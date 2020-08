Pastrňák je zpět. Jak se cítil? Co říká na Krejčího? Mrázka vyškolil mazák

Bruins výhrou uzavřeli sérii v poměru 4:1 a postoupili v play off NHL do semifinále Východní konference. • Reuters

Po mizerné skupině o umístění, kde s ním soupeř třikrát zametl, je Boston zase pevně v sedle! Má zpět nejlepšího kanonýra NHL, stejně tak ho těší postup do 2. kola Stanley Cupu. Uzdravený David Pastrňák ukončil Carolině s Petrem Mrázkem v brance sezonu dvěma asistencemi, David Krejčí protáhl svou dechberoucí šňůru a bodoval v každém utkání proti Hurricanes (naposledy 1+1)! Bruins vyhráli pátý zápas 2:1 a vyhlíží dalšího soka. Cíl je pořád stejný, vrátit se po roce do finále Stanley Cupu. A tentokrát ho získat!

"Je skvělé zase vidět ten úsměv," tweetoval bezprostředně po utkání oficiální účet Bruins a dodal sérii čtyř fotografií, na kterých se Pastrňák zubí. Čekání na návrat 48gólového kanonýra v noci konečně skončilo. Pastrňák zaplul na tradiční pravé křídlo formace s Bergeronem a Marchandem a byl cítit.

"Každé střídání jsem se cítil o fous lépe. Co vám mám povídat, není lehké koukat na zápasy z tribuny, kor když je to play off. Takže jsem rád, že jsem zase zpět v týmu, bylo to důležité vítězství a krásná série," podělil se s novináři o své hodnocení Pastrňák.

Podrobnosti o tom, proč po úvodním duelu, kde k výhře 3:2 v prodloužení pomohl gólem a asistencí, v následujících třech duelech absentoval, samozřejmě neprozradil. Sezona bude ještě dlouhá, tedy snad.

A zatímco hráči Bostonu po závěrečném klaksonu jeli obejmout spolehlivého Jaroslava Haláka, který inkasoval jedinkrát z 24 střel, na druhé straně kluziště zavládl smutek. Seděl na mantinelu vyprázdněné střídačky, masku ještě nasazenou. A smutně kroutil hlavou. Petr Mrázek se vybičoval k 25 zákrokům, dokonce fantasticky vykopnutím levého betonu zastavil samostatný Pastrňákův únik. Ale čtyři vteřiny před koncem druhé třetiny si vybral slabší chvilku.

Možná už byl duchem v kabině, možná polevil v koncentraci. Střelu Patrice Bergerona od zadního hrazení každopádně chytit měl. "Podíval jsem se na něj a viděl jsem, že je trošku vyjetý. Tak jsem ho zkusil nachytat, vědět jsem, že času je málo, bylo to takový zoufalý pokus," popsal šťastnou trefu 35letý zkušenář Bergeron, po jehož nahození si Mrázek srazil kotouč betony do sítě.

Český gólman proti Bruins prohrál všechna tři utkání série, byť inkasoval celkem pouze osm gólů. Jediné vítězství vychytal James Reimer.

Další trefa už v utkání hraném ve Scotiabank v Torontu nepadla. Carolině to proti Bostonu v play off nejde, vloni ve finále Východní konference odešla vypráskána 0:4 na utkání se skóre 5:17, letos dosáhla na jedinou výhru.

"Měli jsme na to je porazit, jednoznačně, myslím, že jsme byli lepším týmem. Jsem na kluky hrdý, odcházíme s hlavou vztyčenou, čtyři z pěti utkání série proti nejlepšímu týmu základní části skončili o jediný gól," pochválil svou družinu Rod Brind'Amour. Škoda, ve čtvrtém utkání Carolina vedla v průběhu závěrečné periody 2:0, ale odešla poražena 3:4. Během středeční noci jí vedení vystřelil Jordan Martinook, ale Boston zase skóre otočil.

"Byli hladoví, hladké vyřazení Rangers 3:0 jim dodalo hodně sebevědomí. Věděli jsme, že to bude těžká série, těší mě, že máme postup v kapse, vloni jsme se v prvním kole trápili s Torontem až do sedmého duelu, jeli jsme sem do Scotiabank Areny a prohrávali 2:3, bylo strašně náročné to otočit. Však si to pamatujete. Takto ušetříme nějaké síly," těšilo šéfa střídačky Bostonu Bruce Cassidyho.

Milujeme Krejčího hru!

Ústředním hráčem celé série byl David Krejčí, tak jak to umí jen on, na play off se připravil fenomenálně. Za pět utkání vygeneroval tři branky a pět asistencí, body sbíral v každém utkání. "Chtěli jsme to ukončit dnes, nikdo si nepřál, abychom s nimi hráli další utkání za méně jak 24 hodin. Takže se cítím skvěle, rozhodly přesilovky, jednoznačně," zmínil klíčový aspekt pátého utkání Krejčí.

Boston měl optikou základní části druhou nejlepší úspěšnost (25.2%) ve výhodě jednoho muže za Edmontonem (29.5%), ale proti Hurricanes to dlouho drhlo. Jen tři využité přesilovky z patnácti byly slaboučký počin. V posledním utkání ale Bruins skórovali dvakrát ze čtyř případů, první gól dal Krejčí po dorážce odraženého puku, druhou branku Bergerona už jsme probrali. Oba zásahy dělilo 276 vteřin.

"Odehrál úžasné zápasy, všichni milujeme způsob, s jakou rozvahou a zkušenostmi hraje, a tím myslím nejen přesilovky. Nedokážu snad ani říct, jak dobře všechny situace řeší, když ztratí puk, je schopný ho okamžitě získat nazpět. A vstřelil opravdu důležité branky, je neuvěřitelný," ocenil o deset let staršího krajana Krejčího Pastrňák.

Pro zajímavost Krejčí za 140 utkání v play off nasbíral fantastických 112 bodů! "Opět ukázal, jak velký je hráč. Dokazuje mi to každý den od mého příchodu k týmu," smekl před rodákem ze Šternberku kouč Cassidy.

"Byla to skvělá série, dovolte mi, abych tímto způsobem před Carolinou smekl. Mají úžasného trenéra, skvělý line-up, jsou špičkový hokejový klub. Bylo to mnohem těžší, než napovídá konečný výsledek série, gratuluju jim," pochválil Carolinu kapitán Bostonu Zdeno Chára.

"Je to jen první krok, všichni víme, co je naším cílem v této sezoně," zakončil tiskovou konferenci ve 43 letech nejstarší hráč NHL. Boston získal poslední Stanley Cup v roce 2011, o dva roky později nestačil ve finále na Chicago (2:4) a v minulé sezoně mu před domácím publikem ukradl v sedmém utkání pohár brankář Jordan Binnington ze St. Louis.

