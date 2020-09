Ruleta Vegas? Fleury pustil jen první střelu, ale zářil „stařík“ Chudobin

Anton Chudobin se stal teprve čtvrtým gólmanem Dallasu, kterému se povedlo po přestěhování klubu z Minnesoty (1993-94) vychytat nulu v play off. Doplnil ikonickou trojici Ed Belfour, Marty Turco, Kari Lehtonen. Zároveň se stal desátým nejstarším brankářem historie NHL s nulou v play off, lídrovi statistiky - Johnnymu Bowerovi - bylo při vítězství jeho Toronta nad Montrealem 2:0 v březnu 1963 přesně 38 let a 142 dní.