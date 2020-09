Palát ve Sport Magazínu: o bublině a česko-slovenském pivu v hotelu

V pátečním Sport Magazínu najdete obsáhlý rozhovor s český hokejistou Ondřejem Palátem z Tampa Bay o životě v bublině během play off NHL • Sport Magazín

Ondřej Palát na ledě se soupeřem Andym Greenem z New York Islanders • Reuters

Hokejisté Tampy Bay uspěli i ve druhém utkání třetího kola play off NHL a proti New York Islanders již vedou 2:0 na zápasy • Reuters

Útočník Tampy Bay Nikita Kučerov slaví společně s Ondřejem Palátem gól, kterým rozhodl druhé konferenční finále s New York Islanders • ČTK / AP / JASON FRANSON

V pátečním Sport Magazínu najdete obsáhlý rozhovor s český hokejistou Ondřejem Palátem z Tampa Bay o životě v bublině během play off NHL • koláž iSport.cz

Se spoluhráči z Tampy Bay uhání vstříc finálové bitvě Stanley Cupu. Po druhém nočním vítězství nad New York Islanders zbývají ještě dva splněné úkoly a útočník Ondřej Palát si nadále drží výtečnou formu. V rozhovoru pro páteční Sport Magazín vypráví, jak si v covidových časech zvykl na život v bublině NHL, co se děje ve společném hotelu pro víc týmů, o co všechno se sázejí hokejové hvězdy. Nepropásněte ani příběh Václava Maška, legendárního kanonýra fotbalové Sparty.