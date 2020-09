Zbláznění Islanders. Povolený beton, řežba. Neudělali nic, nechápe Tampa

Takřka tři týdny, šest zápasů. Tak dlouho trvala v play off NHL vítězná šňůra Tampy Bay. Minulý čas je na místě, v nočním utkání její sok ve finále Východní konference zabral a vydřel snížení v sérii na 1:2. Byl to drsný šturm, sudí rozdali kupu trestných minut za dvě bitky a velkou závěrečnou potyčku, Islanders pomohl k výhře 5:3 i kuriózní úvodní gól, po kterém se Andrej Vasilevskij mohl pominout vzteky.

Frustraci Lightning krásně ilustrovala situace 96 vteřin před poslední sirénou. Jean-Gabriel Pageau s pukem na hokejce mířil k prázdné brance za zpečetěním výsledku, dojíždějící Nikita Kučerov ho ale ještě stihl počastovat obří sekerou přes lýtko. Úplně zbytečně, šance zamezit pátému gólu byla pro hvězdného ruského forvarda nulová.

Nikita Kucherov doesn't want Jean-Gabriel Pageau to get his empty-netter. Pageau takes exception after scoring pic.twitter.com/Uq1T1ZJY3k — Brady Trettenero (@BradyTrett) September 12, 2020

Pageau si to nenechal líbit a u zadního mantinelu začala masivní potyčka, která vyústila v desetiminutový trest hned pro šestici hráčů. Horké hlavy nevychladly, kdepak, půl minutky před koncem si to pěstmi rozdali ještě Barclay Goodrow a Matt Martin. Pro druhého jmenovaného šlo už o druhou bitku v zápase, zkraje druhé třetiny se popral s Lukem Schennem.

V nanejvýš fyzicky hraném utkání padlo přes 120 hitů, 70 trestných minut a osm branek. Pět do sítě Lightning, kteří přitom za předchozích 120 minut udrželi soupeře na třech přesných zásazích. "Chtěli jsme vést 3:0 na zápasy, to je jasné. Ve srovnání se stavem 2:1 je to velký rozdíl. Ale to je play off hokej a na cestě se objeví překážky. Musíme najít způsob, je jak překonat," zamyslel se Tyler Johnson.

Islanders poprvé v sérii vygenerovali více než 30 střel na branku: 24 v prvním utkání, 28 ve druhé bitvě a teď 35. "Potřebovali jsme se zvednout a zareagovat na předchozí dvě prohry. Neměli jsme na výběr," zdůraznil útočník Brock Nelson. "Podali jsme velmi dobrý výkon a myslím, že výhru máme zaslouženě."

"Tohle vítězství jsme jim darovali. Bylo to jen o nás, oni neudělali vůbec nic, o čem jsme nevěděli, že přijde. Nedostali nás pod tlak. Několikrát jsme se ale špatně rozhodli, nabídli jim pár šancí a jsou dost dobrým týmem, aby vás potrestali. To se dnes stalo," lamentoval po utkání na tiskové konferenci trenér Tampy Jon Cooper.

Vrásky měl už před utkáním, musel se smířit s absencí svého nejproduktivnějšího hráče Braydena Pointa (8+15, druhé místo v produktivitě za už vyřazeným Nathanem MacKinnonem z Colorada), který se minule zranil, a navíc mu chyběl kvůli jednozápasové suspendaci za úder na hlavu další klíčový útočník Alex Killorn. Ondřej Palát sice vstřelil svůj sedmý gól za posledních sedm utkání, ale za stavu 3:3 vstřelil vítězný gól v čase 56:35 Brock Nelson.

"Odehráli jsme dobrý zápas. Vedli 3:1, ale ukázali jsme ve třetí třetině naši sílu a vyrovnali jsme. V závěru jsme udělali nějaké chyby a oni toho využili, ale nemyslím si, že by nás přehráli," okomentoval duel Palát.

Skóre utkání otevřel z dorážky Cal Clutterbuck a brankář Tampy Bay Andrej Vasilevskij se hodně zlobil na rozhodčího. Několik sekund před gólem mu totiž naznačoval, aby přerušil hru, protože má uvolněný pravý beton. Snažil se ho uchytit, hra ale pokračovala dál a Clutterback se o pár vteřin později nemýlil. Puk zaplul přímo do šibenice.

VIDEO: Podívejte se na sporný úvodní gól Islanders

"Bavíme se o tom, abychom se soustředili na přítomný okamžik. Je jedno, co se stalo předtím. Je to minulost. Žijeme tím, co se děje právě teď a na to se zaměřujeme. Jsem rád, že se kluci nenechali rozhodit a že našli cestu k výhře, naše naděje na finále žije dál," těšilo trenéra Islanders Barryho Trotze.

"Musíme se z prohry poučit a hodit ji za hlavu. To je vše, co můžeme udělat. Už nezměníme, co se stalo před pár minutami," uvedl Victor Hedman. "Jsme jako bratrstvo, rveme se jedem za druhého. A můžu vám říct, že tak budeme dělat do konce našich dní," slíbil na tiskovce po utkání autor pátého gólu Pageau.

Čtvrté utkání finále Východní konference je na programu v noci z neděle na pondělí. "Tvrdím pořád, že máme extrémně odolný tým. Jen tak něco nás nezlomí," ubezpečil Trotz. "Je to už naše čtvrtá série v těchto vyřazovacích bojích. Prošli jsme si těžkými momenty, několikrát prohráli v prodloužení... Vždycky jsme se ale dokázali postavit znovu na nohy."

VIDEO: Podívejte se na sestřih utkání