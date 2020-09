Když Islanders překvapovali. Senzaci zařídil Čech: Tak co říkáte na Volka?

Útočník Philadelphie Jakub Voráček v zápase play off proti New York Islanders • Reuters

Tým z New Yorku v utkání výborně bránil, Thomas Greiss potřeboval ke svému prvnímu čistému kontu v play off NHL pouhých šestnáct zásahů. • profimedia.cz

Hokejisté New Yorku Islanders porazili v rozhodujícím sedmém utkání 2. kolay play off NHL Philadelphii 4:0 a postoupili mezi poslední čtyři týmy. • profimedia.cz

Semjon Varlamov musel do akce už v průběhu první třetiny, ani on ale nezastavil kanonádu Lightning • ČTK / AP / JASON FRANSON

David Volek se nesmazatelně zapsal do historie New York Islanders • Archiv Davida Volka

Na tohle čekali 27 let. New York Islanders v noci na úterý svedli první bitvu finále Východní konference proti Tampě . Tak dlouhou pouť urazili v play off naposledy v roce 1993. Tehdy senzačně skolili Pittsburgh, tým se čtyřmi stobodovými hráči, v čele s Mariem Lemieuxem. Kdekdo věřil, že Penguins třetí triumf v řadě nemine. Místo toho zhasli. Sérii rozhodl v prodloužení sedmého zápasu David Volek. „Snil jsem o tom, že jednou dám takový gól,“ vzpomínal na životní trefu.

Tažení Islanders letošním play off v mnohém připomíná jejich památnou jízdu před téměř třemi dekádami. Tým bez superhvězd po vítězné kvalifikaci s Floridou zaskočil v prvním kole stejně jako tehdy Washington. V další sérii se střetl s nejvýš nasazeným celkem, tentokrát jím byli Philadelphia Flyers. A znovu se protáhla na sedm pokračování. „Mám pocit, že jdou na Stanley Cup,“ prohlásil Rich Pilon, bývalý obránce a člen týmu, který v roce 1993 šokoval postupem přes našlapané Penguins. „Šampionát nutně nemusí vyhrát nejlepší hráči, ale nejlepší tým,“ dodal.

Pátek, 14. května 1993. Tento den by fanoušci Penguins nejraději vymazali z kalendáře. David Volek gólem v čase 65:16 dokonal jedno z největších překvapení v dějinách play off. Jeho vítězný zásek je dodnes připomínán jako výjimečný moment v historii New York Islanders. Vedle vítězné trefy Boba Nyströma ve finále Stanley Cupu 1980 nebo branky Pata LaFontaina ze čtvrtého prodloužení během epické série proti Washingtonu o sedm let později.

27 Po tolika letech hrají New York Islanders finále konference.

Celek Pittsburghu ze sezony 1992/93 považovali za ještě lepší a silnější než ty, které v předchozích dvou ročnících vybojovaly dvakrát Stanley Cup. Penguins ovládli základní část, získali 119 bodů. Mario Lemieux dostal Art Ross Trophy za produktivitu. Připsal si 160 bodů, ačkoli 24 zápasů vynechal kvůli léčbě rakoviny lymfatických uzlin. Stobodovou hranici překročili ještě Kevin Stevens, Rick Tocchet a Ron Francis. Jaromír Jágr ve své třetí sezoně zůstal jen kousek pod ní s 94 body. Zdálo se, že tým vedený Scottym Bowmanem nikdo nezastaví.

Postaral se o to však český útočník, který po emigraci v létě 1988 působil v Islanders pátou sezonu. Neprožíval nejlepší období. Volkův agent Ritch Winter žádal klub o prodloužení smlouvy, generální manažer Bill Torrey o tom nechtěl slyšet. Spor se táhnul měsíce, jedním z východisek mohla být výměna. „Tehdy jsem netušil, jak to bylo blízko. Až po letech jsem se dozvěděl, že se o mě pár týmů zajímalo,“ prozradil Volek.

„Celou sezonu se zoufale snažili ho vytrejdovat. Pamatuju si, jak jsme po tom vítězství stáli u autobusu s Alem (kouč Arbour) a oslavovali. Všichni byli v extázi, majitelé dorazili taky, načež Al se na ně podíval a prohodil: Tak co říkáte na Davida Volka?“ vyprávěl brankář Glenn Healy.

V základní části Volek nastoupil k 56 zápasům, což bylo nejmíň za celou dobu jeho pobytu v NHL. Jednání o smlouvě se zasekla. Na led se dostal málo nebo vůbec, jednou proseděl na tribuně osmnáct utkání v řadě. Mohl mít spoustu důvodů k nespokojenosti. „S trenérem jsem snad měsíc a půl nemluvil. Nehrál jsem konec základní části ani první sérii. Už zvali kluky z farmy. Ale nevzdával jsem to, zároveň mě to motivovalo. Doufal jsem, že dostanu další šanci,“ vracel se Volek.

V play off se na zápasovou soupisku vrátil během třetího duelu s Pittsburghem. Tři zápasy si nepřipsal ani bod. V sedmém nastoupil od druhé třetiny. Po deseti minutách dal první gól. Pak přišlo prodloužení.

Islanders ještě v prvním kole proti Washingtonu přišli o svého nejlepšího útočníka Pierra Turgeona, jehož při oslavě gólu napadl Dale Hunter. Od vedení ligy dostal do té doby nejvyšší disciplinární trest na 21 zápasů. Turgeon však byl s vykloubeným ramenem mimo hru taky. V kabině Islanders však vládla uvolněná nálada. „Necítili jsme žádný tlak. A tak jsme i hráli. Zápas od zápasu, třetinu po třetině,“ líčil Volek.

Po šestém zápase na Long Islandu začali Islanders narychlo shánět letenky do Pittsburghu. „Seděli jsme pak v uličce. Byla to krátká cesta, ale stejně,“ popisoval Ray Ferraro. Ve třetí části Volek poslal Islanders do vedení 2:1. Byl to jeho první gól od 18. března, po téměř dvou měsících. Benoit Hogue náskok zvýšil. Čtyři minuty před koncem se osekávali Lemieux s Uwe Kruppem a rozhodčí oba vyloučili. „Napadlo mě, že to byl docela dobrý tah,“ vracel se Ferraro. „Ne že bychom nepostrádali Uweho, ale jeden z nejlepších hokejistů historie taky nesměl hrát.“

Penguins však obrovským tlakem hrozící katastrofu ještě odvrátili. Francis snížil, přesně 60 sekund před koncem třetí části tečoval Tocchet střelu Larry Murphyho. „Jakmile začalo prodloužení, řekl jsem na střídačce Ferrarovi: Jestli existuje spravedlnost, dám vítězný gól. O dvě nebo tři střídání později Penguins ztratili puk na modré čáře a jeli jsme dva na jednoho,“ vybavil si Volek.

Po Ferrarově přihrávce vypálil bez přípravy a překvapil Toma Barrassa v brance. „Byl jsem unavený, udělal jsem to spíš instinktivně,“ popisoval moment, kdy zhasl naděje našlapaného týmu.

V Americe se tomu říká dostat se ze psí boudy do ateliéru. Nikdo si vás nevšímá a najednou vylétnete do nejvyšších sfér. Trenér Arbour, který se na Volka celou dobu mračil, mu v kabině padl kolem krku.

Ve finále konference Islanders prohráli s pozdějšími šampiony z Montrealu v pěti zápasech, tři ztratili v prodloužení. Ale vyřazení nezastínilo jejich velkolepou jízdu. Volek se do Pittsburghu jako hráč vrátil ještě jednou v další sezoně a diváci ho vítali bučením. Kvůli zranění zad však sehrál v NHL už jen 32 zápasů, pak se vrátil do pražské Sparty. „Až časem jsem si pořádně uvědomil, co ten gól pro Islanders znamenal a proč mě v Pittsburghu tak neměli rádi,“ usmíval se po letech.

Mladší bratr Jakub mu sehnal DVD, na němž byla všechna utkání série s Pittsburghem. „Když se na ten gól podívám, i po letech mě mrazí v zádech. Byla to neopakovatelná záležitost, velký životní okamžik. Jako malý jsem snil, že dám jednou takový gól. Ve finále mistrovství světa, na olympiádě, kdekoli. Přišlo to v sedmém čtvrtfinále Stanley Cupu, dodneška mám na to krásné vzpomínky. Šlo asi o můj nejhezčí hokejový moment,“ prohlásil Volek.

Islanders verze 2020 mají šanci dotáhnout to třeba ještě dál.

David Volek v NHL (1988-94) Zápasy: 396 Body: 249 Góly: 95 Asistence: 154 Play off: 10 (5+5)

