Za oponou Vegas: Mlýnek na maso bez Noska nefunguje! Sám přiznal přetlak

V prvním finále lapil Chudobin všech 25 střel, po závěrečném hvizdu se těšil ze statusu první hvězdy duelu i výhry 1:0. Na tribuně mu tleskal i stále zraněný Ben Bishop. Svou neprůstřelnost natáhl po Tuukku Raskovi druhý nejlepší maskovaný muž základní části skoro o 25 minut a osm chycených puků i ve druhé bitvě.

Pak ale přišla kanonáda. Vegas rozpoutali peklo, ve druhé části vyslali na 34letého rodáka z kazašského Usť-Kamenogorsku 19 střel, z nichž tři přešly brankovou čáru, nejvýše nasazený tým v Západní konferenci vstřelil všechny góly v rozmezí 25. až 35. minuty.

Nejprve Paul Stastny zblízka usměrnil do branky přihrávku Maxe Paciorettyho, v přesilové hře zvýšil střelou z levého kruhu William Karlsson a úspěšný úsek završil Nosek. Výborně sehrané přečíslení tři na jednoho a kombinaci na jeden dotek zakončil český útočník v pádu do odkryté branky a vstřelil svůj druhý gól v letošních bojích o Stanley Cup.

VIDEO: Podívejte se na akrobatické zakončení Tomáše Noska

Do třetí periody už Chudobin nenastoupil, flek přepustil 21letému Američanu Jakeu Oettingerovi (26. hráč draftu 2017, tehdy nejvýše tažený gólman), který se tak stal prvním gólmanem po 55 letech, který debutoval v NHL v takto pokročilé fázi play off. "Bez Antona bychom po dvou třetinách prohrávali 0:6, v něm problém nebyl. Chtěli jsme, aby si trochu odpočinul. Doufali jsme také, že střídáním trochu oživíme tým. To tak při změně gólmanů bývá, zvláště když mají za sebou mladého kluka. Efekt to přineslo, třetí třetinu jsme se zlepšili a měli ji dobrou," řekl kouč Dallasu Rick Bowness.

Oettinger po třech letech na Boston University sbíral poslední sezony zkušenosti v AHL, za farmu Texas Stars letos nastoupil do 38 utkání se statistikami 2.57 a 9.17%. Na druhé straně Robin Lehner, který v minulém utkání kryl záda Marc-André Fleurymu, nepustil gól. Opět, podruhé v řadě, nulu vychytal i v sedmém utkání s Vancouverem. "Jasně jsme je přehráli. Kluci mi to hodně usnadnili," uvedl obrovitý Švéd, který v letošním play off vychytal už čtyři čistá konta.

VIVA LA PANDA 🐼 pic.twitter.com/gq2EWJrJ47 — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) September 9, 2020

Ale zpět k Noskovi, pardubický rodák udělal v zápase víc, než jen vstřelil gól. Vyhrál sedm z jedenácti vhazování a vede čtvrtou lajnu, jejíž hlavní přínos je ve fyzické hře. Po jeho boku nastupuje Chandler Stephenson a Ryan Reaves, společně v zápase nasbírali 21 hitů. Jejich útoku se přezdívá "mlýnek na maso" a trenér Peter DeBoer formaci nasazuje od Utkání hvězd na úvodní vhazování.

Musel jsem zůstat mimo sestavu

V minulém zápase udělal výjimku i kvůli absenci Reavese, který si odpykával jednozápasovou suspendaci, a Vegas se do tempa dostali až v poslední třetině. Duel ale stejně ztratili 0:1. Ve druhém utkání se kouč Vegas k této taktice vrátil.

"Máme s tím úspěch. Myslím si, že minule náš špatný začátek souvisel s tím, že neodstartovali (Noskova formace) zápas. Nastavují tón utkání," uvedl DeBoer. Jeho slova potvrdil na ledě Reaves, který hned při úvodním střídání dvakrát dohrál kapitána Dallasu Jamieho Benna. Za klíčový moment označil kouč Vegas i úvodní branku. "První zápas, to jsme nebyli my. Dnes jsme se vrátili ke své hře a první gól nás uvolnil. Vypadali jsme poté jako obvykle a dařily se nám akce, ze kterých jsme rychle odskočili," konstatoval DeBoer.

Nosek odehrál v letošním play off jen sedm zápasů, protože ve druhém utkání úvodního kola s Chicagem odstoupil ze zdravotních důvodů. Následně vynechal devět utkání, i když byl k dispozici už dříve. "Máme opravdu dobré hráče, musel jsem párkrát zůstat mimo sestavu. Zaměřoval jsem se na tvrdou práci v tréninku. Snažil jsem se, abych byl připraven, až přijde šance, a mohl na ledě odvést to nejlepší," vysvětlil Nosek. Do sestavy se vrátil na rozhodující sedmý zápas předchozí série s Vancouverem.

"Mají skvělý tým, v sérii jsou favoritem. Očekávali jsme, že dnes půjdou tvrdě za výhrou, a to se potvrdilo. Sami jsme si ale určitými akcemi podrazili nohy a nějaké góly jim darovali," uvedl útočník Dallasu Tyler Seguin. "Minule jsme hráli naplno od začátku do konce, dnes to bylo naopak. To dělá velký rozdíl," doplnil další forvard poražených Mattias Janmark.

Série je tak po prvních dvou utkáních vyrovnaná 1:1, poprvé v moderní éře NHL (od sezony 1943/44) se stalo, aby konferenční finále začalo dvěma zápasy, v nichž oba týmy braly po jednom čistém kontu. V letošním play off stejně začala série předkola mezi Columbusem a Torontem (2:0, 0:3). Kolik branek padne ve třetím duelu, který je na programu v noci ze čtvrtka na pátek?

VIDEO: Podívejte se na sestřih druhého utkání mezi Vegas a Dallasem