Agent si rýpl do kouče Vegas: Vrazil Fleurymu nůž do zad! Co bude dál?

V únoru do týmu z Chicaga přišel Robin Lehner. S Fleurym se pravidelně střídali, v play off však začínal švédský brankář v šesti z posledních osmi utkání. Walsh chtěl šokujícím tweetem poukázat na to, jak trenér Peter DeBoer potupně zaříznul jeho klienta Fleuryho. Ten býval tváří klubu, ocitl se však v roli náhradníka.

Nedělní tiskovka trvala jen pět minut. Fleury odpověděl na tři dotazy v angličtině a jeden ve francouzštině. V minutovém proslovu převážně hájil svého agenta. „Pokud jde o ten obrázek, který se objevil, chci říct, že Allan mě zastupuje dlouhá léta a znám ho od svých patnácti let. Vždycky jsme k sobě měli blízko. Bavili jsme se o hokeji a dalších věcech v životě. Je to člověk, který se o svoje hráče vždycky postaral, o mě taky. Opravdu si vážím jeho zaujetí. Myslím, že to asi byl způsob, jak se mě zastat, když moc nechytám. Jsem tu proto, aby tým vyhrával a dosáhl úspěchu. Na tom nejvíc záleží. Proto jsem ho ráno požádal, aby obrázek stáhl,“ prohlásil.

Walsh patří v hokejové branži k nejvýznamnějším agentům. Na sociálních sítích bývá hodně aktivní a taky rád provokuje. Brojil proti neúčasti hráčů NHL na olympiádě, podobným způsobem jako Fleuryho obhajoval před deseti lety jiného svého klienta Jaroslava Haláka, když chytal za Montreal. Rýpnul si do jedničky Careyho Price. Přel se i s klubovými bossy. „Teprve až skončím, podělím se s vámi o pár příhod,“ slíbil, když se ho v rozhovoru pro ESPN ptali na vztah s Lou Lamoriellem. Jeho poslední výstřelek visel na webu téměř 24 hodin. „Zasmáli jsme se tomu,“ komentoval Walshův tweet Robin Lehner.

Fleury se cítil osobně zodpovědný za vyhazov předchozího trenéra Gerarda Gallanta. „Jsem naštvaný. Naštvaný na sebe, že jsem to dopustil,“ řekl v polovině ledna, kdy byl oblíbený kouč držitel Adamsovy trofeje propuštěn, ještě s asistentem Mikem Kellym. „Vždycky se chovali k hráčům upřímně a s respektem. Nikdy o nich neuslyšíte něco špatného. Ale cítím odpovědnost za to, že k tomu došlo,“ dodal Fleury.

V té době procházel těžkým obdobím, zemřel mu otec. Ať měly jeho výkyvy na ledě vliv na změnu trenéra, nebo ne, sám cítil, že to tak bylo. Jakmile mužstvo převzal DeBoer, jeho výkony se zlepšily. Pár hodin před únorovou uzávěrkou přestupů však Vegas vyměnilo brankářskou dvojku Malcolma Subbana a z Chicaga přivedlo Lehnera. „Nestává se často, aby byl k mání špičkový gólman jako on,“ uvedl tehdy generální manažer Kelly McCrimmon. Účelem podle něj nebylo odstavit Fleuryho, ale rozložit síly. „Kdyby se s ním něco stalo, neměli jsme dost síly, abychom vyhrávali zápasy play off, až na ně dojde,“ tvrdil McCrimmon.

Dva dny po trejdu klub vyměnil trenéra brankářů. „Flower je naše jednička. Víme, že v nejlepší formě je schopen pomoci týmu k vítězství. Proto je důležité, abychom byli připraveni mu to umožnit. Robin nám dopřává luxus, že jsme schopni nasadit brankáře jeho kvalit a ještě k tomu mít Marca-Andre Fleuryho. Na této pozici jsme se cítili zranitelní,“ prohlásil McCrimmon koncem února. O něco později DeBoer mluvil podobně. „Předvídali jsme, že v určité chvíli si Flower může odpočinout a vrátit se zdravý a svěží. Taky si dovedu představit, že využijeme oba.“

Může Walsh Vegas zavařit?

Ovšem po restartu NHL to vypadalo jinak. Fleury v prvním kole play off chytal jen jeden zápas, navíc ve chvíli, kdy Golden Knights hráli dva dny po sobě. V postavení dvojky nebyl šťastný. Není to navíc poprvé, co byl odsunut do druhořadé pozice. Něco podobného se mu stalo už v Pittsburghu, kde ho vystřídal Matt Murray. Pokud mu navíc lidé z vedení Vegas nabulíkovali, že je nezpochybnitelnou jedničkou, jako to dlouho tvrdili navenek, mohl se cítit zrazen.

„Mluvil jsem i s Robinem. Mám ho rád, máme spolu dobrý vztah. Myslím, že je dobrý brankář. Nic špatného v tom není,“ svěřil se Fleury na nedělní tiskovce. Zdroje z týmu to potvrzují. Ani Lehner o něco podobného nestál. Před sezonou podepsal roční smlouvu v Chicagu, ale zklamal se. Když ho vyměnili do Vegas, nedělal nic jiného, než říkal správné věci, snažil se být dobrým spoluhráčem a na ledě odváděl, co mohl. Problém nastal spíš mezi Fleurym, trenéry a velitelstvím.

Všechny změny byly provedeny v dobré víře, že týmu pomohou získat Stanley Cup. Golden Knights zatím vyhráli v edmontonské bublině turnaj o nasazení do play off, v prvním kole vyřadili Chicago 4:1 na zápasy, v úvodním duelu druhé série vyřídili Vancouver 5:0. Druhé utkání je čeká v noci na středu (3:45). Všechny zmíněné tahy však přispěly k tomu, že jeden z předních agentů zveřejnil fotku vítěze Stanley Cupu se zkrvaveným mečem v zádech, který má na čepeli jméno kouče.

Fleurymu zbývají do konce smlouvy dva roky, zbývá mu vyplatit 14 milionů dolarů (308 milionů korun). Lehner se po sezoně stane nechráněným volným agentem. Pokud dostane velký kontrakt, jak si to přál už v Chicagu, může se stát, že se Golden Knights budou chtít Fleuryho zbavit. Ve smlouvě však má dodatek, že nesmí být vyměněn do deseti týmů, které sám uvede. Platový strop se v příštích sezonách pravděpodobně nezvýší, tolik možností mu nezbude. Pokud by s agentem rozhodli vybrat naopak deset klubů, kam by si odejít přál, může být ještě složitější převést jeho kontrakt jinam. Jinými slovy, Walsh klubu ještě může zavařit. Jeho smazaný tweet dokazuje, že by to uměl.