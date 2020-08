Bublina změnila Vladařův osud. Dočká se ve středu? Popsal i hovor s GM

Ve čtvrtek oslavil 23. narozeniny a pozval spoluhráče na pečené košíčky. V pátek sledoval na dálku přes Facetime svatbu své sestry. V neděli s ním Boston prodloužil smlouvu o tři sezony za 750 tisíc dolarů (16,5 milionů korun) ročně. Torontská bublina změnila jeho osud. Před týdnem se Daniel Vladař přesunul z tribuny na střídačku poté, co mužstvo nečekaně opustil Tukka Rask. Rodák z Prahy se do branky ještě nedostal, jsou však náznaky, že se může dočkat ve středu při třetím utkání proti Tampě Bay.

Sled událostí rozhýbal Tuukka Rask. Předminulou sobotu, dvě hodiny před třetím duelem prvního kola proti Carolině oznámil, že končí. „Není to jako hokejové play off. Nejsou tu fanoušci, je to spíš jako exhibice,“ tvrdil. Do toho se přidaly rodinné důvody. Má tři dcery, nejmladší Livia přišla na svět v květnu, další měla zdravotní potíže. V karanténní bublině to finský brankář nedával. Předčasně ukončil sezonu a vrátil se k nejbližším.

Místo týmové jedničky převzal Jaroslav Halák. Vladařovi generální manažer Don Sweeney oznámil, že bude dvojka. „Moje reakce byla: ‚Fajn, beru to. Za jak dlouho odjíždí autobus? Za 45 minut? OK, budu tam. Kdyby mi někdo řekl před týdnem nebo deseti dny, že by se mohlo tohle stát, neuvěřil bych mu. Každý v našem týmu ale respektuje Tuukkovo rozhodnutí. Já se snažím denně tvrdě pracovat, a pokud přijde moje šance, chci předvést to nejlepší, abychom vyhráli,“ citoval českého brankáře Boston Journal.

Daniel Vladař už v Bostonu působí čtyři roky • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Vladař patří k největším nadějím Bruins, v NHL zatím do hry nezasáhl, ale během základní části byl už třikrát povolán na záskok. Za farmu Providence chytal naposledy ostrý zápas 11. března. V posledním ročníku naskočil do 25 utkání. S úspěšností zákroků 93,6 procenta byl nejlepší v AHL, udržel průměr 1,79 obdrženého gólu na zápas.

Na play off brali Vladaře původně jako trojku. „Celou dobu se snažím mít hlavu nastavenou tak, že třeba ještě přijde šance si zachytat. Počkám si,“ řekl v rozhovoru pro Sport, když se ještě v Praze připravoval na restart sezony NHL. Od neděle jednu jistotu už má. Klub si Vladaře pojistil na další tři sezony. S Halákem v květnu Bruins prodloužili o rok, český mladík mu momentálně kryje záda.

Je na tom podobně jako Vítek Vaněček, který se při neúčasti Ilji Samsonova posunul v hierarchii Washingtonu za Bradena Holtbyho. Po druhé porážce v sérii s New York Islanders komentátor a bývalý brankář Brent Johnson na kanále NBC navrhl, aby Capitals už konečně něco provedli, třeba postavili Vaněčka. To se nestalo. Bostonu se dosud dařilo podstatně líp. Otázkou je, zda a kdy se dočká šance Vladař. Nicméně zítra a pozítří čekají Bruins v play off dva zápasy po sobě.

Raskovi s Halákem končí smlouvy po sezoně 2020/21. O Vladařovi se mluví stále jako o talentovaném brankáři. Jeho mladí konkurenti Jeremy Swayman a Kyle Keyser mají kontrakty ještě na dva roky. Nejbližší „Vladdyho“ budoucnost je jasná, dál bude záležet na plánech klubu a taky na něm. I podle toho se v Bruins rozhodnout, jestli příště sáhnou do vlastních zdrojů nebo budou hledat jinde. Každopádně Vladař má NHL zase o kus blíž.