Nikdo očaroval NHL. Je jako Gretzky, za slávu vděčí pádu ocelového muže

Francouz si připsal po restartu NHL čisté konto ve skupině o nasazení do play off, ve vyřazovací části se teď dočkal první výhry ve čtvrtém startu. • Reuters

Hvězdy, co mají hvězdy! Spoustu. Soupiska Dallasu přetéká zvučnými jmény, čekalo se, že v sedmém klinči s Coloradem ve 2. kole Stanley Cupu za to vezme Jamie Benn, Tyler Seguin nebo Joe Pavelski. Zmýlená, Stars do prvního konferenčního finále po 12 letech vystřelil dechberoucí výkon nedraftovaného Fina Joela Kiviranty. Mr. Nobodyho, jako ho okamžitě překřtili fanoušci na sociálních sítích, který navíc ani neměl hrát. Nakonec to byl ale 24letý rodák z Vantaa, který vítěznou ranou z prodloužení vystřelil výhru 5:4 a zkompletoval hattrick. Vítejte v jeho pohádce.

Na tři góly spotřeboval pět střel a slaboučkých 14 minut na ledě, což byl třetí nejmenší icetime ze všech dvanácti útočníků Dallasu. Klobouk dolů!

"Asi jste ho neznali, že? Připravili jsme si tajnou finskou zbraň," smál se na tiskové konferenci kapitán Dallasu Jamie Benn. Pravdu děl, novináři museli jméno Kiviranta protáhnout Googlem, aby si oprášili znalosti. "Kdo to sakra je?" lámali si hlavu.

V základní části odehrálo 179 centimetrů vysoké křídlo jen jedenáct utkání a vstřelilo jedinou branku, dalších 48 střetnutí odbruslil Kiviranta za farmu Texas Stars v AHL, kde ho 12 gólů a 11 asistencí řadilo spíše k průměru. Sedmý zápas s Coloradem byl teprve jeho třetím představením v play off v kariéře.

A co je zajímavější, na soupisce vůbec neměl odchovanec Jokeritu figurovat, trenér Rick Bowness, jehož manželka je šéfka ticketingu u Avalanche, krásný to paradox, ho na ni dopsal až po zdravotních problémech Andrew Cogliana. Ano, je to ten Cogliano! 33letý matador, jeden z nejodolnějších hokejistů v NHL, který za posledních deset let (Edmonton, Anaheim, Dallas) neabsentoval kvůli zranění ani jednou.

"Nemám slov, naskočit do sedmého zápasu, jeho třetího v play off, a dát tři góly, to je prostě neuvěřitelné. Pokud se ale podíváte, jak si počínal na ledě, co dělal s pukem, jak silný byl u mantinelu, uvidíte výjimečného hokejistu. Neprohrál snad žádný souboj, zaslouží si veškerou slávu, která mu nyní připadla. Osobně nemůžu být šťastnější, je to skvělý kluk," ocenil svého parťáka obránce John Klingberg.

Posledním střelcem, který dokázal v sedmém zápase play off nastřílet hattrick, byl Wayne Gretzky. Stalo se tak 29. května 1993 a Gretzkyho Los Angeles tehdy v konferenčním finále udolali Toronto 5:4. "Pár hattricků jsem dal už ve Finsku, ale nikdy v play off. A že se mi to povedlo v sedmém utkání ve Stanley Cupu? Tak na to nikdy nezapomenu, to mi věřte. Mám hodně divoké sny, ale takové zas ne," zářil po utkání Kiviranta.

Optikou historie NHL stejný husarský kousek předvedla krom Gretzkyho a Kiviranty už jen pětice hráčů, ale žádný nováček. Tento primát už sympatickému Finovi, který s Dallasem podepsal dvouletou smlouvu (925 tisíc dolarů za rok) jako volný "evropský agent" v květnu 2019, nikdo neodpáře.

Joel Kiviranta of the @DallasStars is the seventh player in NHL history – and the only rookie among that cohort – to score a hat trick in a #Game7. #NHLStats #StanleyCup pic.twitter.com/lFrbFCQFY2 — NHL Public Relations (@PR_NHL) September 4, 2020

Na nedraftovaného borce úžasný počin, že? Kiviranta v sezoně 2013/14 nastřílel za juniorku Jokeritu ve 38 utkáních 18 gólů a přidal 19 asistencí, ale na draftu 2014 zůstal opomenut, byť mu podle "Central Scouting's list of International skaters" patřila 82. pozice. Ale to už je dávná minulost.

Svůj první gól vstřelil šikovnou tečí ve 24. minutě při odloženém vyloučení a srovnal na 2:2. Tři a půl minuty před koncem pak pověsil kotouč z dorážky přímo pod klacek a poslal zápas do prodloužení. Kotouč ještě krásně cinknul o vzdálenější tyč, 4:4. A prodloužení? Kiviranta si sjel na přihrávku Andreje Sekery a Michael Hutchinson i celé Colorado se propadlo do obří deprese. Třetí matchball v sérii už Avalanche odvrátit nedokázali, stejně jako v loňské sezoně (3:4 proti Sharks) balí kufry už ve druhém kole.

"Strašně to bolí, dva roky po sobě stejný scénář. Přišli jsme toto utkání vyhrát, ale nestalo se, svou práci jsme neodvedli," posypal si popelem hlavu Nathan MacKinnon, s 25 body (9+16) nejproduktivnější hráč play off. Jeho 14 zápasů dlouhá bodová šňůra se zasekla v nejméně vhodný okamžik, v duelu číslo 7 se ze tří střel a při icetimeu 27:55 neprosadil.

Nečekaným hrdinou utkání se stal Joel Kiviranta, který vyrovnal v 57. minutě na 4:4 a v prodloužení zkompletoval v čase 67:24 hattrick. • Foto profimedia.cz

"Je to nezapomenutelný moment, o takovém jako malé dítě sníte. Dostal jsem skvělou přihrávku a obránci na mě možná trochu zapomněli," popsal vítězný gól z 68. minuty Kiviranta. "Vůbec jsem nevěděl, co můžu od dnešního zápasu čekat. Hrál jsem sedmý zápas v sérii poprvé v životě. Ale přišlo mi to jako normální utkání, byla to zábava," dodal mistr světa z roku 2019, který posledních pět let navlékal ve Finsku dres Vaasan Sport.

V poslední Kivirantově sezoně 2018/19 klub ani nehrál play off, letos byl před stopnutím soutěže kvůli COVIDU-19 poslední.

"Kdybych byl chytřejší, postavil bych ho dříve, to je jasné. Tímhle si řekl o místo v sestavě, má slušnou šanci, že v ní bude i v příštím zápase," prohlásil se smíchem trenér Dallasu Rick Bowness a pokračoval. "Vždy, když nastoupil, důvěru maximálně splatil. Pamatuju si, když jsme ho v lednu vytáhli nahoru z farmy. Přišel za mnou Joe Pavelski a říká: Kdyby to šlo, trenére, dej mi Joela, moc rád bych si s ním zahrál. Takže to vidíte, kluci měli v jeho schopnosti neskutečnou důvěru od samého začátku.“

Stars si zahrají konferenční finále poprvé od roku 2008, jejich soupeřem budou Vegas Golden Knights, kteří také v sedmé bitvě vynulovali Vancouver 3:0.

VIDEO: Podívejte se na hattrick Kiviranty v sestřihu sedmého utkání