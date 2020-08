iSport podcast: Co stojí za vzestupem Islanders a zbaví se Pens Malkina?

Za velké překvapení dosavadního průběhu play off NHL lze považovat tažení NY Islanders. Tým z Long Islandu vyřídil Floridu a následně v prvním kole i Ovečkinův Washington. Zároveň si hned na úvod tým Barryho Trotze vyšlápl v semifinále Východní konference na Philadelphii. Nejen o hokejovém obrození Islanders v novém dílu iSport podcastu hovoří redaktoři deníku Sport Ondřej Kuchař, Jan Barák a Jan Denemark. Moderuje Martin Pešout. Kdo může dojít až do finále? V čem tkví kouzlo Vegas Golden Knights a co se děje s Pittsburghem, který by dokonce mohl být ochotný vytrejdovat Jevgenije Malkina a zamíchat s brankáři? I to se probírá v celé audio části, kterou naleznete ve všech podcastových aplikacích včetně Apple Podcasts nebo Spotify, jako i na YouTube kanále deníku Sport.

Islanders bývají podceňovaným týmem bez hvězd, rok od roku se ale zlepšují. Především od nástupu Barryho Trotze na trenérskou lavičku, ostatně už loni v 1. kole play off vyřadili Pittsburgh 4:0 na zápasy, letos jsou ještě lepší. „Moc jsem jim nevěřil, když brali Lamoriella do funkce generálního manažera. Na druhou stranu Trotz byl úspěšný ve Washingtonu a překvapením je pro mě brankář Varlamov. Jsou pro mě jako o něco horší Vegas,“ popisuje Kuchař. „Je to fantasticky organizovaný soubor, všichni hráči vědí, kde je jejich místo a vždy je lehčí bořit než tvořit,“ přizvukuje Denemark v otázce propracované defenzivy Ostrovanů.

Dále v diskuzi došlo na opakované selhání Pittsburghu, který se stárnoucím kádrem nestačil na Montreal. Ten by přitom za normálních okolností ani ve vyřazovacích bojích nestartoval. Nastává u Pens čas na generální obměnu kádru? Malkin nebyl takovým lídrem, jak se od něj očekávalo a tým nepodrželi ani brankáři. Patrně dojde ke gólmanské rošádě a jeden z dvojice Tristan Jarry, Matt Murray půjde od válu. Nebyla proto chyba zbavit se před třemi lety Fleuryho, jenž pak dovedl Vegas do finále Stanley Cupu?

0:00 Co stojí za obrozením Islanders?

6:14 Selhání Penguins, dojde k výměně Malkina, co s brankáři? Byla chyba zbavit se Fleuryho?

15:14 Tuukka Rask opustil Boston, je to jeho konec v NHL?

20:21 Pastrňák a Krejčí tahouny Bostonu: v čem je jejich kouzlo?

29:45 Favorit na Stanley Cup? Vegas až do finále?

41:28 Překvapení a zklamání sezony.