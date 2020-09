Tampa jede, ale Stamkos je tabu. Otázky dráždí, bude jako Yzerman?

Semjon Varlamov musel do akce už v průběhu první třetiny, ani on ale nezastavil kanonádu Lightning • ČTK / AP / JASON FRANSON

Stav kapitána Tampy Bay Stevena Stamkose je od konce července neznámý. Není vůbec jisté, jestli do play off NHL stihne nastoupit • profimedia.cz

Jízda. Tampa dokázala něco, co se v play off zatím nikomu nepodařilo. Byl to jen první zápas finále Východní konference, jistě. Ale stejně, rozebrala opěvovaný systém New York Islanders na dřeň. Zničila ho. Vyhrála 8:2. Lightning jsou po dvou letech zase ve třetím kole play off, sní o Stanley Cupu. Ale pořád kolem nich bublá základní otázka. Kde je Steven Stamkos? Co s ním je? Bude ještě hrát? A potřebuje ho vlastně Tampa?

Lightning jsou ve finále konference a jejich kulomet se 422 góly mlčí. Je schovaný. Kde? Prostě není na ledě, konec diskuze. Kapitán v play off nenastoupil ještě ani jednou. I když se původně zdálo, jak má blízko akce. Naposledy veřejně promluvil 27. července během fáze 2, kdy se hráči pomalu vraceli do práce a chystali se na play off: „Rozhodně je to nejlepší den, když vezmu, jak jsem se za poslední dobu cítil.“ Ano, tahle věta dávala naději, že se velký pacient dal dohromady.

Útočníkovi je teprve třicet let, ale velkých akcí na operačních sálech a v ordinacích si už taky užil dost. Jen počítejte, zlomená noha, utrhnutý meniskus, krevní sraženina poblíž klíční kosti. Žádné prkotiny. A naposledy? Začátkem března musel na operaci s břišními svaly, jeho absence se odhadovala maximálně na dva měsíce. Pryč jich je šest a Stamkos pořád nehraje.

Tampa je tedy taky už docela nervózní. Kolem kapitána je informační embargo, tehdy, 27. července mluvil o zranění ve spodní části těla a postupném návratu k hokeji. Jenže nevyšlo to na přátelská utkání, ani na Round-robin, ani proti Columbusu, ani proti Bostonu. A série s Islanders? Ne, taky nenastoupí. „Mimo je na neurčito, ale rozhodně není vyloučen jeho návrat v průběhu play off. A ano, jak řekl Jon Cooper, až bude k dispozici, tak vám dáme vědět,“ sdělil nejdřív poměrně přátelsky generální manažer Julien BriseBois.

Už se neptejte!

Takže teoreticky hrát může. Jednou. Možná. Ale jaká je pravděpodobnost a jaký je výhled? Stamkos je tváří klubu, Lightning ho draftovali v roce 2008, kdy začínali přestavbu. Kolem něj tehdy ještě bruslili Martin St. Louis, Radim Vrbata, Václav Prospal, Jevgenij Arťuchin nebo David Kočí.

Nikdo z jeho první sezony v Tampě už není. Jen on, 12 let v řadě, i když se spekulovalo, že odejde do Toronta jako volný hráč, rozhodl se setrvat na Floridě. Smlouvu podepsal až do roku 2024, posledních sedm sezon je navíc kapitánem. Takže ještě jednou, jak to vypadá se Stamkosem? Novináři nesmí na tréninky a rozbruslení v bublině, obtížně se jeho stav odhaduje. „Teď k dispozici není, rehabilituje. Až se něco změní, dozvíte se. Je zbytečné se dál ptát,“ štěkl už přísně BriseBois.

Před sérií s Islanders otázka musela přiletět taky. OK, Nikita Kučerov se vrací. A co kapitán? „Kdyby se cokoliv stalo a byl jeho návrat blízko, budu první, kdo vám to řekne,“ hned odvětil trenér Jon Cooper. Prostě se už neptejte. Uvidíte.

Marody často vidíte na tribuně, jak mačkají palce a fandí. Brankáře Dallasu Bena Bishopa v sérii proti Coloradu kamera zabírala prakticky po každé brance, která padla. Davida Pastrňáka kamera proti Carolině ukazovala taky často, jak nervózně poposedává na svém místě a sleduje bitvu Bostonu. Stamkos? Jen minimum obrázků.

Klid, nevypařil se, třeba na začátku série s Columbusem, kdy šel zápas až do pátého prodloužení, stál u kabiny. Tampa vyhrála 3:2, po spoluhráčích vesele stříkal vodou, objímal kamaráda Victora Hedmana a parťáka z útoku Braydena Pointa.

Stamkos jako Yzerman?

Stamkos je obyčejně důležitým členem kádru. Jeho výsadní místo je hlavně při přesilovce na levém kruhu. Je pravák, vždycky víte, co přijde, dostane nabito na volej a on bez zpracování hned pálí. Tuhle akci neubráníte, přestože načtená je dokonale. Umí se do rány položit, puk trefí, i když mu neletí do úplně ideálního postavení. Tady je pořád smrtící zbraní.

Kolem třicítky ukázal, že není jenom střelec, třeba podobně jako Sidney Crosby přidal další kousky do svého repertoáru, začal být silnější dozadu. Navíc ve formaci s Nikitou Kučerovem a Pointem umí fungovat i na křídle, ne pouze uprostřed. Jeho místo v play off zabral Ondřej Palát . Proto se i nabízí téma, že kdyby se Stamkos opravdu vrátil zpátky, teoreticky na finále a po šesti měsících bez hokeje, sem by to nebylo. Daleko pravděpodobnější je, že by se pro něj našla pozice v útoku s Alexem Killornem a Anthonym Cirellim.

Pak se samozřejmě i nabízí téma, jestli Tampa Stamkose vůbec potřebuje. Steve Yzerman v roli generálního manažera budoval silný stroj a BriseBois v tom pokračuje. Se svým kapitánem před rokem klub vypadl v prvním kole play off s Columbusem, nedařilo se jemu, ani celému týmu. Teď Tampa Columbus vyřadila. Před dvěma roky se hodně řešilo, jak Alexandr Ovečkin neumí rozhodující momenty v play off. Washington čekal sedmý zápas finále Východní konference proti Stamkosovi a spol. A lídr Tampy měl jen dvě střely, jeho tým prohrál 0:4, rozhodující gól vstřelil Ovečkin.

Zatímco v základní části nasbíral Stamkos víc bodů než zápasů devětkrát z dvanácti případů, v play off nikdy. Zatímco v základní části má průměr gólů na zápas 0,53, v play off číslo klesá na 0,33. Navíc teď Tampa postavila hodně silný tým, široký, kde klidně může rozhodnout třetí útok s Blakem Colemanem a Barclayem Goodrowem, dvěma brousky, kteří tady dřív chyběli. Ve čtvrté formaci je Patrick Maroon, hrdina loňské bitvy o Stanley Cup v dresu St. Louis. Sílu má tým i bez kapitána. „Ano, jenže se Stamkosem se úplně změní tvář celého týmu,“ citoval server The Athletic slova Briana Engbloma, analytika Analytik Fox Sports Sun.

A to je právě aspekt, na který hodně lidí kolem týmu poukazuje. Stamkos dovede být pozitivní lídr, vést ostatní, umí upozadit svoje střelecké ego, chce vidět nahoře tým. Hodně tím připomíná Steva Yzermana, svého bývalého generálního manažera a ikonu Detroitu, který prošel stejnou proměnou, když ještě hrál.

Získal tři Stanley Cupy, ale první až ve 32 letech, taky až po třicítce začal hrát svůj nejlepší hokej v play off. Než se poprvé pomazlil s pohárem, pětkrát nastřílel přes 50 gólů v základní části. Od sezony 1996/1997 se dostal jen jednou přes 30 gólů, ale třikrát vyhrál NHL. Co je víc? Stamkosovi je teď pořád jen třicet. Má ovšem jeden zásadní limit. Zdraví.

„Věci, kterými si Steve za poslední čtyři až pět let prošel? Nikomu je nepřejete. Ale jak se pak vždycky dokázal vrátit a ještě lepší, je pozoruhodné. Z nějakého důvodu je kapitán a přesně v tu chvíli ukázal proč, i když nehraje, dovede do šatny přinést energii a pozitivní myšlení,“ vrátil se Victor Hedman k momentu, kdy Stamkos sprchoval hráče vodou po prodloužení s Columbusem. Může být kladivo z levého kruhu stejně jako Yzerman? Ano, pořád může, stále má čas. Když se zvládne zase vrátit zpátky a už konečně vydrží fit.