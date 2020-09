Hlavní zbraně finalistů Stanley Cupu: obětavý Dallas i síla hvězd Tampy

Bude to střet dvou světů. Hra Dallasu stojí na propracované defenzivě, tvrdé a obětavé hře. Hvězdné individuální výkony? Kdepak. Ty hledejte na druhé straně. Tampu do finále dotlačila především elitní formace v čele s Braydenem Pointem. Právě tyto týmy se utkají o Stanley Cup. Zlomí Stars jednadvacet let dlouhé čekání, nebo budou poprvé do roku 2004 radostí zářit Blesky? Tohle jsou největší zbraně obou stran. Grande finále startuje už dnes v noci.

Zbraň Dallasu: tvrdost

Žádný jiný tým letošního play off NHL nemá vyšší průměr hitů na šedesát minut hry. Hrát proti Dallasu prostě bolí. Právě o síle byla z velké části i série s Vegas. Stars je přetlačili, urvali výhru silou. „Náš hokej možná není tolik atraktivní. Může působit nudně, ale přesně se hodí do play off,“ říká Alexandr Radulov, ruský raubíř, který se v play off probral ke skvělým výkonům. Také on nejde pro ránu daleko. Účastnit se dohrávky sezony i Roman Polák, šel by z nich vyloženě strach.