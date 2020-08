Pavelec o Vladařovi: Smlouva pomůže! Šanci dostane, ale musí zachytat

Sám debutoval v říjnu 2007 jako dvacetiletý v kleci Atlanta Thrashers poté, co se zranil jiný brankář. Do dvou let se Ondřej Pavelec stal týmovou jedničkou, v NHL čapal celkem jedenáct sezon. S týmem pokračoval i po přestěhování do Winnipegu, končil před dvěma lety v New York Rangers. „Kdo by čekal, že se to tak seběhne,“ říká o Danu Vladařovi, jenž se po odletu Tuukky Raska posunul na místo dvojky Boston Bruins a prodloužil s nimi o tři roky.

Zatím vyčkává na střídačce, ale šance může přijit kdykoli. Dominik Hašek dostal pořádnou příležitost v Buffalu taky díky shodě okolností, než se zrodil legendární Dominátor. Patrick Roy byl kdysi vhozen přímo do play off. Podle některých informací by Daniel Vladař měl nastoupit za Boston ve středu do třetího utkání proti Tampě Bay. „Záleží, jak svojí šance využije. Od toho se budou odvíjet plány do budoucna,“ soudí Ondřej Pavelec.

Naznačuje podpis tříleté smlouvy, že Bruins s Vladařem počítají, chtějí si ho vychovat a připravit na příští časy?

„Na to je moc brzy, tahle se bavit. Ještě v NHL nechytal ani zápas. Ale myslím, že se do brány dostane. Pak bude záležet, jak toho využije, až ta šance přijde. Smlouva na tři roky mu psychicky pomůže. Uvidíme, jak dlouho budou v Bostonu chytat Rask a Halákem. Přes ně se dostat je hrozně těžké. Může se to vyvíjet různě, ale kdo by to čekal zrovna teď.“

Nahrála Vladařovi hodně situace po odjezdu jedničky Tuukky Raska?

„Abyste dostali šanci, něco takového se většinou musí stát. Jiný gólman se zraní, přestane se mu dařit nebo skončí. Je předčasné z toho vyvozovat nějaké závěry, ale myslím, že když Vladařovi dali tříletou smlouvu, nějaké plány s ním mají. V Bostonu byl dlouho jedničkou Rask a ještě asi nějaký rok bude. Smlouvu má i na příští sezonu. Ale na druhou stranu tam nebude napořád. Budou hledat gólmana do budoucnosti.“

Trénink Daniela Vladaře během koronavirové pauzy • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Co vůbec soudíte o Raskově úprku z bubliny? Nemůže mu to uškodit?

„To si nemyslím. Postavení už v Bostonu nějaké má, nemá komu co dokazovat, chytal toho spoustu, pro Bruins něco udělal. Ale tady čtyři měsíce netrénujete, pak vás hodí rovnou do play off. Atmosféru bez diváků nemůžu hodnotit, protože jsem ji sám nezažil. Ale bude to taky něco jiného. Jestli se Rask rozhodl takhle, všichni to respektují. Na druhou stranu musí mít koule, aby to provedl. To by každý taky nedokázal. Pro Raska hokej teď asi není číslo jedna. Taky kdyby za ním v mužstvu čekali dva mladí kluci, je otázka, jestli by tohle rozhodnutí udělal. Ovšem Bruins mají v Jaro Halákovi výborného gólmana. Rask svůj tým nepotopil. Prostě řekl, že tam nechce být. A nikdo mu to nebude zazlívat.“

Halák má podepsáno na rok, Vladař se dostal do podobné situace jako Vítek Vaněček ve Washingtonu, který nemohl počítat s Iljou Samsonovem. Je dvojka, ale bez zkušeností s NHL. Brali ho jen jako určitou pojistku?

„Ve Washingtonu se situace taky vyvinula zvláštním způsobem. Kdo by čekal, že budou Vladař s Vaněčkem na střídačce. Jeli tam jako trojky, někdy se to však takhle seběhne. Když se podívám zpětně na sebe, taky jsem dostal šanci, když se v Atlantě zranil gólman. Jinak by třeba přišla později nebo taky nemusela přijít vůbec. Právě o tom to je.“

Debutovat v play off by byl velký nápor, psychika může hrát ještě větší roli. Měl by to Vladař o hodně těžší?

„V tom si gólman nemůže vybírat. On je gólmana a u brankáře to vždycky bude o stresu a o tlaku. Záleží na něm, jak se s tím vyrovná. Play off je něco jiného než základní část. Samozřejmě by byl v těžší situaci, kdyby skočil rovnou do něj, ale ten stres tam je vždycky. Jakmile gólman dostane příležitost, musí zachytat. Záleží, jak obstojí. Uvidíme, jestli se Vladař dočká ještě v této sezoně nebo příští. To nikdo neví.“

Může mu něco dát, když během zápasů sedí na tribuně nebo na střídačce a s mužstvem jen trénuje?

„Určitě. Jaro Halák a Tuukka Rask jsou zkušení gólmani, kteří jsou tam dlouho a něco odchytali, i v play off. Určitě mu pomůže už jen to, že je pozoruje, vidí, jak se chovají, jak se připravují, trénují. Od každého si však může něco vzít, má se od koho učit.“