč a kluk odešel😢 Člen HHOF, dvojnásobný vítěz Kanadského poháru (87 a 91), vyjímečný střední útočník s neskutečně šikovnýma rukama... https://t.co/r6dVDDETOb — Dominik Hasek (@hasek_dominik) August 18, 2020

V roce 1995 se Hawerchuk upsal St. Louis jako volný agent. „Čas nezastavím. V NHL jsem 15 let, a nikdy jsem neměl pořádnou šanci na Stanley Cup. To chci změnit, proto jsem podepsal s Blues,“ prohlásil tehdy v rozhovoru pro USA Today. Bohužel, záměr nevyšel. Svérazný kouč Mike Keenan svého slavného svěřence necitlivě umístil na venkovní utkání v Buffalu, kam se vyrazili podívat Hawerchukovi rodiče, na tribunu. Brett Hull to před novináři zkritizoval a Keenan ho okamžitě zbavil funkce kapitána. Hrany se neobrousily, naopka, a v průběhu sezony Hawerchuk znovu balil svou výstroj a zamířil do Philadelphie.

S Flyers prošel do druhé kola, kde nestačili na Floridu. Ve stejné fázi se poroučelo i St. Louis, které prohrálo sedmý zápas proti Detroitu kvůli brance Steve Yzermana zkraje druhého prodloužení 0:1. Wayne Gretzky v tu dobu byl na ledě.

Aktivní kariéru Hawerchuk ukončil kvůli artróze v kyčli na jaře 1997, kdy Philadelphii pomohl do finále Stanley Cupu (0:4 proti Detroitu), a dal se na trenérskou dráhu. „Pohár jsem sice nikdy nezdvihl, ale nelituji ani jediné vteřiny, ani jednoho svého rozhodnutí. Cítím jenom neskonalou vděčnost, že jsem mohl hrát tak dlouho,“ řekl v emotivním rozhovoru, když oznamoval, že věší brusle na hřebík. „Vlastně mě mrzí jen krátké angažmá v St. Louis, na to nevzpomínám rád.“

Loni vzhledem k onemocnění opustil pozici hlavního kouče juniorského týmu Barrie Colts v OHL, kterou zastával devět let a trénoval třeba Aarona Ekblada, Marka Scheifeleho, Andreje Svěčnikova, Kevin Labanca nebo svého syna Bena. Ten před rokem přišel na zkoušku do Českých Budějovic a v týmu Motoru bojoval o smlouvu. Ovšem s ohledem na tatínkovo onemocnění sám požádal vedení klubu o ukončení spolupráce.

„Navždy budeš v mém srdci,“ slíbila hvězda Caroliny Andrej Svěčnikov. „Bez tebe bych nebyl nikdo, naučil si mě všechno,“ dodal LaBanc.

Hawerchukových 1409 bodů jej řadí na 20. místo historického bodování NHL. Čest jeho památce, NHL nikdy nezapomene!

Keeping Coach Hawerchuk's family in my thoughts and prayers. You're always in my heart ♥️ pic.twitter.com/CAHr6GkuQo — Andrei Svechnikov (@ASvechnikov_37) August 18, 2020