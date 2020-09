Promrhaná šance, zní z Vegas. Kouč neměl ani proslov, s koncem nepočítal

Zblízka vyrovnal bekhendem Joe Pavelski, který se v letošním play off trefil už podeváté. Gól vstřelil i s přispěním teče blokujícího Natea Schmidta, od jehož hokejky se puk nečekaně vznesl do vzduchu nad lapačku Robina Lehnera. • profimedia.cz

Vegas prohrálo s Dallasem 1:4 na zápasy, podruhé během tří let se do finále neprobojovalo • profimedia.cz

Tahle prohra musí mrzet. Dallas ani jednou v sérii Vegas nepřestřílel. Na góly byl však úspěšnější hned čtyřikrát, dvakrát navíc zvládnul lépe prodloužení, včetně rozhodujícího mače (3:2). Rytíři se mohli během své krátké tříleté historie podruhé probojovat do finále, poslední krok ale neudělali. „Cítíme to jako promrhanou příležitost,“ neskrýval útočník Rielly Smith.

„Všichni, včetně naší taxislužby, na tohle byli připraveni dva měsíce předem a dali do toho všechno,“ smutnil Smith. „Chtěli jsme pro naši organizaci Stanley Cup, nemáme ho. Štve nás to.“ Poslední duel rozhodl z přesilovky Denis Gurianov v čase 63:36.

Rytíři rozjeli play off ve velkém stylu, po jasném vyřazení Chicaga 4:1 na zápasy pak vedli nad Canuks 3:1. Vše jako kdyby otočili gólmani. Vzepětí Vancouveru s debutantem ve vyřazovacích bojích Thatcherem Demkem ještě Vegas utnulo v sedmém zápase série, když ale přišel Dallas s Antonem Chudobinem místo Bena Bishopa, Rytíři dokázali vyhrát jen jednou.

Série skončila na střely 166:118

„Víte, ani jsem si nepřipravoval pozápasový proslov k hráčům. Prostě jsem si nemyslel, že prohrajeme. I zápasy, které jsme v bublině prohráli, jsme mohli klidně vyhrát,“ přemítal kouč Peter DeBoer.

pain. — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) September 15, 2020

U Stars bylo mnohem veseleji, texaský tým se procpal do finále po dvaceti letech. „Šli jsme do třetí třetiny jako sebevědomá parta. Žádná panika. Jen klid, že uděláme to, co máme udělat,“ radoval se Tyler Seguin. „Náš jediný cíl je už od přípravy Stanley Cup. Nic se nezměnilo,“ doplnil kouč Rick Bowness. Dallas je nečekaně blízko.

Už v úterý večer může poznat soupeře do finále. Tampa vede nad Islanders 3:1 a sérii Východní konference může ukončit.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:14. Stephenson, 40:15. R. Smith Hosté: 49:54. Ja. Benn, 56:13. Kiviranta, 63:36. Gurjanov Sestavy Domácí: Lehner (M.-A. Fleury) – Theodore, Martinez, Schmidt (A), McNabb, Whitecloud, Holden – Mark Stone (A), W. Karlsson, Pacioretty – R. Smith (A), Stastny, Marchessault – Tuch, Stephenson, Cousins – Reaves, N. Roy, W. Carrier. Hosté: Chudobin (Oettinger) – J. Klingberg, Lindell (A), Heiskanen, Oleksiak, Hanley, Sekera – Radulov, Seguin (A), Ja. Benn (C) – Gurjanov, Pavelski, Janmark – Perry, Hintz, Kiviranta – Comeau, Dickinson, Cogliano. Rozhodčí Kozari, Sutherland – Cherrey, Murchison Stadion Rogers Place, Edmonton

