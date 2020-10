Lehner: Konečně mám domov! V balíku i další gólmani, Mrázek do Kanady?

Ale nepředbíhejme. Lehner ke Golden Knights přišel v únoru z Chicaga a po restartu sezony NHL po koronavirové pauze vytlačil z pozice týmové jedničky o šest let starší ikonu Marca-Andrého Fleuryho, který Vegas došťouchal coby nováčka až do finále Stanley Cupu v roce 2018.

Lehnerovo letošní tažení ukončili až ve finále Východní konference borci z Dallasu (1:4), optikou celého play off chytal 29letý rodák z Göterborgu 16 z 20 utkání s fantastickým průměrem 1.99 branky na duel. Klobouk dolů!

"Nemůžu slovy vyjádřit, jak jsem šťastný, že jsme s rodinou konečně našli domov. Vegas je skvělé místo s úžasnými lidmi a fantastickou hokejovou organizací. Byla to dlouhá cesta, dostat se až sem, ale život vždycky není snadný. A je to tak dobře. Pracuju s psychiatrem, je to ok. Užívám léky a je to ok. Když na svých problémech tvrdě pracujete, můžete být odměněni. To platí pro všechny, jedno kdo jste a čím jste si prošli," napsal na Twitter 192 centimetrů vysoký obr, který od roku 2018 zápolí s bipolární poruchou, pral se i se závislostí na alkoholu.

Can’t put in to words how happy me and my family are to finally find a home. Especially in a fantastic place like las Vegas with this great team and organization. It’s been a long road to get here for me and I could not be any happier. Life is at times not easy and — Robin Lehner (@RobinLehner) October 3, 2020

Boj se svými démony pravidelně zvěčňuje na své masky, šedobílá z jeho působení v Islanders byla dokonce vyhlášená nejkrásnější v celé NHL.

"Moje stigmata jsou skutečná, ale dávají mi naději do budoucna. Udělal jsem chyby a také za ně zaplatil. A poučil se z nich. Ale nepodařilo by se mi to, kdybych kolem sebe neměl úžasné lidi. Moje smlouva je zároveň obrovským vítězstvím pro všechny, kteří trpí psychickými problémy. Jsem otevřený člověk, proto o všem hovořím. Děkuji Golden Knights, že mi věří. A stejně tak děkuji i Islanders a Chicagu, kteří mi pomohli k tomuto bodu. Na fanoušky na Long Islandu nikdy nezapomenu, změnili mi život a dali potřebný impuls, abych se změnil."

Znamená Lehnerův podpis konec Fleuryho? Nemusí to tak být, pětatřicetiletý majitel tří Stanley Cupů s Pittsburghem má s Vegas smlouvu ještě na dva roky, za sezonu si vydělá v průměru sedm milionů dolarů. Navíc se před nedávnem nechal slyšet, že rád s Pandou, jak se jeho rivalovi přezdívá, utvoří dvojici. Fleuryho slova přinesl portál The Athletic.

„S Robinem vycházím, takže si nemyslím, že by tam byl problém. Nemyslím si, že chci být výhradně náhradníkem, ale budu tvrdě pracovat, pokusím se chytat dobře a snad budu dostávat šance v zápasech. O tom ale rozhoduje trenér. Co bude, to bude. Já se pokusím ze sebe vydat to nejlepší, abych byl v kempu v dobré formě,“ slíbil kanadský sympaťák, který o výměnu žádat nebude.

„Nevím, co přinese budoucnost, ale miloval jsem každou chvíli od doby, co jsem sem přišel. Tento tým pro mě hodně znamená. Je to skvělý mančaft, o kterém jsem si od příchodu myslel, že bych v něm mohl ukončit kariéru,“ uvedl Fleury.

5 more years of saves like this 🐼🤩 pic.twitter.com/soLtiiPEFT — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) October 3, 2020

Murray má zelenou k odchodu

Situace se vyjasnila také u Fleuryho bývalého zaměstnavatele v Pittsburghu. Vedení oznámilo, že Tristan Jarry po životní sezoně podepsal novou smlouvu na tři roky. Vynese mu 10,5 milionu dolarů. Pětadvacetiletý kanadský gólman odchytal v uplynulé sezoně 33 zápasů (20-12-1, tři čistá konta) s průměrem 2,43 inkasované branky a úspěšností 92,1 procenta a vysloužil si premiérovou účast v Utkání hvězd.

Pittsburgh si vybral Jarryho na draftu v roce 2013 jako 44. hráče v pořadí. Díky nové smlouvě zbohatne, dosud si vydělal 675.000 dolarů. Jeho setrvání v týmu může znamenat odchod Matta Murrayho, který pomohl Penguins vyhrát Stanleyův pohár v letech 2016 a 2017, ale v poslední době dvakrát neexceluje.

"Splnil se mi sen, je to úžasné. Pro mě i celou rodinu, která si Pittsburgh zamilovala. Věřím, že v příští sezoně se jako tým výrazně zlepšíme," doufá Jarry. "Cítil jsem jejich důvěru od prvního dne, co mě draftovali. Dbali o můj rozvoj, věnovali se mi nejen v prvním týmu, ale také na farmě ve Wilkes-Barre. Přišel čas jim vše splatit."

Jarry: "I'm excited to get the season going. And with the shortened season and the weird two months off and going back into playoffs, I think we're ready to make a real push next year."



Read more from the recently re-signed netminder: https://t.co/E3xJVDhcxN pic.twitter.com/ZF8TQhKqu1 — Pittsburgh Penguins (@penguins) October 3, 2020

Svůj komentář přidal i generální manažer Penguins Jim Rutherford. "Tristan letos jasně demonstroval své schopnosti. Jsem přesvědčen o tom, že zvládne pozici prvního brankáře. Je obrovským přínosem pro náš klub."

A dál? Ve Philadelphii zůstává zkušený gólman Brian Elliott, který opět prodloužil s klubem smlouvu o jeden rok. V následující sezoně si vydělá 1,5 milionu dolarů. Pětatřicetiletý brankář kryje v týmu Flyers záda supertalentovanému Carteru Hartovi.

Laurent Brossoit podepsal s Winnipegem novou roční smlouvu v hodnotě 1,5 milionu dolarů. 27letý Kanaďan, který se mohl stát nechráněným volným hráčem, dosáhl v uplynulé sezóně bilance 6-7-1, úspěšnosti zákroků 89,5 procenta a průměru 3,28 inkasované branky na utkání. V týmu plní roli náhradníka Connora Hellebuycka.

Great to have you back, LB! pic.twitter.com/NyNOuO9Azh — Winnipeg Jets (@NHLJets) October 2, 2020

Manažer Edomontonu má pro Mrázka slabost

A aby toho nebylo málo, San Jose se zajímá o gólmana Minnesoty Devana Dubnyka. Informaci přinesl Darren Dreger ze stanice TSN. „Pokud se to stane, může to trvat několik dní. Ale Dubnyk je hlavním brankářským cílem San Jose."

Dubnykovi zbývá ze současné smlouvy ještě jeden rok, rozpočet zatěžuje částkou 4,33 milionu dolarů. Po jejím vypršení se může stát nechráněným volným hráčem. 34letý Kanaďan vynechal v minulém ročníku patnáct duelů, aby strávil čas se svou nemocnou manželkou. Poté se nedokázal dostat do formy a ve 28 startech dosáhl pouze úspěšnosti 89%.

Sharks skončili v úspěšnosti zákroků svých gólmanů (89,5 %) na 30. místě v lize a teprve potřetí za poslední dvě dekády nepostoupili do play-off. Změna je potřeba. Jejich brankář Martin Jones zůstává pod kontraktem do konce sezony 2023/24 a zřejmě by se v případě naplnění trejdu střídal v bráně s Dubnykem. Druhý gólman Aaron Dell se může stát příští týden nechráněným volným hráčem.

Trade discussions between SJ and Minnesota on veteran goalie Devan Dubnyk. More required. Definitely sounds promising, but not done. — Darren Dreger (@DarrenDreger) October 3, 2020

A česká stopa na konec. Pierre LeBrun ve svém pořadu Insider Trading uvedl, že Edmonton projevil zájem o Petra Mrázka. LeBrun ale dodal, že získání Mrázka je pro Oilers spíše „Plán B“.

Na trhu volných hráčů se totiž objeví třeba Brayden Holtby z Washingtonu nebo vancouverský Jacob Markström. S Chicagem si zatím neplácl ani Corey Crawford. Volný bude i Henrik Lundqvist nebo Anton Chudobin.

28letému Čechovi zbývá z jeho kontraktu v Carolině jedna sezona v hodnotě 3,125 milionu dolarů. Generální manažer Oilers Ken Holland draftoval Mrázka v roce 2010 ještě za svého působení v Detroitu a jeho práce si váží. Aktuálně mají Olejáři k dispozici gólmana Mikka Koskinena. Mike Smith se stal nechráněným volným hráčem.