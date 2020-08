Kaut fandí MacKinnonovi a chtěl by hrát v Česku: Přimluví se i Hejduk

Pavel Francouz nastoupil do třetího utkání play off NHL v kariéře a ani napotřetí neuspěl. • Profimedia.cz

Francouz si připsal po restartu NHL čisté konto ve skupině o nasazení do play off, ve vyřazovací části se teď dočkal první výhry ve čtvrtém startu. • Reuters

Pavel Francouz si připsal v NHL první výhru v play off, poté co Colorado i díky jeho 33 zásahům zdolalo Dallas 6:4 a snížilo stav série na 1:2. • Reuters

Mačká doma palce u televize. Martin Kaut odehrál za Colorado v základní části 9 zápasů, k týmu se připojí až v další sezoně. Fandí týmu, aby otočil sérii s Dallasem (Avalanche prohrávají 1:2), věří staršímu kamarádovi Pavlu Francouzovi v bráně. Plus jako celý svět obdivuje famózní výkony Nathana MacKinnona, který přidal další dva body a po 11 zápasech jich má už 20. A taky doufá, že ho Colorado nechá hrát za Pardubice: „Jsem pozitivně naladěný, že by to mohlo dopadnout.“

iSport podcast: Co stojí za vzestupem Islanders a zbaví se Pens Malkina? Vegas do finále! VŠECHNA VIDEA ZDE

Při poslední výhře Colorada 6:4 nahrával Nathan MacKinnon na vyrovnávací gól. Vypadá jako mašina, stroj na góly. Jak moc je dominantní z vašeho pohled?

„Když se podíváte, co teď předvádí? Podle mě dokazuje, že patří mezi tři nejlepší hráče na světě. V 11 zápasech nabral 20 bodů, navíc hraje ohromně týmově, v play off přepnul ještě na úplně jinou úroveň. K těm svým ofenzivním číslům přidává i věci navíc, vrací se, sráží se, zastane se spoluhráče. Chce být lídrem a chce vyhrát Stanley Cup. Jen kluci s Dallasem teď prohrávají 1:2. Ale věřím Francíkovi (Pavlu Francouzovi), že to zavře a Colorado to otočí.“

Vstáváte na Avalanche pravidelně?

„Jo, ale děsně těžký jsou ty dlouhý komerční přestávky, u nich mám co dělat, abych neusnul. (usměje se) Hodinu a půl ale u toho vydržím vždycky. Taky musím hlídat, kolik je, abych byl fit na trénink s Pardubicemi, který nám začíná ráno. První dva zápasy jsem do konce nedokoukal, jen jsem hned ráno hledal na internetu výsledek. A bohužel. Ze třetího jsem měl už velkou radost.“

Za Colorado jste v základní části odehrál 9 zápasů. Je MacKinnon přímo na ledě ještě něco mnohem neuvěřitelnějšího než z tribuny?

„Jasně, za každou cenu chce být nejlepším hráčem a jít příkladem i mimo led. Má svoje tradice, jde první na led, musí z něj jít vždycky poslední. Každý by jednou chtěl hrát jako on, já samozřejmě taky, ale do toho mám ještě hodně daleko. Snažím si z něj ale vzít, co se dá, rychlou střelu, sleduju jeho bruslení. Beru jako velký štěstí, že můžu s takovým hráčem být v kabině. Taky díky němu se můžu zlepšit.“

Pavel Francouz si připsal v NHL první výhru v play off, poté co Colorado i díky jeho 33 zásahům zdolalo Dallas 6:4 a snížilo stav série na 1:2. • Foto Reuters

Tak stačí v létě přijít na kemp do Telče, nebo říct vašemu současnému dovednostnímu kouči Radku Dudovi: „Chci jezdit jako MacKinnon, vymyslete mi jak.“ Ne?

„No jasně. (usměje se) Má neskutečný skluz, určitě se s něčím narodil, že to má v sobě. Ale stoprocentně na svých dovednostech musel hodně pracovat. Je zážitek sledovat ten jeho pohyb, nevidíte v NHL tolik dobrých bruslařů, jako je on.“

Pravda, když chci, tak vám ujedu. Tohle umí McDavid a on...

„Souhlasím, v tomhle jsou oba dva výjimeční a úplně odskočení.“

Má vlastně Colorado čas v play off řešit pardubické výzvy, aby vás nechalo rozjet sezonu za Dynamo?

„Je to právě hodně složitý. Chápu, že tam mají jiné starosti, kluci hrají play off, všichni se soustředí na Dallas. Spíš to vidím, že až série skončí, bude prostor se o tomhle bavit. Hrozně rád bych slyšel už nějaký definitivní verdikt. Generálnímu manažerovi Sakicovi volal už i Petr Nedvěd z reprezentace, Milan Hejduk by mu měl volat, aby mě nechal hrát v Pardubicích. V klubu už chtěli, abych hrál ve čtvrtek proti Zlínu, ale ještě není podepsaný transfer. Takže zase tribuna.“

Cítíte, že už je ale dohodě aspoň o něco blíž?

„Moc bych si to přál. Ale ono se neví, co bude v NHL, nevíme, co bude tady, kdy se začne. Mám ale dobrou náladu, jsem pozitivně naladěný, že by to mohlo dopadnout.“

A kdyby nakonec Joe Sakic řekl, že definitivně ne?

„Tak se nedá nic dělat, budu trénovat, makat na novou sezonu za mořem. Ale každý by chtěl hlavně hrát.“

Zpestřit si dřinu?

„Přesně, na kluky se hodně rád koukám, jak hrajou, ale taky mě štve, že nemůžu být v akci s nimi. Aspoň, že můžu s Pardubicemi trénovat. Budu teď chodit i na přesilovku, jako kdybych hrál zápas, to je další posun. Snad to dopadne. Od Colorada mám nastavené, že musím mít pak ještě jeden individuální trénink. Takže dopoledne jsem v Pardubicích a odpoledne jedu do Prahy, kde pracuju s Radkem Dudou. Nenudím se, hokeje mám hodně. Ale rád bych už taky hrál.“ (usměje se)

VIDEO: Podívejte se v sestřihu, jak Colorado stáhlo sérii s Dallasem

Nejhorší Boston za 28 let! Kápo Chára se zastal Vladaře, ten bořil rekordy

Boston schytal výprask, do branky musel i Vladař. Francouz se dočkal