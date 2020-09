ONLINE: Bitvy o všechno. Honbu za postupem začíná Colorado s Dallasem

Napínavou sérii play off NHL mezi Dallasem a Coloradem rozhodne až sedmý duel • profimedia.cz

ONLINE | Až do úplného konce! V play off NHL se čeká ještě na tři týmy, které postoupí do dalších bojů o Stanley Cup, a šance jsou pořádně vyrovnané. Hokejový program totiž nabízí o víkendu tři sedmé rozhodující bitvy o postup. Jako první se rozsekne souboj mezi Coloradem a Dallasem, který se hraje od 22.00. Druhý duel o všechno ovládne jeden z dvojice Vancouver - Las Vegas. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.