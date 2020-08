Démon Pasta: Uznání Krejčímu, sluneční brýle a klobouk rangera

Číhal zaparkovaný přesně na levém puntíku. S hokejkou napřaženou až pod strop. S pukem kroužil David Krejčí, vyhlížel setinu vteřiny, kdy se mu uvolní skrz sněť těl dálnice s místem určení Pastův kanón. Dlouho koukal jeho směrem, narýsoval oblouk kolem mantinelu. Pak to přišlo. Přihrávka. Střela. Gól. Jak jinak.

„Měl jsem pocit, že tam čekám na jednom místě bez hnutí tak patnáct sekund,“ smál se Pastrňák. „Věděl jsem, že ta přihrávka přijde. Krejča je úžasný playmaker, jeden z nejlepších v lize. Vždycky udělá správné rozhodnutí. Můj jediný cíl byl procpat to do sítě, což se naštěstí povedlo.“ Trefou v přesilovce poslal nejlepší střelec základní části NHL Boston do vedení 2:0.

Neuvěřitelnou práci pak odvedla celá elitní lajna Bruins u třetího gólu. Školácky se u vyvážení puku před vlastní brankou nechal obehrát Ryan McDonagh. Patrice Bergeron mu nadzvedl hůl, kotouč posunul Pastrňákovi, který ho bez dívání poslal za záda bekhendem přesně na volného Brada Marchanda – 3:0. Od zisku puku po vstřelení branky uplynuly dvě vteřiny. Bleskový direkt Tampu nesložil, víc než na snížení na rozdíl jediného gólu už se ale nezmohla.

„Jsou to prostě skvělí hráči. Jejich vliv na hru je obrovský, dnešní tři góly jsou toho důkazem. Odvedli opravdu dobrou práci. Když vaši nejlepší hráči nejsou nejlepší hráči, play off pro vás rychle skončí. Bergie, Marchie a Pasta jsou ale každý večer schopni donést nás k vítězství. I ostatní ale dělají svoji práci výborně, není to jen o bodové čárce do zápisníku,“ pravil na účet své první formace trenér Bruins Bruce Cassidy.

Kouč také přikládal velký význam přesilovým hrám. Ty měl jeho tým tři, dokázal využít jednu. Ve všech byl ale mimořádně nebezpečný a soupeře v jeho obranném pásmu doslova mlel. Před utkáním se do elitního komanda posunul právě tolik opěvovaný David Krejčí. „A bylo to znát,“ pokyvoval hlavou Pastrňák, který na ledě strávil téměř 17 minut.

„Máme nějaké secvičené věci, to je jasné. Zároveň ale dáváme klukům na přesilovce volnost. Víme, jak dobří jsou to hokejisté a co umí. Dobře ví, kdy se kam pohnout, kdy si vyměnit pozice. Krejčí to umí skvěle kolem mantinelu, má výborné vidění hry. Umí ji režírovat, přihrávka na gól Pasty byla vynikající. Marchand zase dělá rozruch před brankou, zaměstná několik soupeřů. Máme tam spoustu kreativity, vysoké herní IQ,“ dodal trenér Cassidy.

Po vyřazení Caroliny (4:1) se zdá, že se Boston opravdu dostal do tempa. Po mizerných zápasech v přípravě a následně i v Robin Round o umístění je ta proměna úžasná. Z vyčpělého souboru bez zápalu je zase strach nahánějící válec, v němž se kombinuje brutální ofenzivní síla s poctivou prací dozadu.

„V začátku play off se zdálo, že jsme se totálně zhroutili,“ přiznal Marchand. „Tak to bylo, nehráli jsme dobře. Když je ale čas hrát, kluci jsou připraveni a vědí, co je potřeba odvést, abychom byli úspěšní. Teď to bylo znovu vidět. Je to ale jen jeden zápas, musíme se už teď soustředit na ten další.“

Že Bruins tohle play off i přes neobvyklé podmínky opravdu baví, dokazují i Pastrňákovy výstupy na tiskových konferencích.0 Zatímco minule nabízel Krejčímu pivo a s Chárou si poměřoval biceps, tentokrát přišel s neobvyklým módním doplňkem v podobě hnědého klobouku. Byl podobný tomu, jaký nosí rangeři, tedy strážci parku či policisté jízdní hlídky. Na krku měl navíc na zlaté šňůrce pověšené sluneční brýle. Co si připraví příště? Další duel čeká Boston v noci na středu.