Tampa má Stanley Cup! Dallas nedal gól, Conn Smythe získal obránce

Tampa do šestého finále vstupovala se sedmi obránci, Rutta byl jen mezi zdravými náhradníky (nahradil ho Američan Zach Bogosian), a zajímavou statistikou. Ani jednou v letošním play off Lightning neprohráli dvě utkání po sobě. Proti Columbusu, Bostonu i Islanders vždycky dokázali zareagovat na ztracené utkání vítězstvím. Poprvé ve vyřazovací části se v sestavě objevil mladý ruský útočník Alexander Volkov.

Dallas opět doufal v kouzla starých mazáků, 35letý Corey Perry v utkání číslo pět vstřelil dva góly včetně vítězného na 3:2 z 90. minuty, o rok starší Joe Pavelski skóroval jednou a Tyler Seguin (28 let) pobral tři asistence. Radka Faksu nepustilo na led zranění.

Dobrou šanci otevřít skóre měla v polovině první třetiny Tampa, ale přesilovku nařízenou za faul Andrew Cogliana využít nedokázala. Do té doby měla ve finále solidní bilanci 16 přesilovek/6 gólů.

Chuť si Lightning spravili ve 13. minutě, na trestnou lavici byl za podražení umístěn obránce Dallasu John Klingberg a Brayden Point dorážkou vlastní střely otevřel skóre. Pro nejmenšího člena soupisky Tampy (178 centimetrů) šlo o 14. gól a 33. kanadský bod v letošním play off, jen Nikita Kučerov jich vygeneroval více (33, 7+27).

Pokud Point skóruje, hokejisté Tampy slaví, celkem "štístko" skóroval v letošních bojích o Stanley Cup v deseti utkáních a jeho tým všechna vyhrál!

Další gól v prvních dvaceti minutách nepadl, Dallas byl pod těžkou palbou a na střely prohrál 4:11, ale Anton Chudobin držel. Ruského gólmana s kazašským původem i jeho spoluhráče mohlo těšit, že Stars v play off vyhráli šest utkání, ve kterých inkasovali jako první.

Ve 28. minutě udeřil z rychlého protiútoku Blake Coleman a Dallas prohrával 0:2. Druhou asistenci si připsal Patrick Maroon, vítěz Stanley Cupu z roku 2019 se St. Louis. Žádný jiný hráč Tampy na stejný úspěch předtím nedosáhl.

Z reproduktorů v Rogers Place okamžitě začala hrát píseň skupiny Journey - "Don't Stop Believin", Dallas měl posledních dvacet minut na to, aby si vynutil sedmý zápas. Žádná další branka ve druhé periodě už totiž nepadla.

Necelých pět minut před třetí sirénou dostali Stars výhodu přesilovky, ale v ní jen podtrhli své trápení, Andrej Vasilevski nemusel zasahovat ani jednou, největší šanci měl paradoxně Point. Režiséři TV přenosu v tu chvíli střihli do útrob areny, kde zřízenci NHL bílým hadříkem naposledy přeleštili Stanley Cup.

90 vteřin před koncem kouč Dallasu Rick Bowness, který několik let dělal asistenta v Tampě, odvolal Chudobina z branky, v jednu chvíli tři hráči Lighting padli k ledu, aby pomohli zblokovat střelu Jamie Benna. Obrovská obětavost se zrentovala, Stars nedokázali skórovat a Vasilevski symbolicky v posledním utkání v play off vychytal své první čisté konto.

Tampa zvítězila 2:0, v sérii 4:2 a navázala na svůj triumf z roku 2004, před pěti lety ji druhý Stanley Cup upřelo Chicago. Naopak texaský celek prohrál ve druhém finále po sobě: v roce 2000 nestačil na New Jersey. Rok předtím získal dosud jediný Stanley Cup v historii. Ještě coby Minnesota North Stars prohrál klub finále i v letech 1981 a 1991.

Conn Smythe Trophy získal z rukou komisionáře NHL Gary Bettmana finský obránce Victor Hedman, autor 21 bodů (10+11). Jako první zvedl pohár nad hlavu zraněný kapitán Steven Stamkos, který v celé nadstavbě odehrál jen tři minuty ve třetím finále.

