Tampa jede dál! Výhru nad Islanders trefila devět vteřin před koncem

Útočník Tampy Bay Nikita Kučerov slaví společně s Ondřejem Palátem gól, kterým rozhodl druhé konferenční finále s New York Islanders • ČTK / AP / JASON FRANSON

Na další kanonádu nedošlo, na pokračování vítězné jízdy favoritů však ano. Hokejisté Tampy Bay porazili v druhém utkání semifinále play off NHL v Edmontonu New York Islanders 2:1 a zvýšili své vedení v sérii na 2:0 na zápasy. Oproti úvodnímu zápasu (8:2) bylo branek tentokrát po skromnu, ale k výhře Lightning stačily. O důležité trefy se postarali švédský obránce Victor Hedman a ruský útočník Nikita Kučerov, který rozhodl zápas devět sekund před koncem základní hrací doby.

Skóre utkání otevřel ve druhé minutě Matt Martin, který z bezprostřední blízkosti překonal Andreje Vasilevského v brance Tampy Bay a poslal Islanders poprvé v sérii do vedení. Lightning dostal následně v 6. minutě do komplikované situace útočník Alexander Killorn, který za nebezpečné narazení na hrazení soupeřícího Brocka Nelsona dostal trest 5 + 10 minut + do konce utkání.

Mužstvo z Floridy nicméně dokázalo dlouhé oslabení ubránit a ještě v první třetině vyrovnalo. V 19. minutě se od modré čáry prosadil Hedman a sedmým gólem v play off si upevnil pozici nejlépe střílejícího beka ve vyřazovacích bojích.

Islanders ve druhé části nedokázali využít své herní převahy, v polovině třetího dějství pohrdli i 38 sekund trvající přesilovkou pěti proti třem a Tampa Bay v závěru udeřila. V čase 59:51 našel Ryan McDonagh výbornou přihrávkou skrz celé útočné pásmo Kučerova, který z pravého kruhu překonal přesouvajícího se Semjona Varlamova. "Každý gól je dobrý a velký v sérii, obzvláště tento," řekl vítězný střelec Lightning s úsměvem po zápase.

Jen pár vteřin předtím měl velkou šanci český útočník Ondřej Palát, který v dresu vítězů vyšel bodově naprázdno poprvé po šesti zápasech a skončila i jeho série pěti utkání se vstřeleným gólem.

Do dalšího zápasu série, který se odehraje z pátku na sobotu, se Tampa Bay bude muset zřejmě obejít bez Braydena Pointa, týmového tahouna a druhého nejproduktivnějšího hráče play off. Čtyřiadvacetiletý elitní centr se v průběhu první třetiny zranil, ve druhé se na hřiště vrátil, ale dlouho nevydržel a brzy zamířil do kabiny.

"Všichni známe jeho charakter, a jaký dokáže být konkurent a hráč. Vím, že pro Braydena bylo těžké nevrátit se do hry a jasně to bylo těžké i pro nás," litoval Jon Cooper, trenér Tampy ztráty Pointa.

Semifinále play off NHL

Východní konference - 2. zápas (Edmonton)

Tampa Bay - New York Islanders 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Branky: 19. Hedman, 60. Kučerov - 2. M. Martin. Střely na branku: 21:28. Hráno bez diváků.

Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. Kučerov, 3. Hedman (všichni Tampa Bay). Stav série: 2:0.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 18:25. Hedman, 59:51. Kučerov Hosté: 01:24. M. Martin Sestavy Domácí: Vasilevskij (McElhinney) – Shattenkirk, Hedman (A), Černák, McDonagh (A), Bogosian, Sergačjov, L. Schenn – Kučerov, B. Point, Palát – T. Johnson, Cirelli, Killorn (A) – Coleman, Gourde, Goodrow – Paquette, Maroon. Hosté: Varlamov (Greiss) – Pulock, Pelech, Mayfield, D. Toews, A. Greene, Leddy – Eberle, Barzal, Lee (C) – Jo. Bailey (A), B. Nelson, Beauvillier – Komarov, Pageau, Ladd – Clutterbuck (A), Cizikas, M. Martin. Rozhodčí Kozari, Sutherland – Cherrey, Murchison Stadion Rogers Place, Edmonton, AB

